Xencelabs s'associe à Escape Motions afin d'offrir une licence Rebelle 6 gratuite avec l'achat de tablettes à stylet Xencelabs

Les clients de Xencelabs recevront une licence Rebelle 6 gratuite en achetant la Pen Tablet Small ou une licence Rebelle 6 Pro avec l'achat d'une Pen Tablet Medium, d'une Pen Tablet Medium Bundle et d'une Pen Tablet Medium Bundle SE à compter de MAINTENANT

PORTLAND, Oregon, 23 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xencelabs Technologies Ltd, une société mondiale qui fournit des solutions de dessin numérique, est ravie d'annoncer un partenariat stratégique avec Escape Motions, le développeur du logiciel de peinture primé Rebelle. Cette collaboration fournira des solutions pour les artistes au sein de la communauté mondiale qui souhaitent utiliser des outils de peinture numériques de pointe, offrant une expérience créative extraordinaire.

Rebelle, créé par l'équipe passionnée de créateurs et de programmeurs chez Escape Motions, est un logiciel de peinture hyper-réaliste primé qui est connu pour ses huiles, aquarelles et autres médias humides et secs exceptionnels. En simulant le mélange de couleurs, la diffusion humide et le séchage du monde réel, Rebelle reproduit fidèlement l'interaction entre les médias naturels et les toiles, permettant aux artistes d'explorer leur créativité avec une précision et une authenticité remarquables.

Dans le cadre de ce partenariat, les clients de Xencelabs recevront désormais une licence Rebelle 6 gratuite avec l'achat d'une Pen Tablet Small. Cette offre s'étend davantage pour inclure une licence Rebelle 6 Pro avec l'achat d'une Pen Tablet Medium, d'une Pen Tablet Medium Bundle et d'une Pen Tablet Medium Bundle SE. Cette offre à durée limitée est disponible à partir de maintenant et jusqu'au 30 juin 2023, permettant ainsi aux artistes de s'immerger dans l'univers de la peinture numérique grâce à la puissante combinaison des tablettes à stylet Xencelabs et du logiciel Rebelle.

Xencelabs est connue pour fournir des solutions de dessin numériques de première catégorie qui permettent aux professionnels créatifs d'étendre leurs capacités artistiques et d'améliorer leur productivité. Dotées de fonctionnalités qui offrent une meilleure expérience d'ébauche et un flux de travail plus rapide, les tablettes à stylet Xencelabs garantissent un niveau inégalé de précision et de fiabilité. De plus, leur design moderne et minimaliste donne la priorité au confort et à la fonctionnalité. Les besoins des artistes ont été pris en considération lors de la conception des tablettes à stylet Xencelabs, qui possèdent des voyants LED changeables pour délimiter la zone de dessin et un repose-poignet légèrement incurvé pour une ergonomie optimale.

L'une des principales caractéristiques des tablettes à stylet Xencelabs est leur sensibilité à la pression, qui utilise une technologie avancée pour augmenter la sensibilité au point de contact du stylet avec la tablette. Cela permet aux artistes de créer et contrôler sans effort même avec les marques les plus légères, donnant naissance à des œuvres précises et nuancées.





« Nous sommes ravis de nous associer à Escape Motions en Amérique du Nord dans un premier temps, avant de passer au niveau supérieur à l'échelle mondiale, en offrant la puissance de Rebelle à la communauté créative », a déclaré Hannah Imperial Cannon, directrice du développement commercial, des ventes et du marketing en Amérique du Nord chez Xencelabs. « La combinaison des capacités inégalées des tablettes à stylet Xencelabs avec l'expérience de peinture hyper-réaliste du logiciel Rebelle ouvre des possibilités illimitées permettant aux artistes de libérer leur créativité et de produire de magnifiques œuvres numériques. Ce partenariat réaffirme notre engagement à fournir des outils haut de gamme qui inspirent et donnent de l'autonomie aux artistes dans le monde entier. »

Pour en savoir plus sur la promotion des tablettes à stylet Xencelabs avec la licence Rebelle 6 gratuite, rendez-vous sur https://www.xencelabs.com/rebelle

Disponibilité

La Pen Tablet Medium Bundle comprenant les Quick Keys et les accessoires de stylet est disponible dans la boutique Xencelabs pour 359,99 $/329,99 £.

La Pen Tablet Medium Bundle SE en blanc nébuleux est disponible dans la boutique Xencelabs pour 379,99 $/339,99 £.

La Pen Tablet Small est disponible dans la boutique Xencelabs pour 199,99 $/179,99 £.

