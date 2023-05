Cartier complète un placement privé

/EIN News/ -- VAL-D’OR, Québec, 01 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V : ECR) (« Cartier » ou la « société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a complété un placement privé sans l’intermédiaire d’un courtier de 5 140 000 actions ordinaires accréditives nationales (les « actions accréditives nationales ») et de 4 545 455 actions ordinaires accréditives québécoises (les « actions accréditives québécoises ») pour un produit brut total de 1 546 700 $ (le « placement privé accréditif »). Les actions accréditives nationales ont été émises au prix de 0,155 $ par action et les actions accréditives québécoises ont été émises au prix de 0,165 $ par action.



Chaque action accréditive nationale et chaque action accréditive québécoise (les « actions accréditives ») se qualifiera à titre d’« action accréditive » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, à l’égard des souscripteurs admissibles résidant au Québec, au sens de l’article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec). Les actions accréditives feront l’objet d’une renonciation dont la date effective ne dépassera pas le 31 décembre 2023 en faveur des souscripteurs initiaux des actions accréditives pour un montant total qui ne sera pas inférieur au produit brut du placement privé accréditif.

La clôture du placement privé accréditif est assujettie à l’approbation de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis dans le cadre du placement privé accréditif seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Dans le cadre du placement privé accréditif, la société a versé des honoraires d’intermédiation à Mine Equities Ltd, un courtier sur le marché dispensé, consistant en un montant de 46 401 $ en espèces et 331 435 actions ordinaires de la société.

De plus, conformément à la convention de droits de l’investisseurs conclue entre Cartier et Mines Agnico Eagle Limitée (« Agnico Eagle »), Agnico Eagle a informé Cartier de son intention de maintenir sa participation proportionnelle de 15,55 % dans Cartier en souscrivant 1 457 143 actions ordinaires de Cartier à un prix de souscription de 0,14 $ l'action pour un produit brut total de 204 000 $ (le « placement privé AEM »). Sous réserve de la négociation des documents définitifs et d'autres conditions de clôture habituelles, le placement privé AEM devrait être clôturé le ou vers le 9 mai 2023. La clôture du placement privé AEM est assujettie à l’approbation de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis dans le cadre du placement privé AEM seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc. a été fondée en 2006 et est une société d’exploration basée à Val-d’Or. Les projets de l’entreprise sont tous situés au Québec, qui se classe régulièrement parmi les meilleures juridictions minières au monde. Cartier fait activement avancer le développement de son projet phare Mine Chimo et explore activement ses autres projets. La société dispose d’une solide position de trésorerie au-delà de 4,5 M $ et d’importants appuis corporatifs et institutionnels, incluant Mines Agnico Eagle, O3 Mining et les fonds d’investissement du Québec.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la société et énoncés au sujet du placement privé AEM. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Pour plus d’information, contacter:

Philippe Cloutier, P. Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

