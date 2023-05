TC Transcontinental lance raddar, la circulaire réinventée

/EIN News/ --



MONTRÉAL, 15 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX: TCL.A TCL.B) dévoile aujourd’hui raddarMC, une nouvelle identité de marque pour les circulaires à Montréal, et raddar.ca, sa plateforme numérique. Dans un mince cahier, raddarMC combine des circulaires de plusieurs détaillants, réduisant ainsi la quantité de papier utilisée de près de 60 %, tandis que le plastique est éliminé entièrement grâce à la distribution par Postes Canada à compter d’aujourd’hui.



« Nous nous réjouissons de lancer notre nouvelle solution pour Montréal avec une image de marque aussi originale et rafraichissante, a déclaré Patrick Brayley, vice-président principal, Prémédia, distribution et marketing sur le lieu de vente chez TC Imprimeries Transcontinental. Dans un contexte inflationniste, les circulaires sont un outil important pour aider les ménages à économiser et pour maintenir une saine concurrence vis-à-vis des prix, ce qui bénéficie à tous. Nous sommes fiers de cette innovation marquante dans l’histoire des circulaires et du gain environnemental important qu’elle représente. »

raddarMC, un nom fort de sens et tout en simplicité, décrit bien ce nouveau produit. Le rôle premier d’un radar est de détecter. En regroupant les circulaires de plusieurs détaillants, raddarMC permet aux consommateurs de détecter les offres les plus alléchantes, les astuces les plus ingénieuses et les trouvailles les plus remarquables. raddarMC permet de ne rien manquer, et ne manquer de rien.

Le logo épuré de raddarMC rappelle l’icône traditionnelle associée au radar, mais aussi l’empreinte digitale, qui met de l’avant la personnalisation des offres tout en faisant un clin d’œil à la nouvelle plateforme numérique. Des couleurs vivantes et intemporelles assurent que le produit attire l’attention et soit facilement reconnaissable dans la boite aux lettres des consommateurs.

Cette nouvelle identité est le résultat d’une collaboration avec l’agence créative Rethink. « La vision de TC Transcontinental pour l’avenir du pré-magasinage a été complètement repensée et nous avons voulu, avec cette nouvelle identité nominale et visuelle, marquer un changement radical de cap. Le nom et le design de raddarMC sont évocateurs de sens et remplissent cette mission à cent milles à l’heure », affirme Karine Doucet, directrice de création adjointe chez Rethink.

raddarMC a été conçu pour répondre aux besoins et attentes en évolution des détaillants et des consommateurs, dont la majorité se fie aux circulaires papier pour planifier leurs visites en magasin et leurs achats en ligne. Fruit d’une démarche d’écoconception, raddarMC est 100 % recyclable et participe à l’économie circulaire du papier.





À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 3,0 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 30 octobre 2022. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc .

