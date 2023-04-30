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LPLA 股權警告：全球頂級投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 LPL Financial Holdings Inc. 的投資者查詢有關 LPLA 集體訴訟調查的事宜

/EIN News/ -- 紐約, May 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣佈代表 LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) 的股東進行潛在證券索賠調查。該事件源於對 LPL Financial 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。

影響：倘若您曾購買 LPL Financial 證券，您可能有權獲得賠償，並且根據勝訴收費安排無需支付任何自付費用或開支。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入潛在的集體訴訟，請造訪https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=14238 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，暸解關於集體訴訟的資訊。

所關何事：2023 年 3 月 23 日收盤後，LPL Financial 發布了一份標題為「LPL Financial 呈報 2023 年 2 月份活動 (LPL Financial Reports Monthly Activity For February 2023)」的新聞稿，其中 LPL Financial 披露，與 2023 年 1 月相比，其總淨新資產在 2023 年 2 月下降了 40%，降至 52 億美元。此外，該發佈顯示，截至 2023 年 2 月底，LPL Financial 的諮詢和經紀總資產為 1.15 萬億美元，比 2023 年 1 月底下降 1.5%。此外，該公告顯示 LPL Financial 的客戶現金總餘額從 2023 年 1 月的 597 億美元下跌至 2023 年 2 月的 562 億美元，跌幅 5.9%。

受此消息影響，2023 年 3 月 24 日，LPL 股價下跌每股 11.88 美元，跌幅 5.8%，最終收盤價為每股 192.00 美元。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多這樣的公司實際上並不進行證券集體訴訟。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師
Phillip Kim 律師
The Rosen Law Firm, P.A.
275 Madison Avenue, 40th Floor
New York, NY 10016 （美國）
電話：(212) 686-1060
免費電話：(866) 767-3653
傳真：(212) 202-3827
lrosen@rosenlegal.com
pkim@rosenlegal.com
cases@rosenlegal.com
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