Tea Market Size, Share, Growth, Industry Report 2023-2028

Tea Market Report

The global tea industry generated $49.75 billion in 2022 and is anticipated to generate $71.37 billion in 2028, witnessing a CAGR of 6.2% from 2023 to 2028.

Informes de Expertos publicó un nuevo informe, titulado ' Mercado del Té 2023-2028′, que brinda un análisis en profundidad del mercado, por fuente (ecológico, convencional); por tipo (verde, negro, otros); por envase (contenedores de plástico, lata de aluminio , bolsas de té, otros); por aplicación (residencial, comercial); por canal de distribución (supermercados/hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, en línea, otros) y regiones clave.El informe proporciona análisis para períodos históricos (2018-2022) y pronósticos (2023-2028). Según el informe, la industria mundial de té generó $49,75 mil millones en 2022 y se prevé que genere $71,37 mil millones en 2028, con una CAGR del 6,2% en 2023-2028.Informes de Expertos published a new report, titled, 'Global Tea Market 2023-2028', which gives an in-depth analysis of the market, by source (organic, conventional); by type (green, black, others); by container (plastic containers, aluminium can, tea bags, others); by application (residential, commercial); by distribution channel (supermarkets/hypermarkets, specialized stores, convenience stores, online, others), and key regions. The report provides analysis for the historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) periods. According to the report, the global tea industry generated $49.75 billion in 2022 and is anticipated to generate $71.37 billion in 2028, witnessing a CAGR of 6.2% from 2023 to 2028. Visión general del mercado (2018-2028)• CAGR para el período de pronóstico (2023-2028): 6,2%Entre los factores de crecimiento del mercado del té se encuentran la elevada concienciación sobre la salud entre los consumidores, el auge de la demanda de bebidas naturales y ecológicas, la creciente popularidad de los tés especiales y de alta calidad, y el aumento del consumo de productos de té listos para beber. En términos de evolución regional, la región Asia-Pacífico es el mayor mercado del té, impulsado por el elevado consumo en países como China, India, Japón e Indonesia. Sin embargo, Norteamérica y Europa también son mercados importantes, impulsados por la mayor exigencia de bebidas sanas y naturales. También se espera que la región de Oriente Medio y África registre un crecimiento significativo debido a la popularidad del té en países como Marruecos y Egipto. Sin embargo, Norteamérica y Europa también son mercados importantes, impulsados por la mayor exigencia de bebidas sanas y naturales. También se espera que la región de Oriente Medio y África registre un crecimiento significativo debido a la popularidad del té en países como Marruecos y Egipto.Read Full Report with Table of Contents – https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-te Definición y Segmentos Principales del MercadoEl té es una bebida caliente muy popular que se prepara remojando las hojas de la planta Camellia sinensis en agua caliente. Originario de China, actualmente se consume en todo el mundo y se presenta en diversos tipos: negro, verde, blanco y oolong. El té es conocido por sus propiedades calmantes y refrescantes, y suele consumirse por sus beneficios para la salud, como la reducción del estrés y la relajación. También puede tomarse con leche, azúcar o limón, según las preferencias personales.De acuerdo la fuente, el mercado se divide en:• Ecológico• ConvencionalSegún el tipo, el mercado se segmenta en:• Verde• Negro• Oolong• Blanco• OtrosPor el envase, el mercado se divide en:• Contenedores de Plástico• Té Suelto• Cartón• Lata de Aluminio• Bolsas de Té• OtrosEn función de la aplicación, el mercado se bifurca en:• Residencial• ComercialPor el canal de distribución, el informe clasifica el mercado en:• Supermercados/Hipermercados• Tiendas Especializadas• Tiendas de Conveniencia• En Línea• OtrosLas principales regiones cubiertas son:• América del Norte• Europa• Asia Pacífico• América Latina• Medio Oriente y ÁfricaTendencias del MercadoEl mercado del té se expande a medida que las principales empresas añaden componentes como la cúrcuma, el jengibre y el limón, que son beneficiosos para la salud y realzan el sabor de la bebida. Para atraer clientes, las empresas de té también han puesto en marcha agresivos métodos de marketing. Para aumentar las ventas, las empresas lanzan ahora nuevos sabores, se centran en envases bonitos e incluso ofrecen artículos a precios competitivos. Debido a estos avances y a la inauguración de nuevos restaurantes con lanzamientos de productos mejorados e innovaciones, el crecimiento de la industria gastronómica a nivel mundial ha incrementado la demanda de té.Además, el aumento de los viajes y las aventuras, así como el creciente interés de los clientes por probar restaurantes de reciente apertura, están contribuyendo al crecimiento de la cuota de mercado. Asimismo, el desarrollo del comercio electrónico está ayudando al mercado del té, ya que los clientes prefieren comprar en línea porque ofrece numerosas ventajas, como importantes descuentos, devolución de dinero y requiere poco tiempo. Por lo tanto, la creación de nuevos tés con beneficios para la salud es la razón clave que impulsa la expansión del mercado. Las personas preocupadas por su salud se están interesando por esta dinámica, lo que está ayudando a que el negocio del té crezca a nivel mundial.Panorama CompetitivaLos principales actores del mercado son:• Unilever Plc• Associated British Foods Plc• Tata Consumer Products Limited• ITO EN, LTD.• Taiwan Tea Corporation• Dilmah Ceylon Tea Company PLC.• Barry's Tea• SAC Leão• The Hain Celestial Group, Inc.• Tenfu's TEA• OtrosEste informe cubre los perfiles de los actores clave y brinda información sobre expansiones, inversiones y fusiones y adquisiciones, entre otros desarrollos más recientes de la industria. With our primary focus on the Latin America and Spain markets, our research experts provide relevant and actionable insights into the markets and track major trends, economic developments, and global trade data.Determined to bring client satisfaction, we make sure that our tailored approach meets the client’s unique market intelligence requirements. Our syndicated and customized research reports cover a wide spectrum of industries ranging from pharmaceuticals and food and beverage to packaging, logistics, and transportation.