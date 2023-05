Lab-on-a-chip Market Leaders : Exploring the Top 10 Lab-on-a-chip Companies in Worldwide Research by Emergen Research

Emergen Research Logo

Increasing prevalence of cancer and advancements in technology are key factors expected to continue to drive revenue growth of the LOC market going ahead

Lab-on-a-chip (LOC) Market Size โ€" USD 5.74 Billion in 2020, Market Growth โ€" at a CAGR of 10.6%, Market Trends โ€" Advancements in technology

VANCOUER, BC, CANADA, May 10, 2023 /EINPresswire.com/ -- The global lab-on-a-chip (LOC) market size is expected to reach USD 12.85 Billion at a steady CAGR of 10.6% in 2028, according to latest analysis by Emergen Research. Lab-on-a-chip market revenue growth is being steadily driven by increase in demand for point of care testing, rising prevalence of chronic diseases, and growing application of genomics and proteomics in cancer research. Proteomics is widely adopted for drug discoveries and biomarker. Rise in demand for personalized medicines is further driving Lab-on-a-chip market revenue growth, and the trend is expected to continue going ahead.

Lab-on-a-chip-based devices are the integration of several disciplines and miniaturization of laboratory procedures. These devices are branching out into additional aspects of healthcare such as stem cell, drug delivery, synthetic biology, and environmental monitoring owing to high level of integration required to develop LOC devices. Chronic diseases are on the rise globally. Rapidly increasing global geriatric population and changes in societal behavior are other factors leading to a steady increase in common and expensive long-term health problems. Adoption of lab-on-a-chip in the diagnosis of chronic diseases and infections are other major factors driving growth of the lab-on-a-chip market.

The lab-on-a-chip market is a rapidly growing industry with several key players. like ๐๐ž๐œ๐ญ๐จ๐ง, ๐ƒ๐ข๐œ๐ค๐ข๐ง๐ฌ๐จ๐ง ๐š๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ฒ, ๐๐ž๐ซ๐ค๐ข๐ง๐„๐ฅ๐ฆ๐ž๐ซ, ๐ˆ๐ง๐œ., ๐๐ข๐จ-๐‘๐š๐ ๐‹๐š๐›๐จ๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ, ๐€๐ ๐ข๐ฅ๐ž๐ง๐ญ ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐ž๐ฌ, ๐ˆ๐ง๐œ., ๐“๐ก๐ž๐ซ๐ฆ๐จ ๐ ๐ข๐ฌ๐ก๐ž๐ซ ๐’๐œ๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ, ๐’๐ข๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ฌ ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก๐œ๐š๐ซ๐ž, ๐€๐›๐š๐ฑ๐ข๐ฌ ๐ˆ๐ง๐œ., ๐‘๐จ๐œ๐ก๐ž ๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ, ๐€๐›๐›๐จ๐ญ๐ญ ๐‹๐š๐›๐จ๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐š๐ง๐š๐ก๐ž๐ซ ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง.are at the forefront of innovation in this field. They are developing lab-on-a-chip devices for a range of applications, including point-of-care testing, drug discovery, genomics, proteomics, and chemical analysis.

The increasing demand for personalized medicine, faster and more accurate diagnostic testing, and the development of new therapies and treatments are driving the growth of this market. Companies that invest in research and development and have a strong focus on innovation are well-positioned for future growth. As the lab-on-a-chip market continues to grow, it is expected to have a significant impact on the healthcare industry and other fields where rapid, precise, and high-throughput analysis is required.

Top Lab-on-a-chip Companies in Worldwide:

Becton, Dickinson and Company: commonly referred to as BD, is a global medical technology company that develops and manufactures medical devices and diagnostic products. BD's product portfolio includes devices for medication management, specimen collection and testing, and surgical procedures.

PerkinElmer, Inc.: is a multinational corporation that develops and manufactures a wide range of products and services for the life sciences and diagnostics markets. PerkinElmer's product portfolio includes analytical instruments, reagents, and software for drug discovery, genomics, and proteomics.

Bio-Rad Laboratories: is a global leader in life science research and clinical diagnostics. Bio-Rad's product portfolio includes a wide range of laboratory instruments, reagents, and software for research, clinical diagnostics, and food safety testing.

Agilent Technologies, Inc.: is a global leader in life sciences, diagnostics, and applied chemical markets. Agilent's product portfolio includes analytical instruments, software, and consumables for life sciences, environmental and food testing, and chemical analysis.

Thermo Fisher Scientific: is a global leader in life sciences research and clinical diagnostics. Thermo Fisher's product portfolio includes a wide range of laboratory instruments, reagents, and software for research, clinical diagnostics, and pharmaceuticals.

Siemens Healthcare: is a multinational company that develops and manufactures medical devices and services for the healthcare industry. Siemens Healthcare's product portfolio includes imaging systems, laboratory diagnostics, and clinical IT systems.

Abaxis Inc.:is a company that develops and manufactures point-of-care blood analysis systems for use in veterinary and human medicine. Abaxis' product portfolio includes a wide range of diagnostic tests for hematology, chemistry, and immunology.

Roche Diagnostics:is a global leader in diagnostics and healthcare products. Roche's product portfolio includes a wide range of laboratory instruments, reagents, and software for clinical diagnostics, research, and pharmaceuticals.

Abbott Laboratories: is a multinational healthcare company that develops and manufactures medical devices and diagnostic products. Abbott's product portfolio includes devices for cardiovascular and diabetes care, molecular diagnostics, and nutrition.

Danaher Corporation: is a global science and technology company that designs, manufactures, and markets innovative products and services to a range of industries, including healthcare. Danaher's product portfolio includes life sciences and diagnostics instruments and services, as well as industrial and environmental technologies.

Future Growth:

future growth in industries can include advancements in technology, increased global demand, changes in government policies and regulations, and shifts in consumer behavior and preferences.In the medical devices industry, for example, the development of new technologies and innovations in medical procedures and treatments can drive growth. Increased demand for healthcare services due to an aging population and the rising prevalence of chronic diseases can also fuel growth in this industryIn the life sciences and diagnostics markets, the increasing demand for personalized medicine and genetic testing can drive growth. The growing need for faster and more accurate diagnostic testing and the development of new therapies and treatments can also contribute to future growth.

Emergen Research has segmented the global lab-on-a-chip (LOC) market on the basis of product type, technology, application, end-use, and region:

Product Type Outlook (Revenue, USD Billion; 2018โ€"2028)

Software

Reagents & Consumables

Instruments

Technology Outlook (Revenue, USD Billion; 2018โ€"2028)

Microarrays

Microfluidics

Application Outlook (Revenue, USD Billion; 2018โ€"2028)

Proteomics

Genomics

Drug Discovery

Diagnostics

End-use Outlook (Revenue, USD Billion; 2018โ€"2028)

Diagnostic Labs

Hospitals

Biotechnology & Pharmaceutical Companies

Academic & Research Institutes

Geographically, this report studies the key regions, focuses on product sales, value, market share and growth opportunity in these regions, covering:

United States

Europe

China

Japan

Southeast Asia

India

We can also provide the customized separate regional or country-level reports, for the following regions:

North America, United States, Canada, Mexico, Asia-Pacific, China, India, Japan, South Korea, Australia, Indonesia, Singapore, Rest of Asia-Pacific, Europe, Germany, France, UK, Italy, Spain, Russia, Rest of Europe, Central & South America, Brazil, Argentina, Rest of South America, Middle East & Africa, Saudi Arabia, Turkey, Rest of Middle East & Africa

