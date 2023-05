L'avocate générale d'EB5 Capital est élue pour intégrer le conseil d'administration de l'association commerciale sur l'EB-5, Invest in the USA

/EIN News/ -- WASHINGTON, 24 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital a le plaisir d'annoncer l'élection de Lulu Gordon au sein du conseil d'administration d'Invest in the USA (IIUSA). Mme Gordon occupera cette position pour un mandat de trois ans.



IIUSA est l'association commerciale industrielle de l'EB-5 Regional Center Program, un programme du gouvernement des États-Unis qui encourage de nouveaux investissements dans les projets créateurs d'emplois. Les investisseurs étrangers peuvent se qualifier pour le programme d'EB-5 en réalisant des placements éligibles dans des projets d'EB-5 parrainés par des Regional Centers, attendu que leur projet crée un minimum de dix nouveaux emplois aux États-Unis par investisseur.

« Je suis très honorée d'accepter cette position à un moment aussi transformateur pour le secteur de l'EB-5 », a déclaré Mme Gordon. « Nous démarrons un nouveau chapitre avec le passage de l'EB-5 Reform and Integrity Act of 2022, et notre programme reprend enfin du service après des perturbations très importantes au cours des quelques dernières années. »

Mme Gordon apporte plus de 25 ans d'expérience en loi et finance et travaille chez EB5 Capital depuis 2015. Elle participe au Leadership Circle d'IIUSA et est co-présidente du Public Policy Committee d'IIUSA. Dans le cadre des activités de Mme Gordon au sein du Leadership Circle, elle participe trimestriellement à des réunions avec des membres de l'administration du Président, des membres du Congrès et leur personnel, afin de les informer sur les avantages économiques du programme EB-5 et de discuter de sujets en cours concernant le programme. Outre IIUSA, Mme Gordon est membre de l'EB-5 Securities Roundtable, un groupe indépendant d'avocats en valeurs mobilières dans le domaine de l'EB-5.

À propos d'EB5 Capital

EB5 Capital fournit aux investisseurs étrangers qualifiés des opportunités d'investir dans des projets immobiliers commerciaux créateurs d'emplois dans le cadre du United States Immigrant Investor Program (le programme de visa EB-5). En tant que l'un des opérateurs de Regional Centers les plus anciens et actifs du pays, le cabinet a levé environ 1 milliard de dollars de capitaux étrangers à travers plus de 30 projets EB-5. Basée à Washington DC, EB5 Capital possède un historique prestigieux et est un leader dans le secteur, qui a attiré des investisseurs de plus de 70 pays. Outre une résidence permanente aux États-Unis, EB5 Capital propose des placements immobiliers privés et des programmes de citoyenneté par l'investissement hors États-Unis. Veuillez consulter le site www.eb5capital.com pour tout complément d'information.

