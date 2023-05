Bombardier Défense et General Dynamics Mission Systems–Canada s’associent pour livrer au Canada des aéronefs multimissions

Le plus important manufacturier d’avions d’affaires du Canada et un des plus importants entrepreneurs du secteur de la défense du Canada unissent leurs forces et forment l’ Équipe aéronefs multimissions du Canada afin de livrer des capacités de pointe combinant l’avion Global 6500 de Bombardier à la technologie de mission et aux capteurs complètement interexploitables de General Dynamics Mission Systems–Canada, créant ainsi la plateforme ultime du futur.

Cette plateforme de dernière génération tire parti de l’expertise de General Dynamics Mission Systems–Canada comme chef de file mondial de la technologie de chasse aux sous-marins et de sa grande notoriété comme fournisseur à l’échelle internationale de technologie de lutte anti-sous-marine et de solutions aéroportées utilisées à des fins de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (RSR), ainsi que de capacités maritimes et terrestres à des forces armées dans le monde.

Cette plateforme placera le Canada à l’avant-scène des capacités multimissions et de lutte anti-sous-marine de dernière génération, tant comme exploitant que comme exportateur allié.

Bombardier Défense et General Dynamics Mission Systems–Canada s’unissent également pour demander au gouvernement du Canada de lancer un processus d’approvisionnement concurrentiel, équitable et transparent qui va permettre ultimement à l'innovation canadienne de se développer, tout en engendrant des talents de haut calibre et en permettant à l’écosystème aéronautique pancanadien de prospérer.

Bombardier Défense et General Dynamics Mission Systems-Canada collaborent pour proposer des aéronefs multimissions et de lutte anti-sous-marine qui répondront aux exigences du gouvernement du Canada pour le programme Aéronefs multimissions canadiens (AMC). Les deux entreprises basées au Canada depuis longtemps tirent parti de leurs larges réseaux pour se préparer à remporter un processus d'approvisionnement concurrentiel, ouvert et transparent, et unissent leurs forces pour former l'Équipe aéronefs multimissions canadiens.



Avec sa longue feuille de route couronnée de succès en matière de livraison d’avions spécialisés dans le monde entier, Bombardier Défense se démarque parmi les fournisseurs d’avions pour les missions spéciales. Les produits de Bombardier se sont avérés des plateformes fiables et pleinement interexploitables dans les projets de certaines des plus grandes entreprises du secteur de la défense et de gouvernements à travers le monde, y compris ceux des États-Unis, de l’Allemagne, et plus encore.

La base de la solution de l’Équipe aéronefs multimissions canadiens est l’avion Global 6500 très efficace et agile, un avion de la taille appropriée pour le programme AMC et équipé de moteurs de dernière génération, offrant une plus grande autonomie et endurance, ainsi qu’une fiabilité éprouvée et un meilleur rendement écoénergétique comme en témoigne sa déclaration environnementale de produit récemment publiée. Les avions de la gamme d’avions d’affaires Global constituent les avions de choix pour plus d’une dizaine de types de missions à l’échelle mondiale, compte tenu de leur capacité à être exploités dans toutes les conditions météorologiques avec une pleine charge utile de mission; de leur combinaison ultime de vitesse, d’autonomie et d’endurance; ainsi que de l’infrastructure mondiale de soutien dont ils peuvent bénéficier 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

L’avion sera équipé de systèmes de mission intégrés de premier ordre de General Dynamics, des systèmes tirant directement parti des investissements du Canada dans les avions CP140 Block IV et CH-148 Cyclone nouvellement modernisés. Cette solution canadienne éprouvée sur le plan opérationnel forme la base de l’intégration itérative à faible risque de capteurs et systèmes modernisés permettant au Canada de devancer ses pairs comme ses concurrents. De plus, cette base à l’épreuve du temps va assurer une pertinence opérationnelle continue, répondant ainsi aux besoins du Canada jusqu’au milieu de ce siècle.

« Les Canadiens méritent une flotte d’avions de pointe pour leur programme Aéronefs multimissions canadiens. Bombardier tient à saisir cette occasion pour livrer une plateforme à la fine pointe de la technologie. Il s’agit d’une occasion transgénérationnelle, permettant à une entreprise canadienne de tirer parti de son avion Global 6500, qui est construit au Canada et reconnu pour ses performances exceptionnelles et ses dispositifs d’amélioration de mission personnalisés pour chaque client. Faire participer Bombardier au programme AMC est le bon choix sur le plan des performances de l’avion, mais c’est aussi une occasion pour le Canada d’encourager l’innovation, de renforcer ses capacités et de soutenir les talents de l’industrie aéronautique canadienne d’un océan à l’autre », a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Vente d’avions et Bombardier Défense.

« Depuis des décennies, General Dynamics est fière de fournir des solutions répondant aux exigences du secteur de la défense du Canada. Ce nouveau partenariat offre une occasion historique d’allier nos systèmes de mission de confiance de dernière génération aux avions canadiens ultramodernes de Bombardier afin de fournir ultimement une solution construite au Canada qui répond aux besoins aéroportés futurs dans le cadre de multimissions du pays, tout en créant une capacité immédiatement exportable dont le Canada bénéficiera de tant d’autres façons », a affirmé Joel Houde, vice-président et directeur général de General Dynamics Mission Systems–International.

Réunissant l’expertise inégalée offerte par les deux entreprises, cette plateforme fournit une technologie de gestion de mission aéroportée dernier cri tout en assurant le leadership continu du Canada dans les domaines de la lutte anti-sous-marine ainsi que du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance.

Faire collaborer le plus important exportateur d’avions d’affaires du Canada et un des plus importants entrepreneurs du secteur de la défense du Canada afin de livrer des aéronefs multimissions canadiens résultera en d’énormes avantages pour l’écosystème aéronautique pancanadien, y compris en la création d’emplois de haut calibre, ainsi qu’en de nombreuses occasions à saisir pour les petites et moyennes entreprises (PME), la communauté scientifique et les établissements d’enseignement de diverses régions du pays. Offrant une acquisition concurrentielle, des coûts d’exploitation nettement inférieurs, l’intégration des capacités de systèmes de mission existantes à une plateforme hautement performante, l’avion moderne Global 6500 constitue une approche évolutive à faible risque pour répondre aux besoins en matière d’aéronefs multimissions canadiens.

General Dynamics Mission Systems–Canada soutient le gouvernement du Canada dans de nombreux projets, notamment dans le cadre du Projet de modernisation progressive de l’Aurora (PMPA) CP140. Ce projet de modernisation, de même que le précédent Projet de prolongation de la durée de vie de la structure de l’Aurora (PPDVSA), maintiendra l’avion CP140 à la fine pointe des capacités de lutte anti-sous-marine et prolongera sa vie opérationnelle jusque dans les années 2030. Les délais d’approvisionnement de l’AMC publiés ont été fixés prudemment par le ministère de la Défense nationale pour permettre au gouvernement du Canada de dialoguer pleinement avec l’industrie afin d’explorer les options répondant aux besoins en matière d’aéronefs multimissions canadiens et de disposer d’assez de temps pour les évaluer. La plateforme entièrement canadienne proposée par Bombardier Défense et General Dynamics Mission Systems-Canada, qui fournira les meilleures capacités en matière de lutte anti-sous-marine, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance au monde ainsi que des gains d’efficacité opérationnelle en tirant parti de l’avion Global 6500, en constitue un bon exemple.

Nous donnerons plus d’information sur l’Équipe aéronefs multimissions canadiens lors d’une conférence de presse qui aura lieu le 31 mai 2023 au salon CANSEC à Ottawa.

À propos de General Dynamics Mission Systems–Canada

Forte de 75 années de présence durable au pays, General Dynamics Mission Systems–Canada est un des plus importants entrepreneurs du secteur de la défense du Canada et il est un chef de file parmi les entreprises de technologie militaire canadiennes réputé mondialement pour son excellence dans la production de systèmes de lutte anti-sous-marine et de systèmes aéroportés de renseignement, de surveillance et de reconnaissance embarqués à bord de plateformes dotées, ou non, d’un équipage. Véritable force dynamique dans le monde des entreprises aéronautiques, General Dynamics fait progresser les capacités de défense et de sécurité du Canada au pays, tout en visant l’accroissement des exportations à l’international par une R et D de pointe, en s’associant à des fournisseurs novateurs, en participant à la croissance de la base manufacturière canadienne et en investissant dans une main-d’œuvre de grand talent et diversifiée. Pour plus d’informations, visitez gdmissionsystems.ca .

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de premier ordre de Bombardier et son réseau de service clientèle, consultez le site defense.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

