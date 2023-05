UBL, l'une des plus grandes banques du Pakistan, offre ses services sur Temenos pour faciliter les prêts numériques aux entreprises

L'origination de prêts aux entreprises sur la plateforme bancaire numérique de Temenos permettra à la banque d'améliorer l'expérience numérique des clients et de stimuler la croissance avec les entreprises clientes

/EIN News/ --

GENÈVE, 10 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui que United Bank Limited (UBL), l'une des plus grandes banques du Pakistan avec 11 millions de clients, offre désormais ses services de prêt aux entreprises sur la plateforme bancaire numérique de Temenos. Cela s'inscrit dans le cadre d'une transformation numérique complète des services de la banque aux particuliers, aux PME et aux entreprises pour les clients nationaux et internationaux sur la plateforme Temenos.



La solution Temenos Corporate Loan Origination, mise en œuvre avec NdcTech, aidera UBL à répondre à la demande croissante d'expériences numériques pour les clients et à remporter des contrats avec des entreprises dans un marché de prêt très concurrentiel qui a vu la demande ralentie par les conditions économiques mondiales et l'augmentation des taux d'intérêt.

La solution de Temenos systématise le processus d'initiation du prêt, la gestion de l'approbation du crédit, la politique de crédit, la surveillance des limites, la gestion de la documentation du crédit, l'évaluation du risque, la gestion des garanties et les activités et transactions post-approbation.

Grâce à ces capacités bancaires intégrées dans la plateforme bancaire numérique de Temenos, UBL peut fournir une expérience numérique fluide et transparente tout en permettant aux équipes s'occupant des prêts aux entreprises de la banque d'accéder aux bonnes données au bon moment pour prendre des décisions rapides, cohérentes et rentables en matière de crédit.

Cette offre de services couvre l'octroi de prêts à cinq segments, à savoir les grandes entreprises bancaires conventionnelles et les sociétés appartenant à un groupe, les entreprises bancaires islamiques, les entreprises agricoles, les institutions financières et les petites et moyennes entreprises.

Pionnier de la banque numérique, UBL collabore avec Temenos et NdcTech pour tirer davantage parti de la plateforme Temenos afin d'offrir une expérience numérique intégrée à tous les clients particuliers et entreprises, couvrant l'ensemble du cycle de vie du client, de l'onboarding au service en passant par l'origination.

Avec son offre de services bancaires composables (basés sur des microservices et accessibles via des API), la plateforme Temenos permettra à UBL de développer rapidement de nouveaux produits à moindre risque et à moindre coût qui apportent de réels avantages aux clients.

Muhammad Faisal Anwar, directeur des systèmes d'information d'UBL, a commenté : « Nous sommes ravis de proposer les prêts aux entreprises sur la plateforme bancaire numérique de Temenos. Cette solution nous permet d'améliorer l'expérience numérique des entreprises clientes et d'atteindre l'excellence opérationnelle, ce qui nous aide à accroître la satisfaction des clients et à stimuler la croissance du chiffre d'affaires. Nous sommes impatients de tirer parti de ce succès et de notre partenariat étroit avec Temenos et NdcTech. »

William Moroney, directeur général Moyen-Orient et Afrique de Temenos, a déclaré : « Félicitations à UBL pour ce démarrage réussi. Cette mise en œuvre bien exécutée transformera l'expérience de prêt pour les entreprises clientes d'UBL. UBL a une vision claire de l'avenir des services bancaires axés sur des expériences clients numériques. Nous sommes impatients de tirer parti de ce succès dans l'ensemble des activités nationales et internationales de la banque. »

Mme Ammara Masood, directrice générale et présidente de NdcTech, a ajouté : « Nous sommes fiers de célébrer cette étape importante avec UBL au Pakistan. Le lancement de la solution d'origination de prêts de Temenos est un grand pas en avant dans la transformation bancaire numérique d'UBL qui donnera à la banque un avantage sur le marché des services aux entreprises. Cela place également la barre très haut alors que nous continuons à travailler avec eux pour tirer parti des capacités bancaires composables de la plateforme Temenos. »

Avec des clients tels que Allied Irish Bank en Irlande, Commerce Bank aux États-Unis et Al Rajhi en Arabie saoudite, les services bancaires aux entreprises constituent un domaine d'investissement clé. Temenos est désigné comme un leader dans The Forrester Wave™: Digital Banking Processing Platforms for Corporate Banking, Q3 2022 (The Forrester Wave™ : Plateformes de traitement bancaire numérique pour les services bancaires aux entreprises, T3 2022).. Selon ce rapport, « Temenos donne le ton en matière de capacités bancaires et d'architecture d'application basées sur l'IA ». Temenos a également été récemment nommé « Global Power Seller » (Super vendeur mondial) et « Top Global Player » (Acteur mondial de premier plan) dans l'enquête Global Banking Platform Deals Survey (Enquête sur les offres de plateformes bancaires mondiales) réalisée par Forrester en 2022.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.temenos.com.

Contacts auprès des médias Jessica Wolfe et Scott Rowe Relations publiques mondiales de Temenos Tél. : +1 610 232 2793 et +44 20 7423 3857 E-mail : press@temenos.com Alistair Kellie SECNewgate au nom de Temenos Tél. : +44 20 7680 6550 E-mail : allnewgatetemenos@secnewgate.co.uk