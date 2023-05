Velan Inc. termine son exercice financier 2022/2023 en publiant de solides résultats financiers pour son quatrième trimestre

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 17 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (la « Société »), l’un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour son exercice et quatrième trimestre terminés le 28 février 2023.



Faits saillants :

Le 10 février 2023, Flowserve Corporation (« Flowserve ») (NYSE: FLS), chef de file des produits et services de régulation de débit sur les marchés mondiaux des infrastructures, et Velan Inc. ont annoncé avoir conclu une convention définitive selon laquelle Flowserve fera l’acquisition de Velan dans le cadre d’une opération au comptant (l’« opération ») évaluée à environ 245 millions de dollars (329 millions de dollars canadiens). La résolution relative à l’opération a été approuvé par 99,99 % des voix exprimées par la totalité des actionnaires de Velan Inc.

Chiffre d’affaires trimestriel de 115,1 millions de dollars, une réduction de 9,7 millions de dollars ou 7,8 %, comparativement à l’exercice précédent. La diminution du chiffre d’affaires est principalement attribuable une réduction de 8,8 millions de dollars de la provision pour garantie d’exécution de la Société lors de l’exercice précédent.

La marge brute pour le trimestre s’est chiffrée à 39,9 millions de dollars, une réduction de 7,8 millions de dollars ou 16,3% comparativement à l’exercice précédent. La marge brute en pourcentage pour le trimestre s’est dépréciée de 350 points de base passant de 38,2% à 34,7 %. La diminution de la marge brute est principalement attribuable à la baisse du volume des ventes expliquée précédemment.

Au fil des dernières années les charges relatives à l’amiante suivent une tendance ascendante. Avec l’information supplémentaire obtenue dans le cadre d’un processus d’examen stratégique et au fil du quatrième de l’exercice, la direction de la Société a été en mesure d’estimer les répercussions des coûts de règlements non déclarés liés à l’amiante. De cette évaluation est issue une charge non récurrente de 56,0 millions de dollars pour accroître les provisions pour règlements judiciaires.

Perte nette 1 de 47,2 millions de dollars pour le trimestre comparativement à 25,6 millions de dollars l’année dernière. Résultat net ajusté 2 de 8,8 millions de dollars après redressement d’une charge de 56,0 millions de dollars pour augmenter la provision au titre de l’amiante de la Société afin de refléter la valeur potentielle des règlements futurs selon une étude actuarielle.

se sont établies à 87,1 millions de dollars pour le trimestre, une augmentation de 1,0 millions de dollars, ou 13,0 % comparativement au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Carnet de commandes 2 de 464,3 millions de dollars à la fin de l’exercice, dont 66,3 % des commandes sont livrables dans les 12 prochains mois. Le carnet de commandes 2 à la fin de l’exercice précédent s’élevait à 501,2 millions de dollars et contenait 64,2 % de commandes livrable dans les 12 prochains mois. L’affaiblissement de l’euro par rapport au dollar américain depuis le début de l’exercice a eu un impact de 17,3 millions sur la réduction du carnet de commande 2 .

Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel déterminé de 0,03 $ CA par action, payable le 30 juin 2023 à tous les actionnaires inscrits le 16 juin 2023.

Bruno Carbonaro, chef de la direction et président de Velan Inc., a déclaré : « L’exercice 2023 a été exigeant alors que nous avons été confrontés à divers problèmes opérationnels, en particulier lors du premier trimètre, qui ont eu un impact sur la livraison de plusieurs affaires. Nous avons cependant su gérer les activités de la Société avec prudence face à ces turbulences tout en améliorant nos résultats tout au long de l’exercice. Nous avons présenté une importante perte nette1 cette année en raison d’une importante augmentation de notre provision au titre de l’amiante qui couvre maintenant tous les coûts estimés de règlements futurs. Le contrôle de ses coûts sera notre priorité absolue. Néanmoins, au final, nous avons pu présenter un résultat net ajusté2 et un BAIIA ajusté2, le deuxième plus important depuis l’exercice 2017. Malgré une réduction de notre trésorerie au cours de l’exercice, nous continuons à préserver cette dernière, en gérant avec diligence notre fonds de roulement. Notre liquidité globale demeure très saine. Nous travaillons également sur une large base d'opportunités de nouvelles affaire potentielles. Enfin, nous continuerons à collaborer avec Flowserve afin d'assurer une clôture réussie de l’opération annoncée en février. »

Faits saillants financiers

Trimestres clos les Exercices clos les (en milliers de dollars américains, sauf les montants par action) 28 février 2023 28 février 2022 28 février 2023 28 février 2022 Chiffre d’affaires 115 141 $ 124 849 $ 370 429 $ 411 242 $ Marge brute 39 945 47 723 112 465 134 969 Marge brute en % 34,7 % 38,2 % 30,4 % 32,8 % Résultat net1 (47 164) (25 590) (55 453) (21 141) Résultat net1 par action – de base et dilué (2,18) (1,19) (2,57) (0,98) Résultat net ajusté2 8 790 7 013 501 11 462 Résultat net adjusté2 par action – de base et dilué 0,41 0,32 0,02 0,53 BAIIA ajusté2 16 468 16 592 21 092 39 599 BAIIA ajusté2 par action – de base et dilué 0,76 0,77 0,98 1,83

Quatrième trimestre de 2023 (à moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au quatrième trimestre de 2022) :

Le chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 115,1 millions de dollars, une augmentation de 19,9 millions de dollars ou 20,9 % par rapport au trimestre précédent, mais une baisse de 9,7 millions de dollars ou 7,8 % par rapport au dernier trimestre de l’exercice précédent. L’effet de l’affaiblissement du taux moyen de l’euro par rapport au dollar américain sur le chiffre d’affaires se chiffre à 3,8 millions de dollars pour le trimestre par rapport au quatrième trimestre de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires du trimestre a souffert de la diminution des livraisons de commandes par les opérations italiennes de la Société destinées essentiellement au marché pétrolier et gazier. Le chiffre d’affaires de la Société à l’exercice précédent a également été impacté positivement par une réévaluation de sa provision pour garantie d’exécution de 8,8 millions de dollars pour le trimestre. Enfin, ces effets négatifs sur le chiffre d’affaires du trimestre ont été compensés en partie par l’augmentation des ventes liées aux activités ERR par les opérations nord-américaines de la Société.

Les nouvelles affaires 2 pour le trimestre se sont établies à 87,1 millions de dollars, une augmentation de 10,0 millions de dollars, ou 13,0 % par rapport au dernier trimestre de l’exercice précédent. L’affaiblissement du taux moyen de l’euro par rapport au dollar américain sur les nouvelles affaires 2 des opérations européennes de la Société se chiffre à 3,6 millions de dollars pour le quatrième trimestre par rapport à l’exercice précédent. L’augmentation pour le trimestre est attribuable à un montant plus élevé de nouvelles commandes 2 enregistrées par les filiales françaises et allemandes de la Société, surtout dans le secteur du nucléaire, compensé en partie par le recul des nouvelles affaires 2 enregistrées par les opérations italiennes de la Société, en particulier dans le secteur de l’amont pétrolier et gazier.

Les frais d’administration excluant les dépenses non récurrentes pour le trimestre se sont établis à 24,9 millions de dollars, en baisse de 0,9 million de dollars, ou 3,3 % comparativement à l’exercice précédent. Les frais d’administration, après ajustement pour ces dépenses non récurrentes, étaient comparables à celles du même trimestre de l’exercice précédent et de l’exercice. Les frais d’administration pour le trimestre reflètent les contrecoups d’une charge de 56,0 millions de dollars pour accroître la provision au titre de l’amiante afin de refléter la valeur potentielle des règlements futurs selon une étude actuarielle. Les chiffres de l’exercice précédent reflètent une charge de 13,1 millions de dollars pour accroître la provision au titre de l’amiante pour tenir compte de toutes les poursuites en instance plutôt que des seuls montants réglés. Les frais d’administration non ajustés pour le trimestre se sont élevés à 80,8 millions de dollars, en hausse de 42,0 millions de dollars, ou 108,1% comparativement au dernier trimestre de l’exercice précédent.

La perte nette1 pour le trimestre s’élève à 47,2 millions de dollars ou 2,18 $ par action comparativement à 25,6 millions de dollars ou 1,19 $ par action pour l’exercice précédent. La perte nette1 pour le trimestre et l’exercice reflète les contrecoups d’une charge de 56,0 millions de dollars pour accroître la provision au titre de l’amiante afin de refléter la valeur potentielle des règlements futurs selon une étude actuarielle. La perte nette1 pour le même trimestre de l’exercice précédent reflétait les contrecoups d’une charge d’impôt sans effet sur la trésorerie de 32,6 millions de dollars afin de décomptabiliser une partie de l’actif d’impôt différé de la Société. Compte non tenu de cet ajustement, le résultat net ajusté2 pour le trimestre s’élève à 8,8 millions de dollars ou 0,41 $ par action comparativement à un résultat net de 7,0 millions de dollars ou 0,32 $ par action pour l’exercice précédent. Le BAIIA ajusté2 pour le trimestre s’est établi à 16,5 millions de dollars, ou 0,76 $ par action comparativement à 16,6 millions de dollars, ou 0,77 $ par action au dernier trimestre de l’exercice précédent. La baisse du BAIIA ajusté1 pour le trimestre est attribuable principalement à la diminution de la marge brute, à une hausse des autres charges et à un profit net non récurrent de 4,6 millions de dollars, exposés précédemment, déduction faite des participations minoritaires, sur la cession de l’investissement de la Société dans Juwon Special Steel Co. Ltd. au quatrième trimestre de l’exercice précédent. L’augmentation des autres charges est attribuable principalement à la comptabilisation d’une provision relative à un audit de taxes indirectes totalisant 1,8 millions de dollars pour le trimestre. Ces mouvements négatifs du BAIIA ajusté2 pour le trimestre ont été presque entièrement compensés par une réduction des frais d’administration, excluant l’ajustement de 56,0 millions de dollars de la provision au titre de l’amiante. La variation du résultat net ajusté2 de la Société est attribuables principalement aux mêmes facteurs que pour le BAIIA ajusté2, et a été accompagnée d’une variation favorable de l’impôt sur le résultat.



Exercice 2023 (à moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport à l’exercice 2022) :

Le chiffre d’affaires pour l’exercice s’est établi à 370,4 millions de dollars, en baisse de 40,8 millions de dollars, ou 9,9 % comparativement à l’exercice précédent. L’effet de l’affaiblissement du taux moyen de l’euro par rapport au dollar américain sur le chiffre d’affaires se chiffre à 20,0 millions de dollars pour l’exercice par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires de l’exercice a souffert de la diminution des livraisons de commandes par les opérations italiennes de la Société destinées essentiellement au marché du pétrolier et gazier. Pour rappel, le chiffre d’affaires de la Société à l’exercice précédent avait été impacté positivement par une réévaluation de sa provision pour garantie d’exécution de 13,2 millions de dollars pour l’exercice. Le chiffre d’affaires de l’exercice a souffert de la diminution des livraisons de commandes de projets d’envergure par les opérations nord-américaines de la Société destinées essentiellement au marché de la pétrochimie. Ces effets négatifs sur le chiffre d’affaires de l’exercice ont été compensés en partie par l’augmentation des ventes liées aux activités ERR par les opérations nord-américaines de la Société. Enfin, le chiffre d’affaires de l’exercice a également été influencé positivement par la comptabilisation d’une commande de 10,9 millions de dollars pour le marché des procédés.

Les nouvelles affaires 2 pour l’exercice se sont établies à 353,2 millions de dollars, en baisse de 10,3 millions de dollars, ou 2,8 % par rapport à l’exercice précédent. L’affaiblissement du taux moyen de l’euro par rapport au dollar américain sur les nouvelles affaires 2 des opérations européennes de la Société se chiffre à 17,3 millions de dollars pour l’exercice par rapport à l’exercice précédent. La diminution des nouvelles affaires 2 pour l’exercice résulte en partie du recul des nouvelles affaires 2 de la filiale italienne de la Société, qui a enregistré des commandes importantes dans le secteur de l’amont pétrolier et gazier au cours de l’exercice précédent et a souffert de retards sur certains projets dans l’exercice considéré. La diminution a été compensée en partie par une augmentation du nombre de commandes dans les secteurs de la production nucléaire et de la Marine prises en charge par les opérations françaises et nord-américaines de la Société pendant l’exercice considéré. La baisse pour l’exercice s’explique également par la cession de la fonderie de la Société en Corée à la fin de l’exercice précédent. La fonderie coréenne avait reporté 5,5 millions de dollars de nouvelles affaires 2 à l’exercice précédent.

Les frais d’administration excluant les dépenses non récurrentes pour l’exercice se sont établis à 100,8 millions de dollars, une augmentation de 0,9 million de dollars, ou 0,9 % comparativement à l’année dernière. Les frais d’administration, après ajustement pour ces dépenses non récurrentes, étaient comparables à celles de l’exercice précédent. La légère augmentation pour l’exercice est principalement attribuable aux frais engagés relativement à l’opération annoncée. Les frais d’administration pour le trimestre reflètent les contrecoups d’une charge de 56,0 millions de dollars pour accroître la provision au titre de l’amiante afin de refléter la valeur potentielle des règlements futurs selon une étude actuarielle. Les chiffres de l’exercice précédent reflètent une charge de 13,1 millions de dollars pour accroître la provision au titre de l’amiante qui tiendrait compte de toutes les poursuites en instance plutôt que des seuls montants réglés. Les frais d’administration non ajustés pour l’exercice se sont élevés à 156,8 millions de dollars, en hausse de 43,7 millions de dollars, ou 38,7% comparativement à l’année dernière.

La perte nette1 pour l’exercice s’est établie à 55,5 millions de dollars, ou 2,57 $ par action, comparativement à 21,1 millions de dollars, ou 0,98 $ par action, à l’exercice précédent. La perte nette1 pour l’exercice reflète les contrecoups d’une charge de 56,0 millions de dollars pour accroître la provision au titre de l’amiante afin de refléter la valeur potentielle des règlements futurs selon une étude actuarielle. La perte nette1 pour l’exercice précédent reflètent les contrecoups d’une charge d’impôt sans effet sur la trésorerie de 32,6 millions de dollars afin de décomptabiliser une partie de l’actif d’impôt différé de la Société. Compte non tenu de ces ajustements, le résultat net ajusté2 de la Société pour l’exercice s’élève à 0,5 million de dollars, ou 0,02 $ par action, comparativement à 11,5 millions de dollars, ou 0,53 $ par action, à l’exercice précédent. Le BAIIA ajusté2 pour l’exercice s’est établi à 21,1 millions de dollars, ou 0,98 $ par action, comparativement à 39,6 millions de dollars, ou 1,83 $ par action, à l’exercice précédent. La baisse du BAIIA ajusté2 pour l’exercice est attribuable principalement à la diminution de la marge brute, à une hausse des autres charges et à un profit net non récurrent de 4,6 millions de dollars, exposés précédemment, déduction faite des participations minoritaires, sur la cession de l’investissement de la Société dans Juwon Special Steel Co. Ltd. au quatrième trimestre de l’exercice précédent. L’augmentation des autres charges est attribuable principalement à la comptabilisation d’une provision relative à un audit de taxes indirectes totalisant 2,1 millions de dollars pour l’exercice. La variation du résultat net ajusté2 de la Société est attribuables principalement aux même facteurs que pour le BAIIA ajusté2, et a été accompagnée d’une variation favorable de l’impôt sur le résultat.

Dividende

Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel déterminé de 0,03 $ CA par action, payable le 30 juin 2023 à tous les actionnaires inscrits le 16 juin 2023.

Conférence téléphonique

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du quatrième trimestre qui aura lieu jeudi, le 18 mai 2023, à 11 h 00 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-954-0633, code d’accès 22026910. Le matériel qui sera référencé lors de la conférence téléphonique sera disponible peu de temps avant l’événement sur le site Web de la société dans la section Relations avec les investisseurs (https://www.velan.com/fr/company/investor_relations). La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1-416-626-4100 ou au 1-800-558-5253, code d’accès 22026910.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 370,4 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société emploie environ 1 650 individus et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d’exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures de la performance et de la situation financière qui ne sont pas définies par les IFRS (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles de comparaison avec des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures, que la direction utilise pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société, sont rapprochées des mesures de la performance définies par les IFRS. La Société utilise également des mesures financières supplémentaires. Ces rapprochements et définitions sont présentés à la page suivante.

Résultat net ajusté et Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (« BAIIA ajusté »)

Trimestres clos les Exercices clos les (en milliers, sauf les montants par action) 28 février

2023

$ 28 février

2022

$ 28 février

2023

$ 28 février

2022

$ Résultat net (perte nette)1 (47 164) (25 590) (55 453) (21 141) Ajustements au titre des éléments suivants: Décomptabilisation d’actifs d’impôt différé - 32 603 - 32 603 Provision au titre de l’amiante 55 954 - 55 954 - Résultat net ajusté 8 790 7 013 501 11 462 Résultat net ajusté par action -- De base et dilué 0,41 0,32 0,02 0,53 Ajustements au titre des éléments suivants: Amortissement des immobilisations corporelles 2 452 2 401 8 722 9 591 Amortissement des immobilisations incorporelles 608 753 2 272 2 318 Charges financières, montant net 516 725 1 552 2 400 Impôt sur le résultat (exclusion faite de la décomptabilisation d’actifs d’impôt différé)



4 102



5 700



8 045



13 828 BAIIA ajusté 16 468 16 592 21 092 39 599 BAIIA ajusté par action -- De base et dilué 0,76 0,77 0,98 1,83

Le terme « résultat net ajusté » s’entend du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré de la décomptabilisation d’actifs d’impôt différé et de la provision au titre de l’amiante. Le « résultat net ajusté par action » s’obtient en divisant le résultat net ajusté par le nombre total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Le terme « BAIIA ajusté » s’entend du résultat net ajusté majoré de l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de la provision pour charge d’impôt sur le résultat. Le « BAIIA ajusté par action » s’obtient en divisant le BAIIA ajusté par le nombre total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Définitions des mesures financières supplémentaires

Les termes « nouvelles affaires nettes » et « nouvelles affaires » s’entendent des commandes fermes, net des annulations, enregistrées par la Société au cours d’une période. Les nouvelles affaires varient en fonction de la fluctuation de certains taux de changes au courant d’une période. La mesure fournit une indication de la performance des opérations de vente de la Société pour une période déterminée et donne une idée des attentes concernant le chiffre d’affaires et les flux de trésorerie devant être réalisés sur ces commandes

Le terme « carnet de commandes » s’entend du cumul de toutes les nouvelles affaires prises en charge par la Société et restant à livrer. Le carnet de commandes varie en fonction de la fluctuation de certains taux de changes au courant d’une période. La mesure fournit une indication des défis opérationnels auxquels la Société sera confrontée et donne une idée des attentes concernant le chiffre d’affaires et les flux de trésorerie devant être réalisés sur ces commandes.

Le « ratio commandes/chiffre d’affaires » s’obtient en divisant les commandes par le chiffre d’affaires. La mesure fournit une indication de la performance et des perspectives de la Société pour une période déterminée.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

___________________________________

1 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

2 Mesures hors IFRS et mesures financières supplémentaires – Voir les explications ci-haut.

États de la situation financière consolidés (en milliers de dollars américains) Aux 28 février, 28 février, 2023 2022 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 50 513 54 015 Placements à court terme 37 8 726 Créances d'exploitation 121 053 115 834 Impôt sur le résultat à recouvrer 6 195 2 955 Stocks 202 649 223 198 Acomptes et charges payées d’avance 7 559 6 877 Actifs dérivés 107 553 388 113 412 158 Actifs non courants Immobilisations corporelles 68 205 73 906 Immobilisations incorporelles et goodwill 16 153 16 693 Impôt sur le résultat différé 4 663 4 774 Autres actifs 723 897 89 744 96 270 Total des actifs 477 857 508 428 Passifs Passifs courants Dette bancaire 260 550 Dettes d'exploitation et charges à payer 79 408 80 503 Impôt sur le résultat à payer 2 832 3 806 Acomptes de clients 28 201 41 344 Provisions 16 485 18 444 Passifs dérivés 299 560 Partie à court terme des obligations locatives à long terme 1 298 1 360 Partie à court terme de la dette à long terme 8 177 8 111 136 960 154 678 Passifs non courants Obligations locatives à long terme 9 458 11 073 Dette à long terme 21 719 22 927 Impôt sur le résultat à payer 933 1 244 Impôt sur le résultat différé 3 966 4 025 Acomptes de clients 27 937 30 139 Provisions 70 924 13 101 Autres passifs 5 125 5 731 140 062 88 240 Total des passifs 277 022 242 918 Total des capitaux propres 200 835 265 510 Total des passifs et des capitaux propres 477 857 508 428





États des résultats consolidés (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action) Périodes de trois mois closes les Exercices clos les 28 février, 28 février, 28 février, 28 février, 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 115 141 124 849 370 429 411 242 Coût des ventes 75 196 77 126 257 964 276 273 Marge brute 39 945 47 723 112 465 134 969 Frais d’administration 80 841 38 848 156 759 113 039 Profit sur la cession de Juwon Special Steel Co. Ltd. - (16 108) - (16 108) Autres charges (produits) 1 700 (2) 1 568 (538) Résultat d'exploitation (42 596) 24 985 (45 862) 38 576 Produits financiers 240 25 467 392 Charges financières (758) (750) (2 019) (2 792) Charges financières, montant net (518) (725) (1 552) (2 400) Résultat avant impôt (43 114) 24 260 (47 414) 36 176 Charge d'impôt sur le résultat 4 102 38 303 8 045 46 431 Résultat net de la période (47 216) (14 043) (55 459) (10 255) Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (47 164) (25 590) (55 453) (21 141) Participation ne donnant pas le contrôle (52) 11 547 (6) 10 886 Résultat net de la période (47 216) (14 043) (55 459) (10 255) Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base et dilué (2,18) (1,19) (2,57) (0,98) Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne - - 0,02 - et action à droit de vote multiple (- $ CA) (- $ CA) (0,03 $ CA) (- $ CA) Nombre moyen pondéré total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple De base et dilué 21 585 635 21 585 635 21 585 635 21 585 635





États du résultat global consolidés (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes les Exercices clos les 28 février, 28 février, 28 février, 28 février, 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Résultat global Résultat net de la période (47 216) (14 043) (55 459) (10 255) Autres éléments du résultat global Conversion de devises étrangères 1 423 (1 657) (8 985) (11 159) Résultat global (45 793) (15 700) (64 444) (21 414) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (45 741) (27 253) (64 438) (32 260) Participation ne donnant pas le contrôle (52) 11 553 (6) 10 846 Résultat global (45 793) (15 700) (64 444) (21 414) Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état des résultats consolidés.





États des variations des capitaux propres consolidés (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple Capital social Surplus d'apport Cumul des autres éléments du résultat global Résultats non distribués Total Participation ne donnant pas le contrôle Total des capitaux propres Solde au 28 février 2021 72 695 6 260 (21 007) 239 136 297 084 3 137 300 221 Résultat net de l'exercice - - - (21 141) (21 141) 10 886 (10 255) Autres éléments du résultat global - - (11 119) - (11 119) (40) (11 159) Résultat global - - (11 119) (21 141) (32 260) 10 846 (21 414) Cession de participations ne donnant pas le contrôle - - - - - (12 454) (12 454) Dividendes Participation de donnant pas le contrôle - - - - - (843) (843) Solde au 28 février 2022 72 695 6 260 (32 126) 217 995 264 824 686 265 510 Résultat net de l'exercice - - - (55 453) (55 453) (6) (55 459) Autres éléments du résultat global - - (8 985) - (8 985) - (8 985) Résultat global - - (8 985) (55 453) (64 438) (6) (64 444) Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle - - - - - 266 266 Autres - - (97) 97 - - - Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - (366) (366) - (366) Actions à droit de vote subalterne - - - (131) (131) - (131) Solde au 28 février 2023 72 695 6 260 (41 208) 162 142 199 889 946 200 835





États des flux de trésorerie consolidés (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes les Exercices clos les 28 février, 28 février, 28 février, 28 février, 2023 2022 2023 2022 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période (47 216) (14 043) (55 459) (10 255) Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 64 794 34 177 67 553 45 152 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 911 (12 258) (11 572) (17 029) Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 18 489 7 876 522 17 868 Activités d'investissement Placements à court terme 9 367 (7 022) 8 250 (8 708) Entrées d'immobilisations corporelles (1 385) (1 196) (4 370) (6 144) Entrées d'immobilisations incorporelles (903) (1 147) (2 219) (2 477) Produit de la cession d’immobilisations corporelles et d’immobilisations incorporelles 141 16 454 185 30 183 Produit de la cession de Juwon Steel Co. Ltd., déduction faite de la trésorerie cedée - (12 684) - (12 684) Variation nette des autres actifs (117) (171) (87) (196) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d’investissement 7 103 (5 766) 1 759 (26) Activités de financement Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple - - (497) - Dividendes versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle - (843) - (843) Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle 266 - 266 - Emprunts bancaires à court terme - (35) - - Variation nette de la facilité de crédit renouvelable (5 373) (16 508) - (22 132) Augmentation de la dette à long terme 1 506 1 985 3 666 7 874 Remboursement de la dette à long terme (683) (654) (4 398) (6 722) Remboursement des obligations locatives à long terme (566) (412) (1 657) (1 696) Sorties de trésorerie liées aux activités de financement (4 850) (16 467) (2 620) (23 519) Incidence des écarts de change sur la trésorerie 200 (159) (2 873) (3 811) Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie liée au reclassement de la trésorerie et équivalents de trésorerie comme détenus en vue de la vente - 2 144 - - Variation nette de la trésorerie au cours de la période 20 942 (12 372) (3 212) (9 488) Trésorerie, montant net, au début de la période 29 311 65 837 53 465 62 953 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 50 253 53 465 50 253 53 465 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 50 513 54 015 50 513 54 015 Dette bancaire (260) (550) (260) (550) Trésorerie, montant net, à la fin de la période 50 253 53 465 50 253 53 465 Informations supplémentaires Intérêts payés (524) (149) (974) (1 509) Impôt sur le résultat payé (1 361) (927) (8 160) (4 293)

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

Bruno Carbonaro, Chef de la direction et Président

Tél. : 438-817-7593

ou

Rishi Sharma, Chef de la direction financière

Tél. : 438-817-9957