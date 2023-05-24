Indegene 与 ConTIPI Medical Ltd 扩大合作，合力解决全球女性盆腔器官脱垂问题

/EIN News/ -- 普林斯顿，新泽西州和以色列, May 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Indegene 是一家以数字化为先的生命科学商业化公司，该公司今日宣布将与 ConTIPI Medical Ltd 扩大合作以向市场推出全新设备，后者是一家针对女性多种盆底功能障碍性疾病提供非手术和一次性解决方案的创新公司。



ConTIPI Medical 以帮助女性缓解盆腔器官脱垂 (POP) 问题为使命。根据美国食品药品监督管理局 (FDA) 的定义，POP 是指盆底组织和肌肉无法再支撑相应器官，从而导致盆腔器官下垂或脱垂。在美国，约有 5,400 万名 20 岁以上的女性受 POP 问题困扰1。现有的治疗方案主要是采取侵入性手术治疗或使用非侵入性阴道子宫托。侵入性手术治疗的失败率高达 30%；而非侵入性阴道子宫托目前仍需要由医生插入和取出，并且存在多种副作用。

ConTIPI 宣布推出一款即用型设备 ProVate。它与卫生棉条非常相似，采用了操作简单的放置方法，可以由用户自行插入阴道。这项创新技术使得女性能够自主掌控治疗过程。该设备已获得 FDA 的 510(k) 认证和 CE 标志认证，可以在美国和欧洲上市销售。

ConTIPI 与 Indegene 的扩大合作协议涵盖商业化过程中的多项服务，包括销售、PRMA（定价、报销和市场准入）、医疗事务、医疗沟通、药物警戒、监管、营销和商业运营支持。Indegene 将与 ConTIPI 合作推动营收增长，并确保现金流可预测。

与单纯的现场销售代表相比，Indegene 的数据驱动型全渠道营销解决方案被公认为具有更大的影响力。后者只需使用传统模式的一小部分成本即可提供更出色的客户体验。Indegene 借助专有人工智能 (AI) 和医疗保健提供商 (HCP) 数据来对 HCP 进行专业细分和定位，以便客户部署最有效且最高效的销售与营销策略。该算法能够学习 HCP 互动数据，然后实时调整提供的内容，最终驱动处方行为变化。

“我们很高兴为深受 POP 问题困扰的女性推出 ProVate。她们可以使用 ProVate 来自主掌控自身的健康问题。”ConTIPI Medical 首席执行官兼医疗总监 Dr. Elan Ziv 说，“我们已与 Indegene 合作多年，Indegene 在从产品创新到患者采用的复杂过程中为我们提供帮助。现在我们很高兴能够在商业化过程中继续合作。在 ConTIPI，我们为我们的泌尿妇科专业知识和创新能力感到自豪。我们很荣幸能拥有像 Indegene 这样的合作伙伴来帮助我们最大化我们的优势，并将我们的创新技术带给有 POP 治疗需求的女性。”

“我们相信这款独特的设备有望颠覆 POP 市场。我们有幸与 ConTIPI Medical 进一步合作，帮助数百万女性提高生活质量并获得自主权，对此我们倍感自豪。”Indegene 新兴生物科技和关键客户高级副总裁 Timothy Moore 说，“部署以数字化为先且以数据作为支持的 Indegene 系列解决方案将在商业化过程的产品上市前准备阶段发挥重要作用。我们将共同致力于帮助 ConTIPI 快速获得成熟的市场准入资格、有效的销售人员和医疗商业化运营支持。这些因素对产品上市成功而言至关重要。我们曾与全球前 20 家制药企业中的 19 家企业合作，我们的丰富经验将为 ConTIPI 提供帮助。通过此联合商业化协议，我们将继续为 ConTIPI 带来非凡的战略优势和服务，而这正是行业领导者信赖 Indegene 的原因所在。”

Capital IP Investment Partners 和 Ghost Tree Partners 已投资帮助 ConTIPI Medical 将此项新技术推向市场。Bourne Partners 担任 ConTIPI Medical 的独家金融顾问。

关于 ConTIPI Medical Ltd

ConTIPI Medical 及其关联公司 ConTIPI Limited 均坐落于以色列凯撒利亚工业园内，针对女性多种盆底功能障碍性疾病提供非手术和一次性阴道解决方案。ConTIPI 此前推出的压力性尿失禁设备 Impressa 已被 Kimberly Clark Worldwide 收购并面向市场销售。如需了解更多信息，请访问 www.contipi.com

关于 Indegene

我们是一家以数字化为先的生命科学商业化公司。我们帮助生物制药企业、新兴生物科技企业、医药器械企业开发产品和进入市场，并且通过更有效、更高效、更现代的方式扩大他们在整个生命周期的影响力。我们结合医疗领域的专业知识、针对目标量身打造的技术以及敏捷的运营模式，提供多种多样的解决方案。我们的解决方案致力于交付个性化、可扩展、全渠道的医患体验及其他成果。这是我们团队的驱动力，也是我们帮助医疗机构为未来做好准备的根本使命。如需了解更多信息，请访问 www.indegene.com

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Yadunandan K V | yadunandan.kv@indegene.com

1Trinity Partners Inc. 美国马萨诸塞州波士顿，2015 年 8 月