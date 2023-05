Métaux Osisko : mise à jour de la société

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 26 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- {DATELINECITY_DATE_GLOBENEWSWIRE_BUG}}Métaux Osisko Incorporée (la « Société » ou « Métaux Osisko ») ( TSX-V : OM ; OTCQX : OMZNF ; FRANCFORT : 0B51 ) souhaite annoncer, conformément à la réglementation, les mises à jour suivantes :



Accord d'échange d'actions contre des services

Sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX, la Société a accepté d'émettre un total de 2 000 000 d'actions ordinaires à un prix d'émission équivalent à 0,3125 $ par action ordinaire en règlement d'un total de 625 000 $ d'obligations dues à Maxit Capital LP, qui a agi en tant que conseiller financier de la Société dans le cadre de la transaction de coentreprise récemment achevée avec Appian Canada Pine B.V. Les actions ordinaires émises dans le cadre de cette transaction d'actions contre services seront soumises à une période de détention de quatre mois en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Octroi d'options sur actions

Le conseil d'administration de la Société a approuvé l'octroi d'options d'achat d'actions incitatives de 2023 à certains administrateurs, dirigeants, employés clés et consultants clés pour acheter jusqu'à un total de 1 705 000 actions ordinaires du capital-actions de la Société. Les attributions sont soumises à une période d'acquisition de trois ans et à une durée de cinq ans, à un prix d'exercice de 0,25 $ par action.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko Incorporée est une société canadienne d'exploration et de développement qui crée de la valeur dans le domaine des métaux critiques. La Société contrôle l'un des principaux camps miniers de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest, pour lequel l'EEP de 2022 a indiqué une VAN après impôt de 602 M$ et un TRI de 25 %. L'EEP est basée sur les estimations actuelles des ressources minérales, qui se prêtent à l'exploitation à ciel ouvert et à l'exploitation souterraine à faible profondeur, et qui consistent en 15,7 Mt de ressources minérales indiquées d'une teneur de 5,55 % ZnEq et en 47,2 Mt de ressources minérales présumées d'une teneur de 5,94 % ZnEq. Veuillez vous référer au rapport technique intitulé « Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, Northwest Territories, Canada » daté du 30 juillet 2022 qui a été déposé sur SEDAR. Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité d'infrastructures, d'un accès routier pavé, et dispose d'une sous-station électrique ainsi que de 100 kilomètres de routes de transport viables déjà en place.

La Société est également en train d'acquérir, auprès de Glencore Canada Corporation, une participation de 100 % dans l'ancienne mine de cuivre Gaspé, située près de Murdochville dans la péninsule gaspésienne au Québec. La société se concentre actuellement sur l'évaluation des ressources du projet d'expansion du mont Copper qui abrite une ressource présumée NI 43-101 de 456 Mt titrant 0,31 % Cu (voir le communiqué de presse du 28 avril 2022). Mines Gaspé possède la plus grande ressource de cuivre non exploitée de l'est de l'Amérique du Nord, stratégiquement située à proximité des infrastructures existantes dans la province de Québec, favorable à l'exploitation minière.

Pour plus d'informations sur ce communiqué de presse, visitez le site www.osiskometals.com ou contactez-nous :

Robert Wares, Chef de la direction de Métaux Osisko Incorporée

Courriel : info@osiskometals.com

www.osiskometals.com

