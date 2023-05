Une enquête sur le secteur identifie des stratégies d'essai clinique en biotechnologie couronnées de succès

/EIN News/ -- SYDNEY, Australie, 09 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique, a mené une enquête mondiale auprès de professionnels de la biotechnologie, en partenariat avec Citeline, sur leurs perspectives de pipeline clinique actuelles et futures, sur les principaux défis des essais cliniques et sur les changements de perspectives concernant les lieux d'étude.



Une conclusion essentielle du rapport porte sur le coût qui représente la toute première préoccupation pour 32 % des personnes interrogées, suivi par le recrutement des patients pour 29 % d'entre elles.

Le rapport fournit des données sur les tendances et indique les points problématiques des essais cliniques en biotechnologie, alors que les sociétés cherchent à assurer le financement d'un développement continu et futur.

Les principaux domaines abordés comprennent :

Les modalités : pipeline actuel vs. investissement futur

Les principaux défis opérationnels des essais cliniques

Le rôle de l'APAC : la Chine et l'Australie présentent des avantages clés

Les facteurs de réussite des essais cliniques et de la stratégie de CRO

Le rapport couvre également les tendances et les perceptions des professionnels du secteur dans tous les domaines thérapeutiques.

Par exemple, selon le rapport : « Concernant la question sur le type de thérapie le plus prometteur pour un investissement et un développement futurs, les thérapies cellulaires et géniques arrivent en tête (26 %), suivies par l'ARNm (22 %) et les traitements à base d'anticorps (19 %). »

Novotech propose aux biotechs une suite unique et inégalée de services CRO de phase précoce à tardive à travers l'Europe et les États-Unis, avec un accent particulier mis sur l'Asie-Pacifique, où la société s'est forgée la réputation de fournir des essais cliniques accélérés de haute qualité.

Novotech a été classée parmi les 10 meilleures CRO du monde, elle a reçu le prix Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence (Prix d'excellence des essais cliniques en thérapie cellulaire et génique en Asie-Pacifique) et le prix Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award, (Prix de l'entreprise CRO de l'année en Asie-Pacifique) et a signé des accords de partenariat d'avant-garde au cours des 3 dernières années.

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Novotech est la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales. Novotech est une CRO clinique équipée de laboratoires, d'installations de phase I, de services de consulting sur le développement de médicaments et d'une expertise réglementaire de la FDA. Elle a acquis de l'expérience dans plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de la Phase I à la Phase IV et des études de bioéquivalence. Novotech est positionnée pour servir les clients biotechnologiques qui mènent des essais cliniques en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe. Novotech compte plus de 3 000 employés dans le monde et 34 bureaux à travers les États-Unis, l'Europe et la région Asie-Pacifique.

