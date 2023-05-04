頂級律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Edgio, Inc. 前稱 Limelight Networks, Inc. 投資者在對 EGIO, LLNW 提出證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, May 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --



事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2021 年 2 月 11 日至 2023 年 3 月 12 日（含上述兩日期，下稱「集體訴訟期」）期間購買了 Edgio, Inc. 前稱 Limelight Networks, Inc. (NASDAQ: EGIO, LLNW) 證券之人士，請謹記 2023 年 6 月 26 日這一重要日期。

影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Edgio 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排而無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Edgio 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=13174 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以了解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任原告代表，請務必於 2023 年 6 月 26 日之前向法院提出申請。原告代表是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類律所實際上並不對證券集體訴訟提起訴訟，只是充當轉介客户的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告作出了虛假和/或誤導性陳述和/或未披露如下事項：(1) Open Edge 設備的銷售應作為融資租賃進行核算；(2) 公司與 Open Edge 交易相關的財務報告內部控制存在重大缺陷；(3) 由於上述原因，公司某些時期的收入被誇大了；(4) 由於上述原因，被告關於公司業務、運營和前景的正面陳述具有重大誤導性和/或缺乏合理依據。控方稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Edgio 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=13174 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否為原告代表無關。

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