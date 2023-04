Handicrafts Market Size, Share, Analysis, Report 2023-2028

Handicarft Market

SHERIDAN, WYOMING, USA, April 27, 2023 / EINPresswire.com / -- Informes de Expertos publicó un nuevo informe, titulado ‘ Mercado de Artesanía 2023-2028′, que brinda un análisis en profundidad del mercado, por tipo de producto, canal de distribución, uso final y regiones clave.El informe proporciona análisis para períodos históricos (2018-2022) y pronósticos (2023-2028). Según el informe, la industria mundial de artesanía generó USD 704,7 mil millones en 2022 y se prevé que genere USD 1276,12 mil millones en 2028, con una CAGR del 11,8% en 2023-2028.Informes de Expertos published a new report, titled, ‘Global Handicrafts Market 2023-2028’ , which gives an in-depth analysis of the market, by type of product, distribution channel, end use, and key regions. The report provides analysis for historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) periods. According to the report, the global handicrafts industry generated USD 704.7 billion in 2022 and is anticipated to generate USD 1276.12 billion in 2028, witnessing a CAGR of 11.8% from 2023 to 2028.Get a Free Sample Report with Table of Contents – https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-artesania/solicitar-una-muestra Los aspectos más destacados del informe incluyen:Visión general del mercado (2018-2028)• CAGR para el período de pronóstico (2023-2028): 11,8%El mercado de artesanía está influido por varios factores que contribuyen a su crecimiento. Uno de ellos es la creciente demanda de productos únicos, auténticos y con significado cultural. Los consumidores son ahora más conscientes del impacto de sus compras en el medio ambiente y la sociedad, y los productos hechos a mano se perciben como alternativas éticas y sostenibles a los bienes producidos en serie. Otro factor importante es el crecimiento del comercio electrónico y los mercados en línea, que han permitido a los artesanos ampliar su alcance y llegar a un público mundial. Las plataformas de medios sociales también han proporcionado una plataforma para promover los productos hechos a mano, permitiendo a los artesanos mostrar su trabajo y construir una base de clientes leales.A pesar del potencial de crecimiento, el mercado de la artesanía también se enfrenta a varios retos. Uno de ellos es el riesgo de que se pierdan las técnicas tradicionales, que suelen transmitirse de generación en generación y pueden no ser valoradas o respaldadas. El control de calidad y la normalización también son motivo de preocupación, ya que los productos hechos a mano pueden variar debido a las diferencias en los materiales y las técnicas utilizadas. Además, el coste de producción de los artículos hechos a mano suele ser más elevado que el de los producidos en serie, lo que limita el potencial de crecimiento del mercado. En resumen, es necesario equilibrar tradición e innovación para garantizar la sostenibilidad y la competitividad del mercado de la artesanía en el ámbito mundial.Read Full Report with Table of Contents – https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-artesania Definición y Segmentos Principales del MercadoLa artesanía son objetos hechos a mano que tienen un significado cultural o artístico y pueden ser funcionales o decorativos. Pueden elaborarse con materiales diversos, como madera, metal, tejidos, cerámica o papel, y a menudo representan una región o cultura específica, transmitida de generación en generación. La artesanía abarca desde piezas prácticas básicas hasta obras de arte complejas y ornamentadas, elaboradas con métodos y técnicas tradicionales.Por tipo de producto, el mercado se segmenta en:• Artículos de Madera• Artículos de Artemetal• Textiles y Bufandas Impresos a Mano• Bordados y Ganchillo• Zari y Artículos de Zari• Bisutería• Esculturas• Cerámica y Cristalería• Attars y Agarbattis• OtrosSegún el canal de distribución, la industria puede dividirse en:• Distribuidores Minoristas• Grandes Almacenes• Minoristas Independientes• Tiendas Especializadas• Tiendas Online• OtrosSobre la base del uso final, el mercado se bifurca en:• Residencial• ComercialLas principales regiones cubiertas son:• América del Norte• Europa• Asia Pacífico• América Latina• Oriente Medio y ÁfricaTendencias del MercadoEl mercado de la artesanía está marcado por varias tendencias. En primer lugar, hay una creciente demanda de productos ecológicos, y los artículos hechos a mano se consideran una opción más sostenible que los productos fabricados en serie. Esta tendencia está impulsada por la creciente concienciación de los consumidores sobre el impacto de sus compras en el medio ambiente y la sociedad.En segundo lugar, aumenta el interés por el valor cultural y artístico de los productos hechos a mano. Los consumidores buscan productos únicos que reflejen sus valores y su identidad. Los productos hechos a mano están ganando popularidad como forma de que los consumidores expresen su individualidad y conecten con su patrimonio. La aparición de plataformas de medios sociales ha permitido a artesanos y artesanos mostrar su trabajo y llegar a un público más amplio, contribuyendo aún más a esta tendencia.Panorama CompetitivaLas principales empresas del mercado son:• Asian Handicrafts Pvt. 