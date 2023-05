Bonduelle - Arrivée de Xavier Unkovic à la Direction Générale du Groupe Bonduelle

/EIN News/ -- BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044





Villeneuve d’Ascq le 22 mai 2023

Arrivée de Xavier Unkovic à la Direction Générale du Groupe Bonduelle

Le groupe Bonduelle annonce la nomination de Xavier Unkovic à la direction générale du Groupe. Cette nomination prendra effet le 1er juin 2023. Jusqu’à cette date, la direction générale sera assurée par Christophe Bonduelle, président du Conseil d'Administration.

Christophe Bonduelle, Président non exécutif du Conseil d’Administration, déclare :

« Le Conseil d'Administration et moi-même sommes convaincus que dans le contexte exigeant dans lequel l’entreprise évolue, Xavier Unkovic conduira avec succès la prochaine étape du développement rentable de Bonduelle. Xavier Unkovic a occupé des fonctions de direction générale aux Etats Unis pendant 23 ans, au sein du Groupe Mars puis de l’entreprise Amy’s kitchen qu’il a redressée et développée. »

Xavier Unkovic déclare :

« Je suis honoré de rejoindre et de bientôt diriger le groupe Bonduelle. C’est une entreprise pour laquelle j’ai toujours nourri une grande admiration et un grand respect pour son esprit pionnier et entrepreneur, son ambition, sa mission. Je suis impatient de contribuer à relever avec tous les collaborateurs, le Comité Exécutif et le Conseil, en collaboration étroite avec son président, les défis auxquels Bonduelle fait face et à écrire le prochain chapitre du développement du Groupe. »

Éléments biographiques

Xavier Unkovic affiche une expérience de 30 ans au service du développement de business de grande consommation sur les marchés américains, européens et asiatiques. Après un début de carrière dans des fonctions financières, commerciales et marketing, il prend en 2000 la direction générale de Royal Canin aux Etats Unis, puis en 2003 au Canada. Xavier Unkovic a ensuite dirigé la branche Boissons du groupe Mars dès 2010 pour l’Amérique de Nord, puis pour le monde à partir de 2013. En 2017, il prend la présidence et la direction générale d’Amy’s Kitchen, une entreprise californienne certifiée BCorp qui commercialise une gamme de plats préparés biologiques. Depuis 2021, Xavier Unkovic est le directeur général de l’entreprise française NAOS, acteur majeur du soin et de la santé de la peau, sous les marques Bioderma, Institut Esthederm et Etat Pur.

A propos du Groupe Bonduelle :

Nous voulons inspirer la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 12 000 salariés et nous innovons avec nos partenaires agriculteurs depuis 1853. Nos produits prêts à l'emploi sont cultivés sur 70 000 hectares et commercialisés dans 100 pays, pour un chiffre d'affaires de 2 203 M€. Nos 4 marques sont Bonduelle, Cassegrain, Globus et Ready Pac Bistro.

Pièce jointe