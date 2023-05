nesto célèbre 5 ans de révolution de l'industrie hypothécaire canadienne

nesto est l'entreprise hypothécaire ayant eu la plus rapide évolution de l'histoire au Canada, offrant une expérience de financement complète et traitant des milliards de dollars en origination

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 25 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- nesto , premier prêteur hypothécaire numérique au Canada, est fier de célébrer son cinquième anniversaire, marquant ainsi une étape importante dans la transformation du paysage du financement immobilier au pays. Forte d'un parcours remarquable qui l'a vu passer du statut de cabinet en courtage à celui de prêteur à part entière, l'entreprise a connu un succès inégalé en un temps record et traite désormais des milliards de dollars de volume hypothécaire sur une base annuelle.



Depuis sa création en 2018, nesto a constamment repoussé les limites de l'innovation au sein de l’industrie hypothécaire canadienne.

nesto a développé une technologie unique qui propulse son expérience hypothécaire (de l'acquisition, à la demande de prêt hypothécaire en ligne et du centre de documents, du portail du conseiller hypothécaire, du portail de souscription, de financement et du marché des capitaux, en plus du portail de service pour les clients).

nesto a mis en place de solides capacités en matière de marchés des capitaux, lui donnant un accès direct aux sources de financement hypothécaire pour alimenter les prêts de nesto. Une fonction dirigée par des experts respectés de l'industrie, Blake Dumelie et Ricardo Pascoe.

En tant que prêteur hypothécaire digital, l'entreprise innove dans le déploiement de nouveaux produits hypothécaires sur le marché. nesto offre aux Canadiens le premier taux garanti de 150 jours, la « garantie de taux bas nesto » et une gamme de fonctionnalités hypothécaires pour répondre aux besoins évolutifs des Canadiens.

Depuis 2022, la technologie de nesto est mise à la disposition des institutions financières par le biais du nesto Mortgage Cloud . Solution clé en main, nesto Mortgage Cloud permet aux partenaires de transformer leurs opérations de prêt hypothécaire et d'offrir l'expérience unique de nesto. IG Gestion de patrimoine est la première institution financière à bénéficier de la technologie nesto Mortgage Cloud.

nesto offre la meilleure expérience hypothécaire au Canada, avec un taux de satisfaction net (NPS) de 5 à 10 fois supérieur à celui des banques.

L'entreprise compte actuellement 310 employés/ées talentueuses à travers le Canada. Cette équipe diversifiée, composée d'experts de l'industrie, d'innovateurs technologiques et de professionnels centrés sur le client, continue de faire avancer la vision de nesto, révolutionnant le financement immobilier à l'échelle nationale.

Ces réalisations monumentales ont propulsé nesto au premier plan de l'industrie. Le succès de l'entreprise a été rendu possible grâce au soutien stratégique et au partenariat d'investisseurs de renom. nesto a réussi à obtenir des investissements de 165 millions de dollars lors de trois rondes de financement, avec la participation d’importantes sociétés de capital-risque et institutions financières, notamment Diagram Ventures, Portage, NA Capital de risque, le groupe spécialisé en capital de risque corporatif de la Banque Nationale du Canada, BMO Partenaires, la Société financière IGM Inc, ainsi que Michael Rowell et Michael Paulus.

Évoquant ce parcours, le PDG de nesto, Malik Yacoubi, a commenté : « Nous sommes extrêmement fiers de ce que nesto a accompli au cours des cinq dernières années, devenant la société la plus rapide de l'histoire canadienne à atteindre le statut de prêteur numérique complet offrant une expérience hypothécaire de bout en bout. Notre mission a toujours été d’offrir une expérience de financement immobilier positive, stimulante et transparente, simplifiée du début à la fin, mission à laquelle nous sommes toujours restés fidèles. De nos modestes débuts en tant que courtier à notre position actuelle de principal prêteur hypothécaire numérique au Canada, notre croissance et notre succès attestent du travail acharné de notre équipe, du soutien de nos précieux partenaires et de la confiance de nos clients dès nos débuts.»

À l'heure où nesto célèbre son cinquième anniversaire, l'entreprise reste déterminée à innover, à développer des partenariats et à révolutionner le secteur des prêts hypothécaires au profit de tous les Canadiens. Grâce à ses assises solides, à une gamme étendue de solutions numériques et à un engagement indéfectible envers la satisfaction de ses clients, nesto entend bien poursuivre sur la voie du succès dans les années à venir.

Pour toute demande de renseignements de la part des médias ou pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Martin Aubut

CMO nesto

martin.aubut@nesto.ca

À propos de nesto : nesto est la plus importante plateforme numérique de prêts hypothécaires au Canada, avec une équipe dévouée d'experts hypothécaires qualifiés bénéficiant des technologies de pointe. nesto a pour mission d'offrir une expérience de financement hypothécaire positive, transparente et simplifiée du début à la fin. Cette mission s’accomplit en offrant aux Canadiens une expérience de financement hypothécaire numérique de premier plan tout en permettant aux autres prêteurs hypothécaires d'améliorer et de simplifier leurs opérations de financement hypothécaire avec nesto Mortgage Cloud.

Équipe fondatrice de nesto





Équipe fondatrice, de gauche à droiteKarim Benabdallah Co-fondateur & Chef des technologies, Chase Belair Co-fondateur & Courtier principal, Malik Yacoubi Co-fondateur & Chef de la direction, Damien Charbonneau Co-fondateur & Chef des Opérations



L’interface de l’application mobile de nesto Experts Hypothécaires présentant le choix de taux hypothecaires pour le client.





Le prêteur hypothécaire en ligne simplifie la sélection du meilleur taux hypthécaire en tout temps et de n’importe où.



Nesto Mortgage Cloud





La technologie de nesto est mise à la disposition des institutions financières existantes par le biais de nesto Mortgage Cloud.

