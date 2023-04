KKCG et US Methanol célèbrent l’ouverture de la première usine de production de méthanol en Virginie-Occidentale

/EIN News/ --



CHARLESTON, Virg.Occ., 26 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- KKCG et US Methanol LLC ont organisé conjointement une cérémonie visant à marquer la finalisation et l’ouverture réussie de la première usine de production de méthanol de Virginie-Occidentale, située dans le complexe Institute Industrial Complex, dans la vallée de Kanawha.

L’usine devrait produire 200 000 tonnes de méthanol de haute qualité par an au profit de clients de Virginie-Occidentale et des États environnants. Le méthanol est un intrant essentiel dans la fabrication de divers produits de consommation, notamment des produits électroniques et médicaux. Grâce à un investissement de plus de 250 millions de dollars, l’usine crée plus de 50 nouveaux emplois industriels de haute qualité en Virginie-Occidentale.

US Methanol a été fondée par KKCG en 2016, confirmant ainsi les atouts indéniables de la Virginie-Occidentale en tant que site de production compétitif, porté par ses ressources naturelles abondantes, ses infrastructures préexistantes, son environnement propice aux entreprises et son savoir-faire local.

L’ouverture de cette usine traduit l’engagement de KKCG à réaliser des investissements dans la région et à soutenir les communautés locales dans lesquelles elle opère.

Célébrer la réalisation

Pour célébrer cette étape charnière, KKCG et US Methanol ont organisé une cérémonie à l’université d’État de Virginie-Occidentale. La cérémonie a consisté en un discours d’ouverture et une table ronde réunissant des chefs d’entreprise, des élus et des universitaires afin d’étudier les pistes pour parvenir à une croissance économique durable en Virginie-Occidentale.

Au rang des conférenciers et panélistes, figuraient :

Le gouverneur de la Virginie-Occidentale, Jim Justice

Le sénateur Joe Manchin

La Sénatrice Shelley Moore Capito

La membre du Congrès Carol Miller

Le fondateur et président de KKCG, Karel Komárek

La directrice financière de KKCG, Katarina Kohlmayer

Le directeur général de US Methanol, Michael L. Walsh

La présidente de l’université d’État de Virginie-Occidentale, Ericke Cage

Le président de la commission du comté de Kanawha, W. Kent Carper

La présidente de l’Association des fabricants de Virginie-Occidentale, Rebecca McPhail

Le fondateur et président de KKCG, Karel Komárek, a déclaré :

« Notre investissement dans US Methanol illustre notre conviction dans le potentiel économique de la Virginie-Occidentale. Nous sommes convaincus que l’usine profitera à la communauté locale et à l’État, en créant de nouveaux emplois et des possibilités de croissance. »

Le sénateur américain de Virginie-Occidentale, Joe Manchin, a commenté :

« Je tiens à remercier KKCG, Karel [Komárek] et toute son équipe pour leur engagement et leur investissement, ainsi que pour l’occasion qu’il nous a donnée de montrer à quel point l’État de Virginie-Occidentale sera un bon partenaire. »

À propos de KKCG

KKCG est un groupe d’investissement et d’innovation spécialisé dans les loteries et les jeux, l’énergie, la technologie et l’immobilier. Fondé par l’entrepreneur, l’investisseur et le philanthrope Karel Komárek, KKCG emploie plus de 10 000 personnes disséminées dans 36 pays à travers les sociétés de son portefeuille, avec des actifs sous gestion d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars. Parmi ses entreprises figurent : Allwyn, un opérateur de loteries international occupant une position de leader en Autriche, en République tchèque, en Grèce, à Chypre, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis (Illinois) ; MND Group, un producteur et fournisseur international d’énergies traditionnelles et renouvelables, actif dans le forage et l’exploration, le stockage d’énergie, la vente au détail et le négoce ; ARICOMA Group, un fournisseur de services informatiques complets en Europe et aux États-Unis ; et KKCG Real Estate, une entreprise spécialisée dans la création d’architectures primées et reconnues à l’international dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, en mettant l’accent sur le développement innovant et durable. Présentes sur plusieurs continents, les entreprises de KKCG s’appuient sur les capitaux, les réseaux et les connaissances de l’ensemble du groupe pour assurer une croissance rentable et durable à long terme. KKCG s’engage à soutenir les communautés au sein desquelles elle mène ses activités, apportant ainsi sa contribution au développement des sociétés dans lesquelles elle opère.

À propos de US Methanol

US Methanol a été fondée par KKCG en 2016 avec pour mission de produire et de livrer de manière fiable du méthanol de la plus haute qualité aux consommateurs industriels basés aux États-Unis. Le siège de l’entreprise se trouve à Charleston, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis. L’entreprise s’engage à mener des activités de qualité irréprochable afin de fabriquer ses produits d’une manière qui protège ses employés, la communauté et l’environnement.

Contacts médias :

Jonathan Hoffmann

Directeur de la communication du Groupe et porte-parole de KKCG

Téléphone portable : +420 602 633 105

E-mail : jonathan.hoffmann@kkcg.com

Evropská 866/71

160 00 Prague 6

Tchéquie

Mary Green

Présidente, Mary Ann Green Communications

304.932.7673

mgreen@magc.info

106 South Gate Place

Charleston, WV 25314

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce1da347-da9a-4ecc-8eec-a68e75aca4f3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b6f47ea3-0e02-4cd5-8ce6-5976eb17e233