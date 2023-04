Dracula Technologies lance sa nouvelle activité de conception de produits clés en main pour alimenter l'IOT Indoor

LAYER® technology: OPV solution that generates energy from light Temperature Logger -- TT Sensor Plus

Cette division conçoit et développe des produits entièrement fonctionnels alimentés par sa technologie innovante LAYER® OPV, qui élimine l’utilisation de piles.

Cette division va rendre plus facile la transition de nos clients vers notre technologie OPV réalisant en quelques semaines seulement les produits finis et pleinement fonctionnels dont ils rêvent !” — PDG et fondateur de Dracula Technologies

VALENCE, FRANCE, April 26, 2023/ EINPresswire.com / -- Dracula Technologies, pionnier dans la production d'énergie à partir de la lumière ambiante, lance sa nouvelle division LAYERSolutions pour faciliter l’intégration de la technologie photovoltaïque organique (OPV) dans les objets connectés (IoT) utilisés en intérieur. Cette division conçoit et développe des produits entièrement fonctionnels alimentés par sa technologie innovante LAYEROPV, qui élimine non seulement l’utilisation de piles, mais réduit également l'impact environnemental et les coûts d’usage.La division LAYERSolutions exploite l’innovation et l'expertise de Dracula Technologies pour concevoir des objets connectés et accompagner ses clients. Celle-ci vient compléter la structure R&D et industrielle de l’entreprise. En allant au-delà de la fourniture de modules OPV, l'entreprise vise à accélérer et faciliter la transition vers la technologie OPV pour une large gamme d’objets connectés utilisés en indoor. Cette annonce stratégique marque un tournant important pour Dracula Technologies, faisant de l'entreprise un partenaire clé pour les fabricants et les intégrateurs d'objets connectés cherchant à développer rapidement et efficacement des solutions plus durables et rentables pour leurs clients."L’enjeu de l’energy harvesting indoor était le grand défi, que nous avons su relever avec notre technologie OPV. Notre équipe possède également des années d'expérience dans l'intégration des différents éléments nécessaires à alimenter un objet de manière autonome", déclare Brice Cruchon, PDG et fondateur de Dracula Technologies. "Notre nouvelle division LAYER Solutions apporte cette expertise à nos clients, rendant plus facile leur transition vers notre technologie OPV réalisant en quelques semaines seulement les produits finis et pleinement fonctionnels dont ils rêvent !"La division LAYERSolutions est composée d'une équipe d'ingénieurs et de développeurs expérimentés dans l'industrie de l'IoT. L'équipe travaille à la conception et au développement de produits prêts à l'emploi, proposant les solutions les plus efficaces et rentables. Dracula Technologies a déjà présenté avec succès certains de ses premiers produits développés par la division LAYERSolutions au CES 2023 à Las Vegas, comme un capteur de température, et un capteur de CO2.Dracula Technologies dispose désormais d'une offre complète basée sur ses trois divisions pour répondre pleinement aux besoins des clients, de la production de prototypes et de préséries à la fabrication de modules OPV, jusqu’à la création et la concession de produits entièrement fonctionnels :• LAYERLab : prototypage pour tester les idées.La division LAYER Lab est la division R&D de Dracula Technologies qui se spécialise dans le développement de prototypes et de préséries pour les preuves de concept. L'équipe se concentre sur les tests de nouvelles idées en repoussant les limites des possibles que permet la technologie unique LAYER OPV. Cette division offre aux clients un moyen rapide et efficace de tester leurs idées et de les transformer en réalité.• LAYERFactory: production de masse des modules.La division LAYER Factory est responsable de la production des modules LAYER OPV à grande échelle. L'usine est équipée d'équipements de pointe et d'un personnel expérimenté dédié à garantir que chaque module réponde aux normes les plus élevées de qualité et de performance. La division LAYER Factory prévoit d'augmenter sa capacité de production jusqu'à 10 millions de modules par an d'ici la fin de 2023, pour répondre aux besoins exponentiels de ses clients.• LAYERSolutions : fabrication de produits finis sans piles.La division LAYER Solutions offre aux fabricants et intégrateurs d'IoT des produits clés en main utilisant sa technologie LAYER OPV, en proposant une gamme d'options de licence. LAYER Solutions aide les développeurs à concevoir une application autonome et les assiste dans la mise en œuvre, la livraison et le support du produit final. Les industriels peuvent ensuite choisir entre les produire eux-mêmes ou les faire fabriquer par des partenaires de Dracula Technologies.À propos de LAYER: Conçu spécialement pour les appareils connectés indoor, LAYER est le premier module OPV multi forme au monde produit par impression de jet d'encre. Il est capable de générer efficacement de l'énergie à partir de la lumière ambiante naturelle ou artificielle. Les dispositifs domotiques d’intérieur équipés de la technologie LAYER sont automatiquement chargés par la lumière ambiante, même dans des conditions de faible luminosité (moins de 50 lux, soit l'intensité lumineuse émise par les panneaux de sortie de secours). Cela élimine le besoin de câbles et de piles.LAYER est également customisable et respectueux de l'environnement grâce à son processus de fabrication unique utilisant l'impression jet d'encre et des encres photoactives organiques. Le module OPV peut prendre n'importe quelle forme et s'adapter aux plus petits formats. Il peut également utiliser différents types de matériaux pour répondre aux besoins d'une large gamme d'applications, comme les dispositifs IoT intérieurs, les wearables et tout autre composant fonctionnant à très faible puissance.Note : En septembre 2022, Dracula Technologies a levé 5.5 millions d’euros auprès d’acteurs majeurs que sont le Fonds Souverain Auvergne- Rhône-Alpes et Semtech, fabricant mondial de semi-conducteurs, en tant qu’investisseur stratégique. La Banque des Territoires a également participé à cette levée de fonds pour le compte de l’État dans le cadre du programme Territoires d’innovation de France 2030. L'entreprise a également été sélectionnée parmi plus de 1000 startups européennes et a reçu 1,6 millions d'euros de subvention dans le cadre de l’EIC Accelerator, et une participation en fonds propres de la part du Conseil européen de l'innovation. À propos de Dracula Technologies : Fondée en 2011, la startup basée à Valence dans la Drôme et spécialisée dans la conception et l’impression de modules photovoltaïques organiques (OPV) emploie 30 personnes. Sa technologie LAYERrepose sur l’impression de couches d’encres qui possèdent chacune des propriétés physiques permettant de produire de l’énergie à partir de la lumière ambiante. Dracula Technologies est au cœur des enjeux environnementaux, avec une solution durable qui permet de remplacer les piles dans les objets connectés, offrant ainsi à l’industrie des solutions respectueuses de l'environnement tout en minimisant la consommation électrique ainsi que les déchets électroniques.