TECO 2030 ASA élargit son partenariat avec Chart Industries Inc afin d’y inclure toutes les solutions Howden destinées à l’efficacité énergétique et à la réduction des émissions de carbone des navires

/EIN News/ -- LYSAKER, Norvège, 04 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TECO 2030 (OSE : TECO, OTCQX: TECFF, ISIN: NO0010887516) et Chart Industries, Inc. (NYSE: GTLS , « Chart ») ont élargi leur accord de coopération existant sur la technologie du procédé Cryogenic Carbon Capture™ (« CCC ») de Chart, afin d’y inclure l’offre de Chart en matière de systèmes de stockage et d’approvisionnement en carburant cryogénique liquide, ainsi que les solutions d’hydrogène de Howden.



Texte de l’image : Concept du captage et du stockage du carbone à bord

Dans le cadre de cet accord élargi, Chart, Howden (une société du groupe Chart Industries) et TECO 2030 mettront leur savoir-faire en commun pour améliorer l’efficacité énergétique des navires et en réduire les émissions de carbone.

« Nous sommes ravis du renforcement de notre relation et de l’élargissement de notre solution TECO 2030 à Howden », a déclaré le PDG de Chart Industries, Jill Evanko. « Le captage du carbone pour les navires sera l’une des nombreuses solutions déployées par l’industrie du transport maritime pour atteindre les objectifs d’émissions de gaz à effet de serre fixés par l’Organisation maritime internationale. »

Chart, y compris Howden, propose des solutions comprenant des technologies de compression de pointe, des équipements de stockage et de transport, des technologies de liquéfaction, le captage cryogénique du carbone et des capacités d’utilisation finale tout au long de la chaîne de valeur pour le traitement de l’hydrogène sous forme gazeuse et liquide. Cette offre complète de solutions combine plus de 160 ans d’expérience dans le domaine de l’hydrogène et s’appuie sur un réseau mondial d’experts en produits, une présence régionale et des capacités de service en Australie et en Asie du Sud-Est, qui apporteront du soutien sur le terrain à Hydrexia.

« Je suis ravi de travailler en étroite collaboration avec Chart à la décarbonisation de l’industrie du transport maritime, un secteur qui n’a aucun secret pour TECO. Nous sommes sur la même longueur d’onde pour atteindre nos objectifs communs. Au fil de nos discussions avec les clients, nous constatons leur intérêt accru pour les piles à combustible à hydrogène et les solutions de captage et de stockage du carbone », a déclaré le PDG du groupe TECO 2030, Tore Enger.

TECO 2030 est une entreprise norvégienne spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture de piles à combustible à hydrogène vert pour l’industrie maritime, qui propose également des systèmes d’épuration des gaz d’échappement et des solutions de captage et de stockage du carbone. L’objectif principal de TECO 2030 consiste à aider l’industrie maritime à adopter des pratiques plus durables en fournissant des solutions qui réduisent les émissions et améliorent l’efficacité énergétique.

À propos de Chart Industries, Inc.

Chart Industries, Inc. est un leader mondial indépendant dans la conception, l’ingénierie et la fabrication de technologies et d’équipements de traitement des molécules gazeuses et liquides pour le Nexus of Clean™ - énergie propre, eau propre, aliments propres et industries propres, quelle que soit la molécule. Le portefeuille unique de produits et de solutions de l’entreprise pour les équipements fixes et rotatifs est utilisé à toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement en gaz liquide, notamment l’ingénierie, la révision et la réparation, l’installation, la maintenance préventive et la surveillance numérique. Chart est un fournisseur de premier plan de technologies, d’équipements et de services liés au gaz naturel liquéfié, à l’hydrogène, au biogaz et au captage du CO2, entre autres applications. Chart s’engage à atteindre l’excellence en matière de questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG), aussi bien en interne que pour ses clients. Avec plus de 48 sites de production et 41 centres de services répartis entre les États-Unis, l’Asie, l’Australie, l’Inde, l’Europe et l’Amérique du Sud, l’entreprise fait preuve de responsabilité et de transparence envers les membres de son équipe, de ses fournisseurs, de ses clients et de ses communautés. Pour en savoir plus, visitez le site www.chartindustries.com

À propos de TECO 2030

TECO 2030 (OSE : TECO) relève l’un des plus grands défis environnementaux de notre époque, à savoir comment combiner croissance économique continue et réduction des émissions. En développant des piles à combustible à hydrogène, TECO 2030 permet aux navires et à d’autres applications lourdes de parvenir à zéro émission nette. TECO 2030 construit actuellement la première installation de production Giga en Europe de blocs et de modules de piles à combustible PEM à hydrogène à Narvik, en Norvège. La capacité de production sera renforcée jusqu'en 2023 et début 2024, avec pour objectif une capacité de production de 120 MW de piles à combustible en 2024, de 400 MW en 2025 et de 1,6 GW en 2030. L’entreprise propose également d’autres solutions pour aider l’industrie maritime à réduire son empreinte écologique, telles que des systèmes d’épuration des gaz d’échappement et de captage du carbone pour les navires.

La société est cotée sur Euronext Growth à la Bourse d'Oslo sous le symbole TECO et à New York sur l’OTCQX sous le symbole TECFF. TECO2030 est une société dérivée de TECO Maritime Group, un groupe qui fournit des technologies et des services à l'industrie mondiale du transport maritime depuis 1994. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur www.teco2030.no.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e885d3f-c8cc-4ead-8a3b-d1232704601f