/EIN News/ -- INVITATION À L'ÉVÉNEMENT POUR LES REPRÉSENTANTS DES MÉDIAS



BAAR, Suisse, 10 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Invitation au Symposium sur l'allaitement et la lactation 2023 – Édition européenne

Ensemble pour une nouvelle approche du soutien à la lactation dans l'unité néonatale

Nous sommes heureux de vous inviter au Symposium sur l'allaitement et la lactation 2023 de Medela, le 23 juin 2023, via un streaming en direct.

Les mères de nourrissons vulnérables et prématurés en Europe continuent à rencontrer des obstacles qui entravent la réussite de leur allaitement. En organisant ce symposium, notre objectif est de réunir les experts dans les domaines de l'allaitement et de la lactation afin de partager les dernières preuves scientifiques sur le lait et la lactation des femmes et de fournir des outils pour améliorer la qualité des soins de lactation et de l'alimentation du nourrisson dans les unités néonatales européennes.

Détails de l'événement :

Symposium sur l'allaitement et la lactation 2023 de Medela – Édition européenne : Ensemble pour une nouvelle approche du soutien à la lactation dans l'unité néonatale

Date : 23 juin 2023

Heure : 12h30 à 18h00 (CET)

Format : streaming en direct, en ligne

Coûts : la participation est gratuite

Langue : anglais ; interprétation audio en direct en français, allemand, italien, espagnol

Les détails sur l'événement, les conférenciers, l'agenda et les résumés sont disponibles sur : https://www.medela.com/europe-symposium





INSCRIVEZ-VOUS via media.inquiries@medela.com (réservé aux médias)

Nous demandons aux professionnels de santé de s'inscrire via notre site Web du symposium de l'UE : https://www.medela.com/europe-symposium



Faits marquants des conférenciers et de l'agenda :

Après chaque session, des tables rondes interactives permettront aux participants de dialoguer avec les conférenciers et de poser des questions.

Nous sommes heureux de coordonner des interviews avec n'importe lequel des conférenciers indiqués entre le 12 juin et le 7 juillet (toutefois il n'y aura aucune interview le 23 juin 2023). Veuillez indiquer vos demandes relatives aux interviews via : media.inquiries@medela.com avant le 9 juin 2023.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions via media.inquiries@medela.com. Dans l'attente de votre participation.

Sincères salutations,

Bureau des médias de Medela

À propos de Medela

En faisant avancer la recherche, en observant le comportement naturel et en étant à l'écoute de ses clients, Medela transforme la science en soins tout en soutenant la santé pour des générations à venir. Medela apporte son soutien à des millions de mamans, de bébés, de patients et de professionnels de la santé dans plus de 100 pays dans le monde entier. Choisie comme soin de santé par plus de 6 millions d'hôpitaux et de foyers à travers le monde, Medela fournit des produits d'allaitement et pour bébé de premier plan basés sur la recherche, des solutions de soins de santé pour les hôpitaux et une formation clinique. Medela se consacre à l'obtention de meilleurs résultats en matière de santé, à la simplification et à l'amélioration de la vie et au développement de découvertes qui aident les mamans, les bébés et les patients à vivre pleinement leur vie. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.medela.com.

Contact :

Bureau des médias

Medela

Media.Inquiries@medela.com