Ending Title 42 Presents an Opportunity to Create a Fair and Just Immigration System

Versión española abajo. / Ayisyen vèsyon kreyòl anba a.

WASHINGTON — Today, the migrant expulsion policy issued under Title 42, originally adopted by the Trump administration to turn away people seeking asylum at the border, comes to an end and the United States will return to processing anyone seeking asylum under the regular immigration provisions of Title 8. Earlier this year, the Biden administration proposed a new policy to replace Title 42 that would make people ineligible for asylum in the U.S. unless they first sought asylum in a country through which they traveled or made an appointment through the faulty CBP One app. The SPLC submitted public comment critiquing the rule for narrowing access to asylum.

“The United States should serve as a symbol of hope, protection and a new beginning for people fleeing persecution in every corner of the world,” said Margaret Huang, president and CEO of the Southern Poverty Law Center. “But for too long, racist and unlawful policies like Title 42 have undermined that promise. Black and Indigenous migrants in particular have been disproportionately impacted by these policies — enduring discrimination and violent treatment from both Mexican and American border agents, which have left them vulnerable to extortion, kidnapping and violence.

“We are asking the Biden administration to keep its promise to build a fair, orderly and humane immigration system — and reject the urge to usher in new restrictive asylum rules. If adopted, the administration’s proposed policy is likely to result in increased incarceration of Black and Brown migrants in remote, linguistically isolated and often deadly immigration detention centers — many run by for-profit companies. The end of Title 42 is a chance to recommit ourselves to offering hope, justice and protection to people seeking safety in the United States, and we call on the administration to seize that chance.”

###

Suspender el Título 42 presenta una oportunidad para crearse un sistema de inmigración justo

La presidente y directora ejecutiva del SPLC responde al levantamiento del Título 42 e insta a la administración Biden a honrar la humanidad de las personas que buscan asilo

WASHINGTON — Hoy, la política de expulsión de migrantes publicada bajo el Título 42, adoptado originalmente por la administración Trump para rechazar a las personas que buscan asilo en la frontera, llega a su fin y los Estados Unidos volverán a procesar a cualquier persona que busque asilo bajo las disposiciones regulares de inmigración del Título 8. A principios de este año, la administración Biden propuso una nueva política para reemplazar el Título 42 que haría que las personas no fueran elegibles para asilo en los Estados Unidos a menos que primero solicitaran asilo en un país a través del cual viajaron o concertaran una cita a través de la aplicación defectuosa CBP One. El SPLC presentó comentarios públicos criticando la regla para reducir el acceso al asilo.

“Los Estados Unidos debería de ser símbolo de esperanza, protección y un nuevo comienzo para las personas que están escapando la persecución en todos los rincones del mundo,” dijo Margaret Huang, la presidenta y CEO del Southern Poverty Law Center. “Pero durante mucho tiempo, las políticas racistas y deshonestas como el Título 42 han socavado esa promesa. Los migrantes Negros e Indígenas, en particular, han sido afectados desproporcionadamente por estas políticas, soportando discriminación y trato violento por parte de agentes fronterizos mexicanos y estadounidenses, que los han dejado vulnerables a la extorsión, el secuestro y la violencia.

“Le pedimos a la administración Biden que mantenga su promesa de construir un sistema de inmigración justo, ordenado y humano — y rechacemos la necesidad de introducir nuevas reglas restrictivas de asilo. Si se adopta, es probable que la política propuesta por la administración dé lugar a un mayor encarcelamiento de migrantes Africanos y Latinos en centros de detención de inmigrantes remotos, lingüísticamente aislados y a menudo mortales — muchos de ellos administrados por compañías con fines de lucro. El final del Título 42 es una oportunidad para volver a comprometernos a ofrecer esperanza, justicia y protección a las personas que buscan seguridad en los Estados Unidos, y pedimos a la administración que aproveche esa oportunidad.”

###

Fini Tit 42 prezante yon opòtinite pou kreye yon sistèm imigrasyon jis e jis

Prezidan ak Direktè Jeneral SPLC reponn a leve Tit 42 la epi ankouraje administrasyon Biden pou onore limanite moun k ap chèche azil.

WASHINGTON — Jodi a, politik ekspilsyon imigran ki te pibliye anba Tit 42, okòmansman te adopte pa administrasyon Trump pou rejte moun k ap chèche azil sou fwontyè a, rive nan yon fen epi Etazini pral retounen nan trete nenpòt moun k ap chèche azil dapre dispozisyon regilye imigrasyon Tit 8 la. Nan kòmansman ane sa a, administrasyon Biden te pwopoze yon nouvo politik pou ranplase Tit 42 ki ta fè moun pa elijib pou azil Ozetazini sof si yo te premye chèche azil nan yon peyi kote yo te vwayaje oswa yo te pran yon randevou atravè aplikasyon CBP One ki defo. SPLC te soumèt kòmantè piblik yo kritike règ pou redwi aksè nan azil la.

“Etazini ta dwe sèvi kòm yon senbòl espwa, pwoteksyon ak yon nouvo kòmansman pou moun k ap sove pèsekisyon nan tout kwen nan mond lan,” te di Margaret Huang, prezidan ak Direktè Jeneral Sant Lwa Povrete Sid la. “Men pou twò lontan, politik rasis ak ilegal tankou Tit 42 te febli pwomès sa a. Migran Nwa ak Endijèn yo an patikilye te gen yon enpak disproporsyonel pa politik sa yo - andire diskriminasyon ak tretman vyolan nan tou de ajan fwontyè Meksiken ak Ameriken, ki te kite yo vilnerab a ekstòsyon, kidnaping ak vyolans.

“N ap mande administrasyon Biden pou kenbe pwomès li genyen pou l konstwi yon sistèm imigrasyon ki jis, òdone e ki iminitè - epi rejte ankouraje pou inogire nouvo règ restriksyon sou azil. Si yo adopte, politik administrasyon an pwopoze a gen anpil chans pou lakòz yon ogmantasyon nan anprizònman imigran nwa ak mawon yo nan sant detansyon imigrasyon elwaye, izole lengwistik e souvan ki ka touye moun - anpil moun ap dirije pa konpayi ki fè pwofi. Fen Tit 42 la se yon chans pou nou rekompe tèt nou pou nou ofri espwa, jistis ak pwoteksyon pou moun k ap chèche sekirite Ozetazini, epi nou mande administrasyon an pou sezi chans sa a.”

###