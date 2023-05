Abcourt complète l’acquisition de Pershimex par fusion

/EIN News/ -- VAL D’OR, Québec, 11 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abcourt Mines Inc. (TSX-V : ABI) (« Abcourt » ou la « Société ») et Corporation Ressources Pershimex (TSX-V : PRO) (« Pershimex ») sont heureuses d’annoncer qu’Abcourt a complété l’acquisition annoncée antérieurement de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Pershimex (les « actions de Pershimex ») par voie d’une fusion tripartite (la « Fusion ») en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.



Aux termes de la Fusion, Abcourt a acquis la totalité des actions de Pershimex émises et en circulation moyennant une contrepartie (le « ratio d’échange ») de 0,5712 action ordinaire d’Abcourt (les « actions d’Abcourt ») pour chaque action de Pershimex en circulation. Abcourt détient maintenant 100 % des actions de Pershimex en circulation. À la clôture de la Fusion, Abcourt a émis un total de 79 294 373 actions d’Abcourt aux anciens actionnaires de Pershimex, qui détiennent maintenant environ 18,5 % des 428 108 503 actions d’Abcourt émises et en circulation, compte non tenu de la dilution. Les bons de souscription et options en circulation visant l’acquisition d’actions de Pershimex ont été rajustés par suite de la Fusion en fonction du ratio d’échange et pourront être exercés pour 14 614 560 actions d’Abcourt au total.

Le retrait des actions de Pershimex de la cote de la TSX-V devrait avoir lieu à la fermeture des bureaux le 18 mai 2023 ou vers cette date.

Tous les détails de la Fusion et certaines autres questions sont présentés dans la circulaire d’information de la direction de Pershimex datée du 18 novembre 2022 (la « circulaire d’information »). On peut consulter un exemplaire de la circulaire d’information sous le profil de Pershimex dans SEDAR à l’adresse www.sedar.com ou en communiquant avec Abcourt au numéro indiqué ci-dessous.

Les actionnaires de Pershimex qui ont des questions ou qui pourraient avoir besoin d’aide pour remplir les lettres d’envoi sont priés de communiquer avec Services aux investisseurs Computershare, le dépositaire aux fins de la Fusion, au numéro de téléphone sans frais (en Amérique du Nord) 1-800-564-6253 ou, à l’extérieur de l’Amérique du Nord, au numéro 1-514-982-7555, ou par courriel à l’adresse corporateactions@computershare.com.

À propos d’Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. est un producteur d’or et une société d’exploration canadienne qui possède des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt possède l’usine et la mine Géant Dormant où elle concentre ses activités.

Pour plus d’information:

Pascal Hamelin

Président et Chef de la direction d’Abcourt

T : (819) 768-2857

C : phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert

Relation aux investisseurs, Réseau ProMarket Inc.

T : (514) 722-2276, poste 456

C : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

Mise en garde concernant les énoncés et les renseignements prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, des « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant les avantages prévus de la Fusion pour les parties et leurs actionnaires. Bien que chacune des parties estime que ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut pas garantir que ces attentes se révéleront correctes. Les énoncés prospectifs sont généralement signalés par des mots tels que : croire, s’attendre, anticiper, avoir l’intention, estimer, postuler et des expressions similaires, ou sont ceux qui, par leur nature, se réfèrent à des événements futurs. Chaque partie met en garde les investisseurs que les énoncés prospectifs figurant aux présentes ne sont pas des garanties de résultats ou de performances futurs, et que les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs et risques, y compris les risques liés à l’intégration réussie de Pershimex dans les activités d’Abcourt ou au fait que cette intégration s’avère plus difficile, prennent plus de temps ou entraîne des coûts plus élevés que prévu, les risques de ne pas réaliser les avantages potentiels de la Fusion, les incertitudes de l’économie mondiale, les fluctuations du marché et d’autres risques indiqués dans les documents d’information déposés par chaque partie à la Fusion à l’adresse www.sedar.com. Le présent communiqué de presse ne doit être interprété d’aucune façon comme une offre ou une recommandation d’achat ou de vente de titres au Canada ou aux États-Unis.

Bien que chacune des parties à la Fusion croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne sont pas des garanties de performance future et les événements, les résultats et/ou les faits réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. Aucune partie à la Fusion ne s’engage à mettre à jour les énoncés prospectifs qui peuvent être émis de temps à autre par elle ou en son nom, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent et conformément à celles-ci.

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L’EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.