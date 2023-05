Note de la directrice- May 2023 (French)

En 1992, le président George H.W. Bush a désigné le mois de mai comme Mois du patrimoine des Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique afin de reconnaître officiellement les contributions historiques et culturelles de la communauté AAPI. Le mois de mai a été choisi pour commémorer l’immigration des premiers Japonais aux États-Unis, le 7 mai 1843, et pour marquer l’anniversaire de l’achèvement du chemin de fer transcontinental, le 10 mai 1869.

Bien que les Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique soient souvent considérés comme faisant tous les deux partie de la communauté AAPI, les insulaires du Pacifique sont confrontés à des problèmes spécifiques liés à la souveraineté et à la décolonisation. C’est principalement la raison pour laquelle le Bureau du recensement des États-Unis les a divisés en deux catégories raciales distinctes. Selon le recensement de 2020, la communauté AAPI représente au total 6,2 % (20,6 millions) de la population du pays et environ 4,7 % (31 575) de la population du district.

Bien qu’ils ne représentent qu’une petite partie de la population du district, les Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique ont une longue et riche histoire au sein du district :

En 1935, l’Église communautaire chinoise a été fondée et constitue actuellement la plus ancienne et la dernière église dédiée au service de la communauté chinoise. Elle a d’abord commencé à proposer des messes bilingues en anglais et en cantonais, puis, après l’adoption de la loi Hart-Cellar de 1965, elle a commencé à célébrer des messes en mandarin.

En 1957, Dalip Saund, membre du Congrès, a prêté serment en tant que premier Américain d’origine asiatique, premier Américain d’origine indienne et premier représentant des Sikhs au Congrès.

En 1965, Patsy Mink a prêté serment en tant que première Américaine d’origine asiatique et première femme de couleur à siéger au Congrès.

En 1982, le Mémorial de la guerre du Viêt Nam a été inauguré et conçu par Maya Lin, une architecte d’origine chinoise.

En 1998, l'AALEAD a été fondée par Sandy Dang à Columbia Heights afin d’offrir aux jeunes Américains d’origine asiatique à faibles revenus la possibilité de s’épanouir grâce à l’éducation. Aujourd’hui, l’organisation est au service d’une communauté asiatique multiethnique à Washington, dans le Maryland et en Virginie.

Célébrer le Mois du patrimoine des Américains d'origine asiatique et des îles du Pacifique, c'est en apprendre davantage sur la riche diversité de la communauté et ses luttes incessantes. Au lendemain de la pandémie de COVID-19, le groupe baptisé Stop AAPI Hate a été créé en tant que coalition pour suivre et analyser les incidents motivés par la haine. Malheureusement, à ce jour, plus de 11 000 incidents ont été enregistrés. La discrimination, les préjugés et la violence contre les Américains d'origine asiatique et les habitants des îles du Pacifique ont une longue histoire aux États-Unis qui remonte au début du XIXe siècle. Il a ses racines dans le nativisme et la xénophobie qui ont commencé à se répandre lorsque les immigrants ont commencé à arriver en Occident pour travailler sur les chemins de fer, dans les mines et dans d'autres emplois peu qualifiés.

Nous avons la responsabilité collective de mettre fin à la discrimination et aux préjugés raciaux. Il est de notre responsabilité de maintenir l'équité et la sécurité de nos employés, résidents et visiteurs, indépendamment de leur identité raciale ou ethnique ou de leur pays d'origine. Ici, dans le district de Columbia, la loi sur les droits de l'homme nous protège de la discrimination fondée sur la race ou l'origine nationale, que ce soit au travail, à l'école, dans les restaurants et les bars, dans le domaine du logement ou lorsque nous recherchons les services des autorités publiques. Pour en savoir plus, vous pouvez assister à la prochaine formation sur les droits de l'homme de l'OHR en juillet et regarder nos mardis sur les traits protégés ! De plus, nous sommes ravis d'avoir publié le premier guide linguistique inclusif de la race, que vous pouvez consulter en cliquant ici !