Financial Data Exchange (FDX) annonce que 53 millions de comptes consommateurs utilisent son interface de programmation d'application

L'interface de programmation d'application de FDX continue d'être un élément moteur pour le système bancaire ouvert et cette croissance est loin d'être terminée

/EIN News/ -- ESTON, Virginie, 28 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Financial Data Exchange (FDX) annonce aujourd'hui que 53 millions de comptes consommateurs utilisent désormais son interface de programmation d'application qui permet la diffusion de données financières ouvertes. Depuis le dernier rapport émis par FDX en octobre 2022, près de 11 millions de comptes consommateurs additionnels ont été transférés vers cet outil. FDX indique également que le nombre d'appels à cette interface est passé à 3,6 milliards par mois, ce qui témoigne de la progression permanente de l'utilisation des données qui en est faite.



« L'adoption rapide et soutenue de FDX en Amérique du Nord témoigne à la fois de l'importance d'une référence commune et de la détermination de ses membres à tenir la promesse de la transparence financière », déclare le directeur général de FDX, Don Cardinal.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite au sondage sur la mise en œuvre de l'interface de programmation d'application de FDX qui a été mené au printemps 2023 et a compilé la rétroaction de plus de 200 membres de l'organisation. La consultation et l'utilisation de l'interface de programmation d'application sont gratuites, mais le sondage ne comprend pas les données relatives aux membres n'appartenant pas à FDX.

La prochaine version de cet outil – la version 5.3 – devrait être lancée à la fin du printemps. L'interface de programmation d'application de FDX comprend actuellement environ 660 éléments de données financières uniques qui permettent aux clients d'utiliser en toute sécurité un large éventail de leurs propres données financières et de les partager, ce qui facilite leur quotidien financier.

FDX exerce ses activités dans le monde entier, principalement aux États-Unis et au Canada, et compte plus de 230 membres et parties prenantes issus du monde de la finance. Son conseil d'administration est composé de Bank of America, Citi, Capital One, Envestnet | Yodlee, Experian, Fannie Mae, Fidelity, Finicity, FS-ISAC, Intuit, JPMorgan Chase, MX, Plaid, PNC, Rocket Mortgage, Equifax Canada, Schwab, SIFMA, Banque TD, The Clearing House, Truist, USAA, US Bank, Wells Fargo, Xero et de la Banque Nationale du Canada. Il compte également un siège d'observateur par roulement pour les groupes de défense des consommateurs.

À propos de FDX

Financial Data Exchange, LLC (FDX), une organisation à but non lucratif qui exerce ses activités aux États-Unis et au Canada, a pour vocation d'unifier le monde de la finance au moyen d'une norme commune, interopérable et libre de droits permettant aux consommateurs et aux entreprises d'accéder de manière sûre et pratique à leurs données financières. Elle donne aux utilisateurs les moyens d'agir grâce à son action en faveur du développement, de la croissance et de l'adoption par l'ensemble du secteur de son interface de programmation d'application, conformément à des principes de contrôle, d'accès, de transparence, de traçabilité et de sécurité. Les institutions financières, les sociétés spécialisées dans la technologie financière, les agrégateurs de données financières, les groupes de défense des consommateurs, les réseaux de paiement et d'autres parties prenantes du secteur peuvent en être membres. FDX est une filiale indépendante de FS-ISAC. Pour en savoir plus et adhérer, consulter le site www.financialdataexchange.org.

