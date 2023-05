Vipera annonce la disponibilité en précommande de l'Antminer KS3 (8.3 TH/s), avec des gains quotidiens de $1870

Précommande du Bitmain Antminer KS3 (8,3 TH/s) qui génère un chiffre d'affaires quotidien de $1870 avec un prix de l'électricité de 8 centimes

FRANCE, May 25, 2023/ EINPresswire.com / --Un distributeur de confiance et autorisé de Viperatech est ravi d'annoncer la disponibilité exclusive en précommande du très recherché mineur Bitmain Antminer KS3 (8.3 TH/s). Ces mineurs avancés, recommandés par Bitmain, ont démontré une capacité exceptionnelle à générer un revenu quotidien de $1870 tout en fonctionnant avec un coût électrique constant de 8 centimes par kilowatt-heure.En tant que distributeur autorisé de Bitmain, Vipera est fier de sécuriser 1500 unités du Bitmain Antminer KS3 (8.3 TH/s) exclusivement pour nos précieux clients. Cette disponibilité limitée garantit que les mineurs et les passionnés de cryptomonnaie peuvent saisir l'occasion d'être parmi les premiers à accéder à cet équipement de minage puissant.Réputé pour ses performances exceptionnelles et son efficacité énergétique, le Bitmain Antminer KS3 (8.3 TH/s) est devenu le choix numéro un des particuliers et des organisations souhaitant maximiser leurs capacités de minage. Grâce à notre partenariat avec Bitmain, Vipera garantit que les clients reçoivent un équipement de minage authentique et de haute qualité, conforme aux normes rigoureuses établies à la fois par Bitmain et Viperatech.Pour sécuriser votre précommande du Bitmain Antminer KS3 (8.3 TH/s) et profiter de cette opportunité exclusive, rendez-vous sur notre site web à l'adresse www.viperatech.com . La page de liste des produits à l'adresse https://www.viperatech.com/product/bitmain-antminer-ks3-8-3th/ fournit des informations complètes et vous permet de passer votre précommande rapidement et facilement.Chez Viperatech, nous nous engageons pleinement à fournir des produits et des services exceptionnels qui permettent aux mineurs de prospérer dans l'industrie concurrentielle du minage de cryptomonnaies. En tant que distributeur autorisé de Bitmain, notre engagement à fournir des solutions de minage fiables et authentiques à nos clients est renforcé.Veuillez noter qu'en raison de la disponibilité limitée des mineurs Bitmain Antminer KS3 (8.3 TH/s), nous encourageons les particuliers et les organisations intéressés à agir rapidement et à sécuriser leurs précommandes promptement.