La Croix-Rouge canadienne sollicite des dons afin de prêter main-forte aux Albertaines et Albertains touchés par les feux de forêt

/EIN News/ -- OTTAWA, 09 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne a mis sur pied le Fonds de secours : Incendies de 2023 en Alberta afin de venir en aide à la population éprouvée par les feux de forêt qui se sont déclarés dans la province.



En Alberta, sous l’effet du temps sec et venteux, la saison des feux de forêt est déjà en cours, et des dizaines de milliers de personnes se voient contraintes d’évacuer leur domicile.

Les dons faits à la Croix-Rouge canadienne serviront à offrir une aide d’urgence immédiate et continue aux personnes touchées par les feux, à favoriser leur rétablissement et à renforcer leur résilience ainsi qu’à appuyer les collectivités de l’Alberta dans leurs efforts de préparation et de réduction des risques en vue de tout autre événement perturbateur susceptible de survenir dans la province.

Les personnes qui souhaitent faire un don au profit du Fonds de secours : Incendies de 2023 en Alberta peuvent le faire en ligne sur le site www.croixrouge.ca , en composant le 1 800 418-1111 ou en textant FEUX au 45678.

Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience.

