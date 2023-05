Vers une résilience des îles de Wallis et Futuna

Le renforcement de la résilience des îles de Wallis-et-Futuna est soutenu par le travail du Programme régional océanien de l'environnement (PROE) en collaboration avec le Service territorial de l'environnement (STE) de Wallis-et-Futuna, dans les domaines de la conservation de la biodiversité, les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique, la gestion des déchets et la gestion des espèces invasives.

Ces partenariats se réalisent à travers trois projets que sont le projet SWAP (S’engager pour une gestion durable des déchets dans le Pacifique), financé par l’Agence Française de Développement (AFD), PROTEGE financé par l’Union Européenne (UE), et PEBACC+ (Adaptation au changement climatique fondée sur les écosystèmes dans le Pacifique), financé par l’Initiative Kiwa et le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM).

Afin d’assurer une coordination et une mise en œuvre effective des différents projets, une mission du PROE a été conduite sur le territoire de Wallis et Futuna en avril 2023. Des réunions ont été organisées avec Sa Majesté Lavelua, Roi de Wallis, le Vice-président de l'Assemblée territoriale, ainsi que le Préfet et Administrateur supérieur de Wallis et Futuna. L'état d'avancement des trois projets a été présenté, suivi de discussions sur les prochaines étapes proposées et les priorités à traiter. Il s’agissait également de solliciter les approbations nécessaires avant la mise en œuvre de certaines activités.

L’équipe s’est rendue sur les îlots de Nukuatea afin d’échanger sur les opérations de capture des cochons que le STE mène depuis deux ans. A l’heure actuelle 81 cochons ont été enlevés, les individus restants seront soit capturés soit chassés.

Le projet SWAP a pu rencontrer des partenaires locaux ayant conduit des opérations de nettoyage des plages dans le cadre des Journées mondiales de nettoyage des côtes en 2021 et 2022, notamment une classe du collège Mua Lavegahua, et l’association de voiles/rameurs A Vaka Heke. La coordinatrice de projet Julie PILLET a également visité le Centre d’Enfouissement Technique (CET) et de recyclage, et a pu rencontrer différents partenaires impliqués dans le projet pilote de la future installation de recyclage des métaux qui sera soutenue et mise en œuvre d’ici l’année prochaine.

"Lorsqu'il s'agit de construire un Pacifique résilient et durable, toutes les questions environnementales doivent être traitées ensemble - elles sont toutes interdépendantes. Nous ne pouvons pas résoudre un problème environnemental sans que les autres ne continuent d'être affectés", a déclaré Mme Julie Pillet, coordinatrice du projet SWAP au PROE.

Il s’agissait de la première mission sur le territoire pour les projets SWAP et PEBACC+, et ainsi d’une étape importante pour discuter des priorités, du lancement et de l’avancement des activités, ainsi que de l’engagement avec les partenaires. Des réunions de travail ont ainsi permis d’échanger sur les activités pouvant être soutenues par le projet PEBACC+, en termes de solutions fondées sur la nature, qui répondent aux priorités du territoire et visent à renforcer la résilience des écosystèmes et des modes de vie face aux impacts du changement climatique.

"Les réunions et visites de sites lors de cette première mission est une étape importante pour l’engagement avec nos partenaires et ainsi connaître les priorités et états d’avancement des projets", a déclaré M. Nicolas Rocle, spécialiste gestion du littoral et de la mer au PROE.

Pour le projet PROTEGE, ce fût l’occasion de poursuivre les collaborations avec les partenaires locaux et de remettre la bannière récompensant le prix de « Battler de l’année 2021 ». L’équipe de Wallis et Futuna fût en effet reconnue et récompensée avec ce prix en 2021, suite au succès des opérations de gestion des graines et des animaux envahissants, dans un contexte de soutien limité du fait de la restriction des déplacements imposée par la pandémie de COVID 19.

"Le PROE salue ce partenariat et félicite les différents engagements du STE pour la bonne mise en œuvre des projets en cours, a déclaré M. Rocle, et nous nous réjouissons de poursuivre ces collaborations ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires à Wallis-et-Futuna, dans leurs actions pour un environnement plus résilient et durable ".

La délégation du PROE s'est rendue à Wallis et Futuna du 17 au 24 avril 2023.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Nicolas Rocle, [email protected]