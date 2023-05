Algemeen Adviseur van EB5 Capital verkozen in Raad van Bestuur voor de EB-5 brancheorganisatie Invest in the USA

/EIN News/ -- WASHINGTON, May 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital is verheugd de verkiezing van Lulu Gordon in de Raad van Bestuur van Invest in the USA (IIUSA) aan te kondigen. Mevrouw Gordon zal deze functie voor drie jaar bekleden.



IIUSA is de brancheorganisatie voor het EB-5 Regional Center Program, een programma van de Amerikaanse overheid dat nieuwe investeringen in werkgelegenheidsscheppende projecten aanmoedigt. Buitenlandse investeerders kunnen in aanmerking komen voor het EB-5 programma door te investeren in EB-5 projecten die gesponsord worden door Regional Centers, mits het project minimaal tien nieuwe Amerikaanse banen per investeerder creëert.

“Ik voel me zeer vereerd om deze rol op me te nemen op zo'n transformerend moment voor de EB-5 industrie,” aldus mevrouw Gordon. “We beginnen aan een nieuw hoofdstuk met de goedkeuring van de EB-5 Hervormings- en integriteitswet van 2022, en ons programma is eindelijk weer in bedrijf na enkele belangrijke verstoringen in de afgelopen jaren.”

Mevrouw Gordon heeft meer dan 25 jaar ervaring in rechten en financiën en werkt sinds 2015 bij EB5 Capital. Zij neemt deel aan IIUSA's Leiderschapskring en is medevoorzitter van IIUSA's Commissie Overheidsbeleid. Als onderdeel van de activiteiten van mevrouw Gordons Leiderschapskring, neemt zij op kwartaalbasis deel aan bijeenkomsten met leden van de regering van de President, leden van het Congres en hun medewerkers, om hen voor te lichten over de economische voordelen van het EB-5 programma en om lopende kwesties in verband met het programma te bespreken. Naast IIUSA is mevrouw Gordon lid van de EB-5 Securities Roundtable, een onafhankelijke groep van effectenadvocaten op EB-5 gebied.

Over EB5 Capital

EB5 Capital biedt gekwalificeerde buitenlandse investeerders mogelijkheden om te investeren in werkgelegenheid scheppende commerciële vastgoedprojecten onder het Amerikaanse Immigrant Investor Program (EB-5 visumprogramma). Als een van de oudste en meest actieve Regional Center operators in het land, heeft de firma ongeveer 1 miljard dollar aan buitenlands kapitaal opgehaald in meer dan 30 EB-5 projecten. EB5 Capital, met hoofdkantoor in Washington DC, heeft dankzij een uitstekende staat van dienst en leiderschap in de sector investeerders uit meer dan 70 landen aangetrokken. Naast permanent verblijf in de VS biedt EB5 Capital investeringen in onroerend goed en niet-Amerikaanse staatsburgerschap door investeringen. Ga naar www.eb5capital.com voor meer informatie.

