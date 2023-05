STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON LABOR DAY

In celebration of Labor Day, let us honor all Filipino workers who have contributed to the growth and development of our nation.

Ngunit hindi sapat ang pasasalamat para bigyang pansin ang napakalaking kontribusyong nila sa ating ekonomiya. Sa katunayan, sila ang pinakaapektado kapag mayroong krisis sa ekonomiya at sa patuloy na pagtaas ng inflation rate.

Bagama't bumaba ang unemployment rate sa 4.8% ngayong 2023 kumpara sa 6.4% noong nakaraang taon, hindi ito nangangahulugan na gumaganda ang sitwasyon sa sektor ng paggawa. Sa katunayan, tumaas ang bilang ng mga manggagawa na naghahanap ng dagdag na pagkakakitaan dahil hindi sapat ang kanilang kinikita. Hindi sapat ang sweldo, lalo na ng minimum wage earners, upang tugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng pamilya.

The administration and policy makers should promptly hear the grievances of the workers and trade Unions; provide them mechanisms that will push for the rights, welfare and protection of Filipino workers locally and abroad.

I will continue to support for the call on wage increase, full recognition of workers' rights to self organizations in public and private sector, collective bargain for better working conditions, safety, welfare and security of tenure.

We must also recognize the rights and welfare of workers in the informal sector, of which comprise the biggest number of the labor force and yet, they lack secured employment contracts, benefits and social protections unlike those in the formal economy who are covered by the Labor Code.

Para sa ating minimum wage earners, manggagawa sa pabrika, informal workers, riders, kawani ng gobyerno, health care workers, seafarers, overseas Filipinos, at lahat ng manggagawa sa sektor ng serbisyo, agrikultura at pangisdaan.... isang pagpupugay sa inyo para sa Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Maraming salamat sa inyong walang humpay na pagsisikap para maitaguyod ang inyong pamilya at buong bansa. Mabuhay po kayo!