Aux Fidji, la formation pose les bases d’un projet pilote sur les déchets marins

19 mai 2023, Suva, Fidji – Dans le cadre du projet ‘S’engager pour une gestion durable des déchets dans le Pacifique’ (SWAP), financé par l’Agence française de développement (AFD), le Programme régional océanien de l’environnement (SPREP) prépare le terrain pour lancer un projet visant à aider les communautés locales des Fidji à comprendre l’origine des déchets marins.

Le projet pilote sur les déchets marins sera mis en œuvre par le SWAP en collaboration avec le Pacific Ocean Litter Youth Project (POLYP), un projet porté par l’Université du Pacifique Sud (UPS), à Suva.

Comme l’explique Julie Pillet, coordinatrice technique du projet SWAP au SPREP : « Ce projet pilote va nous permettre d’organiser des opérations de nettoyage des plages sur l’ensemble du territoire des Fidji ainsi que de réaliser un audit sur les déchets quatre fois par an, à un endroit que nous aurons préalablement établi, afin de voir s’il existe une corrélation entre les déchets collectés et les tendances météorologiques. À terme, nous serons en mesure d’effectuer des analyses et de tirer des conclusions précises sur l’origine de ces déchets, et nous pourrons ainsi mettre en place des moyens pour réduire la pollution marine et éliminer ces déchets. Et parce que les déchets marins sont un problème régional qui nous concerne toutes et tous, les données collectées seront partagées sur une plateforme en ligne dénommée “Litter Intelligence”, en libre accès ».

Pour préparer ce projet, une série de formations a été proposée du 2 au 4 mai par l’association néo-zélandaise Sustainable Coastlines dans les locaux de l’UPS, à Suva. Ces formations ont impliqué des acteurs locaux ainsi que des étudiantes de l’UPS. Celles ont permis de montrer comment organiser des opérations de nettoyage du littoral en toute sécurité, et comment mener des audits statistiquement normés sur les déchets à deux endroits différents : la plage située dans l’enceinte de l’UPS et la plage de Suva Point.

Pour le premier jour de formation, 16 personnes ont participé au nettoyage de la plage de l’UPS. Plus de 267 déchets, soit 41 kg, ont été ramassés. Les déchets en plastique représentaient 73 % du total des déchets collectés dans la zone d’étude. Toutes les données sont disponibles sur la plateforme Litter Intelligence : https://litterintelligence.org/data/survey?id=2361.

Le deuxième jour de formation était quant à lui consacré aux acteurs nationaux. Après une session théorique, les volontaires ont procédé au nettoyage de la plage de Suva Point, où plus de 542 déchets, soit 43,5 kg, ont été ramassés. Les déchets en plastique représentaient 69 % des déchets collectés dans la zone d’étude. Toutes les données sont disponibles sur la plateforme Litter Intelligence : https://litterintelligence.org/data/survey?id=2365.

Une conférence publique a également été organisée à l’USP pour discuter des déchets marins avec des membres de plusieurs organisations telles que l’Union européenne ou l’association des surfeurs de Fidji. Julie Pillet a présenté une vue d’ensemble de la problématique des déchets marins dans le monde, et leur incidence sur l’environnement, la santé, l’économie et les pays du Pacifique. Caitlyn Prince, représentante de l’association Sustainable Coastlines, a souligné l’importance de collecter des données pour cartographier les tendances des déchets et la manière dont cette information peut être utilisée pour faire évoluer les comportements et surveiller les effets des politiques d’interdiction des plastiques à usage unique.

Andrew Paris et Suzanne Turaganiwai, du projet POLYP, ont présenté les résultats de leurs travaux des deux dernières années au cours desquelles des plages de Suva ont été sélectionnées et nettoyées, les tendances en matière de déchets cartographiées et des données collectées, afin de tirer des conclusions et de trouver des solutions au problème croissant du plastique dans la ville de Suva.

«Ce temps passé aux Fidji a permis à l’équipe du projet SWAP de travailler avec les acteurs locaux, mais aussi de faire progresser la mise en œuvre du projet régional sur la gestion des déchets marins », a déclaré Julie Pillet. « Le projet pilote des Fidji s’inscrit dans le cadre d’une action régionale. Des projets pilotes similaires seront également mis en œuvre aux Samoa, aux Îles Salomon, au Vanuatu et aux Tonga afin d’aborder cet enjeu à l’échelle régionale ».

Le projet SWAP a pour but d’améliorer les conditions sanitaires, environnementales, sociales et économiques dans les pays et territoires insulaires du Pacifique au moyen d’une gestion appropriée des déchets. Les sept îles du Pacifique participant à ce projet sont les Fidji, la Polynésie française, les Samoa, les Îles Salomon, les Tonga, le Vanuatu et Wallis-et-Futuna. La Nouvelle-Calédonie recevra également un soutien technique dans le cadre du projet.

Le projet SWAP est financé par l’Agence française de développement (AFD, https://www.afd.fr/) et mis en œuvre par le Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement (SPREP, https://www.sprep.org/).

L’AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. À travers ses activités de financement du secteur public et des ONG, ses travaux et publications de recherche, ses formations sur le développement durable et ses actions de sensibilisation en France, elle finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et plus résilient.

Nous construisons avec nos partenaires des solutions partagées, avec et pour les populations concernées. Nos équipes sont engagées sur plus de 4 000 projets et 115 pays, dans les territoires en crise, dans les Outre-mer et pour les biens communs : le climat, l’égalité femmes-hommes, la biodiversité, la paix, l’éducation ou encore la santé. Nous contribuons ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des ODD, pour un monde en commun.

Pour en savoir plus, veuillez contacter Julie Pillet, coordinatrice du projet SWAP, à l’adresse suivante : [email protected].