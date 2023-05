Constellation Insurance Holdings anuncia que sua subsidiária Ohio National Seguros de Vida SA adquire a operação de rendas vitalícias da Zurich no Chile

/EIN News/ -- CINCINNATI, May 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Constellation Insurance Holdings, Inc. ( Constellation ), apoiada pelos investidores institucionais CDPQ e Ontario Teachers ' Pension Plan Board (Ontario Teachers '), anunciou hoje que sua subsidiária chilena, Ohio National Seguros de Vida SA, celebrou um contrato para a aquisição da operação de rendas vitalícias da Zurich Insurance Group ( Zurich ) de aproximadamente USD 2,6 bilhões em reservas mantidas no Chile.

Desde 1993, a Ohio National Seguros de Vida SA fornece soluções de seguro de vida para proteger indivíduos, famílias e empresas em todo o Chile. Ela possui uma sólida posição de solvência e classificação de risco local “AA” tanto da ICR (afiliada da Moody's) quanto da Fitch Chile, com reservas totais de aproximadamente US$ 1,1 bilhão, em dezembro de 2022.

Zurich é uma seguradora multilinha líder que atende indivíduos e empresas em mais de 200 países e territórios. Fundada há 150 anos, a Zurich entrou no mercado chileno em 1991, quando adquiriu uma participação majoritária na La Chilena Consolidada, seguradora local fundada em 1853.

"O anúncio de hoje marca outro passo importante para a Constellation, conforme executamos nossa estratégia de desenvolvimento em todos os segmentos por meio de crescimento orgânico e investimentos inorgânicos.", disse Anurag Chandra, fundador, presidente e CEO da Constellation. "Juntamente com nossos segmentos de seguros de vida e rendas vitalícias nos Estados Unidos, nossas operações na América Latina estão se tornando cada vez mais parte integrante da organização."

“Esta importante aquisição busca expandir nossa posição no mercado chileno.”, disse David Azzarito, Vice-Presidente Sênior para a América Latina e Presidente do conselho de administração da Ohio National Seguros de Vida SA. “Nossa empresa no Chile sairá fortalecida financeiramente, com aproximadamente US$ 4 bilhões em ativos sob gestão. Da mesma forma, terá uma posição melhor no mercado local para atender aos nossos segurados.”

A transação está sujeita às aprovações regulatórias correspondentes.

O BNP Paribas Securities Corp. atuou como consultor financeiro para Constellation Insurance Inc.

Sobre a Constellation

A Constellation Insurance Inc. é uma holding de seguradoras líder que atende consumidores e empresas nos Estados Unidos e na América Latina por meio de suas subsidiárias, incluindo The Ohio National Life Insurance Company, Ohio National Life Assurance Corporation, National Security Life and Annuity Company dentre outras seguradoras e resseguradoras afiliadas na América Latina. Em 31 de dezembro de 2022, o Grupo Constellation tinha mais de US$ 34 bilhões em ativos totais sob gestão. Os investidores e parceiros da Constellation, CDPQ e Ontario Teachers , são dois dos maiores investidores institucionais da América do Norte, administrando um total de $650 bilhões de dólares canadenses em ativos líquidos, incluindo mais de $140 bilhões de dólares canadenses em investimentos de private equity.

Sobre a Ohio National Seguros de Vida S.A.

A Ohio National Seguros de Vida S.A. está presente no Chile há 30 anos, com US$ 1,3 bilhão em ativos sob gestão. Ela distribui produtos de seguros de vida em todo o Chile por meio de mais de 650 intermediários independentes. Atualmente, a empresa protege mais de 26.000 clientes individuais contra riscos financeiros e cerca de 2 milhões de clientes de seguros grupais e assistência. Possui uma sólida posição de solvência com classificações de risco local "AA" tanto da ICR quanto da Fitch.

Ohio National Seguros de Vida SA, é uma subsidiária da Constellation Insurance, Inc. (Ohio National Financial Services, Inc.).

