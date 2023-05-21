業內領先律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 The Walt Disney Company 投資者在對 DIS 提出證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, May 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益法律事務所 The Walt Disney Company 提醒於 2020 年 12 月 10 日至 2022 年 11 月 8 日期間（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）購買 The Walt Disney Company (NYSE: DIS) 普通股之人士，請謹記首席原告的重要截止日期為 2023 年 7 月 11 日。



影響：若您在集體訴訟期間購買了 Disney 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Disney 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=16164 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。集體訴訟經已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 7 月 11 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：指控書控訴被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和／或誤導性陳述及／或未披露如下事項：(1) Disney+ 的訂戶增長放緩，存在虧損和成本超支；(2) 與 Disney+ 有關的真實成本被 Disney 高管隱瞞，其做法是先在 Disney 的傳統發行渠道上推出某些原本為 Disney+ 設計的內容，然後在 Disney 上提供該節目，以不正當方式將成本從 Disney+ 分部轉移出去；(3) Disney 媒體與娛樂發行（「Disney Media and Entertainment Distribution, DMED」）所作的平台發行決策並非基於消費者偏好、消費者行為或擴大內容受眾規模的願望，而是基於隱藏建立 Disney+ 內容庫的全部成本；(4) 即使 2024 年全球付費訂戶和盈利目標降低，Disney 亦無法實現該等目標，且該等估算缺乏合理依據；(5) 被告對 Disney+ 的實際業績、Disney+ 的歷史增長趨勢的可持續性、Disney+ 的盈利能力以及 Disney 能否實現其 2024 年 Disney+ 訂戶和盈利目標作出重大失實陳述。控方稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Disney 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=16164 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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