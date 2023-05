Karen Macdonald est la nouvelle présidente du conseil d’administration de la Fondation du Grand Montréal

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 25 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui s’est tenue l’assemblée générale annuelle de la Fondation du Grand Montréal (FGM). Son conseil d’administration a été renouvelé, notamment par l’élection d’une nouvelle présidente. Les membres de la Fondation ont également pris connaissance de ses résultats financiers et d’un bilan de l’année 2022. Pour en savoir plus, consultez le rapport annuel de la FGM.



Avec plus de 381 M$ d’actifs sous gestion répartis dans 761 fonds philanthropiques, la Fondation du Grand Montréal demeure la première fondation communautaire en importance au Québec. En 2022, elle a distribué plus de 34 M$ à 458 organismes communautaires du Grand Montréal œuvrant dans tous les secteurs, de la culture à la santé en passant par la transition écologique, l’équité sociale et l’éducation. Cette somme est en hausse de 40 % par rapport à 2021, ce qui représente 10 M$ supplémentaires versés dans la communauté et constitue un nouveau record pour la FGM.

« Plus que jamais, la Fondation du Grand Montréal exerce un leadership ambitieux et trace de nouvelles voies, notamment en faisant évoluer ses propres façons de faire. Pour susciter les véritables changements dont notre monde a besoin, la philanthropie doit elle-même renouveler ses pratiques de manière à ce qu’elles reflètent les besoins de ceux et celles qu'elle veut servir. C'est pourquoi la FGM, à travers tous les aspects de son travail, aspire à devenir un laboratoire vivant de la philanthropie à Montréal, au Québec et au Canada. Et je suis très fière du travail accompli dans cet esprit au cours des dernières années », a déclaré Kathy Fazel, présidente sortante du conseil d’administration.

« La FGM aspire à bâtir une communauté exempte de pauvreté et de discrimination, où toutes et tous peuvent réaliser leur potentiel et vivre dans un environnement sain, aujourd’hui et dans l’avenir. En plus de notre engagement envers la transition écologique et l’équité sociale, nous avons repensé nos méthodes de travail afin de mieux incarner les valeurs de justice, équité, diversité et inclusion qui sont au cœur de notre action. Nous voulons ainsi, notamment, démocratiser et promouvoir les services de la FGM auprès de nouvelles populations », a indiqué le président-directeur général Karel Mayrand. Le plan stratégique de la FGM offre plus d’informations à ce sujet.

En 2022, les dons et contributions à la Fondation ont totalisé plus de 36 M$. Grâce à cet appui de la collectivité et à une gestion rigoureuse, la Fondation demeure en excellente santé financière, et ce malgré un rendement brut de -9,93 % dû à la chute des marchés boursiers. Sur dix ans, son rendement annuel moyen s’établit désormais à 6,23 %.

Lors de l’assemblée, les membres de la Fondation ont par ailleurs élu de nouveaux et nouvelles membres au sein du conseil d’administration, alors que d’autres ont accédé à de nouvelles fonctions.

Vice-présidente depuis 2021 et membre du C.A. depuis 2018, Karen Macdonald succède à Kathy Fazel à titre de présidente du conseil. Mme Macdonald est cheffe des nouvelles et directrice de la station de télévision Global Montreal.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je prends la présidence du C.A de la Fondation du Grand Montréal, à un moment clé pour notre communauté. La FGM est maintenant un leader du milieu philanthropique montréalais. Son impact dans la collectivité dépasse le nombre de fonds philanthropiques ou la somme des actifs qu’elle gère. En développant des partenariats innovants, la FGM soutient les actrices et les acteurs qui œuvrent au développement du Grand Montréal et au mieux-être de sa population. Je prends ce rôle à cœur et j’ai hâte de poursuivre le travail qui a été entamé » a déclaré Karen Macdonald.

Frédéric Lavoie, associé chez PwC, membre du conseil d’administration de la FGM depuis quatre ans et président de son comité de développement philanthropique, agira désormais à titre de vice-président du conseil. Mariama Dupuis, directrice principale et cheffe de cabinet du président et chef de la direction chez Sagard, Sophie Labrecque, PDG et fondatrice de l’agence philanthropique MAGNET et Jason Taylor, expert en finance durable se joignent également au C.A. à titre de membres.

Visitez le site web de la FGM pour connaître la composition complète du conseil d’administration et des comités de la Fondation pour l’année 2023-2024.

Source : Fondation du Grand Montréal

À propos de la FGM

La Fondation du Grand Montréal est au service et à l’écoute de sa communauté. En collaboration avec ses partenaires, elle mobilise les ressources philanthropiques, diffuse des connaissances, catalyse des initiatives et soutient la communauté, afin de faire progresser les Objectifs de développement durable dans le Grand Montréal. La FGM aspire à une communauté exempte de pauvreté et de discrimination, où toutes et tous peuvent réaliser leur potentiel et vivre dans un environnement sain, aujourd’hui et dans l’avenir. Site web : fgmtl.org