WSP acquiert LGT et renforce son offre de services en bâtiment au Québec

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 03 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer l’acquisition de LGT Inc. (« lgt »), une firme spécialisée en ingénierie du bâtiment basée au Québec. lgt offre des services-conseils en mécanique, électricité, développement durable, structures et génie civil. lgt est également reconnue pour son expertise de pointe dans le domaine des centres de données et des infrastructures critiques.



L’ajout de lgt permettra à WSP de se positionner comme un joueur incontournable dans le domaine de la consultation en génie du bâtiment au Québec, ainsi que dans le créneau hautement stratégique des centres de données. lgt compte plus de 150 employés et possède des bureaux à Québec, Laval, Rimouski et Sept-Îles.

« Nous sommes heureux d’accueillir la solide équipe de lgt au sein de WSP. Ensemble nous aurons l’occasion d’augmenter notre présence sur le marché québécois du bâtiment, mais aussi de combiner notre savoir-faire dans le secteur des centres de données et de renforcer nos capacités sur ce marché en croissance dans l’ensemble du Canada », a commenté Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction mondiale de WSP.

« L’acquisition de lgt s’inscrit en parfaite adéquation avec notre stratégie canadienne et celle de notre secteur du bâtiment, et vient consolider notre offre de services particulièrement dans les secteurs de l’éducation, des bâtiments culturels et des centres de données. Nous nous réjouissons de mettre à profit nos expertises complémentaires aux services de nos clients du Québec et du Canada », a déclaré Marie-Claude Dumas, présidente et cheffe de la direction de WSP Canada.

« Nous sommes excités par cette nouvelle aventure. Nous connaissons le potentiel de notre équipe et nous sommes convaincus que nous joindre à WSP permettra d’accélérer notre désir commun de devenir le leader en génie du bâtiment au Québec. Notre culture entrepreneuriale ambitieuse, et le dynamisme de nos employés seront des atouts indéniables pour la grande famille de WSP. Ensemble nous serons un joueur incontournable », a déclaré Moïse Gagné, président de lgt.

À PROPOS DE lgt

Fondée en 1998, lgt offre des services-conseils en mécanique, électricité, développement durable, structures et génie civil, et a su s'établir comme un joueur important dans le génie-conseil québécois. L’expertise de ses professionnels permet à lgt d’offrir des services consultatifs qui dépassent les attentes, grâce à une culture axée sur la collaboration, l'intégrité, la créativité et l'agilité.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, WSP fournit des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients à la recherche de solutions durables dans les secteurs du transport, de l’infrastructure, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines. Ses 67 000 professionnels de confiance partagent l’objectif commun d’avoir un effet positif et durable sur les collectivités qu’ils servent, grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. En 2022, WSP a généré des revenus de 11,9 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS

Le présent communiqué de presse contient des informations ou des déclarations qui sont ou peuvent être des « déclarations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives peuvent inclure des estimations, des plans, des ambitions stratégiques, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des orientations ou d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué comprennent, sans s’y limiter, les informations et les énoncés relatifs à lgt; aux avantages attendus de l’acquisition de lgt; à la position de leader de WSP sur ses marchés; ainsi que les énoncés relatifs à la croissance future de la Société, à la performance de ses activités, à ses perspectives et à ses occasions d’affaires. Ces déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses jugées raisonnables par la société à la date du présent communiqué de presse, notamment des hypothèses concernant la capacité de WSP à réaliser des synergies et à maintenir sa position sur le marché à la suite de l'intégration réussie de lgt ; la capacité de WSP à attirer et à retenir des employés clés de lgt ; les estimations et les attentes de la direction concernant les conditions économiques et commerciales futures ; l'exactitude et l'exhaustivité des informations divulguées par lgt. Bien que WSP estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que ces attentes se révéleront exactes. Ces déclarations sont soumises à certains risques et incertitudes et peuvent être basées sur des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives de WSP sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde. La version complète de la mise en garde concernant les facteurs de risque qui, s'ils se réalisent, pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, est présentée plus en détail à la section 20, " Facteurs de risque ", du rapport de gestion de WSP pour le trimestre et l'exercice terminés le 31 décembre 2022, qui est disponible sur SEDAR à l'adresse suivante : www.sedar.com. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont faits à la date des présentes et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiés après cette date. Sauf dans la mesure où la loi applicable l'exige, WSP n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ou autres, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

Téléphone : 438-843-7317