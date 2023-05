Hazer étend sa collaboration avec ENGIE pour le développement d'une installation Hazer en France

Préparation d'un plan de développement de projet (« PDP ») pour une installation Hazer d'échelle commerciale en France

Le site de projet identifié est un terminal existant d'importation de GNL basé à Montoir-de-Bretagne

La finalisation d'une étude de faisabilité préliminaire (« EFP ») indique que la technologie d'Hazer peut satisfaire les réglementations européennes pour la production d'hydrogène faible en carbone

Les parties doivent développer des accords commerciaux définitifs et explorer les sources de financement de projet potentielles, y compris les programmes européens

/EIN News/ -- PERTH, Australie, 10 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazer Group Ltd (« Hazer » ou « la Société », ASX : HZR) a le plaisir d'annoncer l'extension du protocole d'entente non contraignant existant avec ENGIE SA, une entreprise multinationale de services publics française opérant à l'échelle mondiale, afin de faire progresser davantage le développement d'une première installation Hazer en Europe. Cet accord poursuit les activités en vertu du protocole d'entente initial signé entre les deux parties (voir le communiqué du 28 juillet 2022).

En vertu de cet accord étendu, Hazer et ENGIE ont convenu de travailler de manière collaborative afin de préparer le Plan de développement de projet (« PDP ») pour une installation de production de carbone graphitique et d'hydrogène propre se basant sur la technologie exclusive d'Hazer, dans le terminal existant de regazéification et d'importation de GNL de Montoir-de-Bretagne en France (le « Projet »). Le terminal est détenu et exploité par la société affiliée d'ENGIE, ELENGY. Le Projet est dénommé H 2 Montoir et l'installation de production planifiée cible une capacité de production initiale d'au moins 2 500 tonnes par an (t/a) d'hydrogène. L'hydrogène produit sera utilisé dans des applications industrielles et pour la mobilité.

Ce protocole d'entente fait suite à une période d'échange d'informations techniques, de diligence raisonnable et d'évaluation initiale du marché menée par ENGIE au fil de l'année 2022. ENGIE a mené une étude de faisabilité préliminaire (« EFP ») sur l'application du processus d'Hazer au terminal existant de regazéification et d'importation de GNL à Montoir-de-Bretagne. Dans le cadre des activités entreprises pendant la phase d'EFP, les investigations préliminaires ont établi que l'hydrogène produit dans l'installation d'Hazer peut répondre aux exigences des projets d'hydrogène faibles en carbone en vertu des directives et cadres réglementaires pertinents tels qu'administrés par l'Union européenne.

Le protocole d'entente étendu a une échéance fixée au 15 avril 2024 pour permettre aux parties de travailler de manière collaborative afin de développer les accords définitifs, comprenant la structure du partenariat, le cadre commercial et les arrangements d'octroi de licence. Chaque partie a accepté de couvrir ses propres coûts encourus et l'arrangement n'empêche aucune partie de discuter, de conclure ou de mettre en œuvre une transaction ou relation similaire avec des tiers au-delà du Projet H 2 Montoir.

Glenn Corrie, directeur général de Hazer Group Limited, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire progresser ce projet en étroite collaboration avec ENGIE, une entreprises de services publics internationale très respectée, afin de réaliser une première installation de production Hazer en Europe. L'Europe est un marché stratégique pour Hazer et nous nous réjouissons de bâtir une position avec un leader énergétique mondial dans une région qui priorise l'action face au changement climatique et qui reconnaît le rôle immédiat que la technologie d'Hazer peut jouer pour accélérer la décarbonisation de manière rentable. Cette collaboration avec ENGIE valide davantage le potentiel de la technologie Hazer et son attrait sur le marché. »

Valérie Ruiz-Domingo, vice-présidente pour l'hydrogène du groupe ENGIE, a commenté : « Nous sommes ravis de poursuivre notre travail conjoint avec Hazer afin de développer une première unité de production par pyrolyse d'échelle industrielle dans le but d'aider nos clients dans les secteurs de l'industrie et de la mobilité à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone. »

La publication de ce communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de la Société.

À PROPOS D'HAZER GROUP LTD

Hazer Group Limited (« Hazer » ou « la Société ») est une société de développement technologique cotée à l'ASX entreprenant la commercialisation du Hazer Process, un processus de production de carbone graphitique et d'hydrogène à faible émission. Le Hazer Process permet la conversion efficace du gaz naturel et des matières premières de méthane similaires en hydrogène et matériaux de carbone avancés de haute qualité en utilisant du minerai de fer comme catalyseur de processus.

À PROPOS D'ENGIE

Engie SA est une entreprise multinationale de services publics française basée à Paris, en France, qui opère dans les domaines de la transition énergétique, de la distribution et génération d'électricité, du gaz naturel, du nucléaire, de l'énergie renouvelable et du pétrole. Pour tout complément d'information sur les activités d'ENGIE, veuillez consulter le site : https://www.engie.com/

Énoncés prospectifs

Ce communiqué peut contenir certains « énoncés prospectifs » pouvant ne pas être exclusivement basés sur des faits historiques mais sur les attentes actuelles de la Société concernant des résultats et événements futurs.

Lorsque la Société exprime ou sous-entend une attente ou une conviction quant à des résultats ou événements futurs, cette attente ou conviction est exprimée de bonne foi et considérée comme ayant une base raisonnable. Cependant, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs, pouvant causer une différence substantielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, projetés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.

La Société n'entreprend aucune obligation de publier publiquement toute révision de tout « énoncé prospectif » afin de refléter des événements ou circonstances après la date de ce communiqué, ou pour refléter l'occurrence d'événements imprévus, sauf tel que cela peut être exigé en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières.

Pour tout complément d'information ou toute demande propre aux investissements, veuillez contacter :

E-mail : contact@hazergroup.com.au

Tél. : +61 8 9329 3358

Pour toute demande d'ordre médiatique, veuillez contacter :

WE Communications – Hannah Howlett

E-mail : HHowlett@we-worldwide.com

Tél. : +61 4 5064 8064

Politique relative aux réseaux sociaux de Hazer Group Limited

Hazer Group Limited est déterminée à communiquer avec la communauté de l'investissement via tous les canaux disponibles. Bien que l'ASX demeure le principal canal d'actualités sensibles au marché, les investisseurs et autres parties intéressées sont encouragés à suivre Hazer sur Twitter (@hazergroupltd), LinkedIn, Facebook et YouTube.

Abonnez-vous aux HAZER NEWS ALERTS (alertes d'actualités Hazer) – consultez notre site Web à l'adresse www.hazergroup.com.au et abonnez-vous pour recevoir les HAZER NEWS ALERTS, notre service d'alertes par e-mail. HAZER NEWS ALERTS est le moyen le plus rapide de recevoir les dernières actualités sur @hazergroupltd.