Temenos ouvre la voie à l'innovation en matière de MNBC avec R3

/EIN News/ -- GENÈVE, 11 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui avoir apporté la preuve de l'intégration de sa plateforme bancaire de premier plan à plusieurs piles technologiques de monnaie numérique de banque centrale (MNBC) basées sur le DEEP (dispositif d'enregistrement électronique partagé), en résolvant avec succès des cas d'utilisation de MNBC de détail de bout en bout pour les points de contact des banques commerciales. Parmi ces cas, on peut citer l'émission de tokens de banque centrale pour les portefeuilles des banques commerciales, la création de portefeuilles client non dépositaires, la conversion de MNBC via l'orchestration des mises à jour des comptes de dépôt avec des transactions on-chain et la fourniture de points d'accès au portefeuille pour les transferts d'utilisateur à utilisateur on-chain.



Jeremy Boot, stratège produit, Temenos, a déclaré : « Temenos ouvre la voie à l'innovation MNBC. En innovant activement et en générant des cas d'utilisation de banques commerciales à travers plusieurs piles technologiques différentes, Temenos a prouvé comment sa plateforme bancaire flexible et ouverte pouvait facilement s'adapter au futur de la monnaie numérique. »

Temenos a travaillé en collaboration avec R3, un fournisseur leader mondial de dispositif d'enregistrement électronique partagé (DEEP) et de services aux institutions réglementaires et financières. Corda de R3, la première plateforme d'applications distribuées privées et autorisées au monde, est utilisée dans un grand nombre de projets de MNBC de la Banque centrale de la BRI (Banque des règlements internationaux). En tirant parti de l'accélérateur de monnaie numérique de R3, avec au départ une simulation dans un bac à sable géré par R3, Temenos a été en mesure de démontrer avec succès un grand éventail de cas d'utilisation des banques commerciales.

Ricardo Correia, responsable mondial des devises numériques de R3, a commenté : « En exploitant des réseaux financiers fiables et en introduisant des plateformes d'application décentralisées pour émettre des MNBC, nous pouvons nous attendre à une transformation complète du système financier mondial actuel, inaugurant une nouvelle ère de fluidité financière améliorée. Collaborer avec des sociétés innovantes comme Temenos souligne l'importance d'intégrer des systèmes bancaires existants équipés de technologies de pointe, qui permettent aux entreprises et aux personnes de réaliser des transactions transfrontalières à la même vitesse que l'envoi d'un e-mail, et d'effectuer instantanément des paiements sur l'ensemble de l'infrastructure de paiement mondial. »

Dans le second projet, Temenos a utilisé Hyperledger Besu, un client Ethereum open source de premier plan, géré comme un réseau privé autorisé à plusieurs nœuds, combiné à une version modifiée du bac à sable MNBC Norgesbank, publié par la banque centrale norvégienne. Le bac à sable a fourni une définition de token de smart contract (contrat intelligent) MNBC basé sur la norme ERC-20 et sur l'IU Web. En déployant le smart contract, Temenos a été en mesure de simuler les cas d'utilisation de la banque centrale à travers l'émission de tokens et de transferts on-chain.

Les banques centrales du monde entier progressent dans leurs stratégies de MNBC. Les banques commerciales devraient jouer des rôles clés dans ces systèmes émergents en tant que distributrices de MNBC, en gérant le KYC des clients, l'ouverture des portefeuilles et en fournissant des portes d'entrée-de sortie aux comptes de dépôt. Ces nouveaux réseaux devraient devenir des parties intrinsèques des systèmes financiers et les banques commerciales des pays devront s'y intégrer et fournir des services associés à leur clientèle.

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.

