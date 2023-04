Revista Britânica High Profile Convida A 'Mi - Moda Indígena', Do Amazonas, A Participar De Desfile De Moda Em Londres

Mulheres indígenas: Amália Vasconcelos, Estilista Seanny Artes (centro), Presidente da MI, Reby Ferreira e Rayssa Dias (sentada) Cônsul-Geral do Brasil Sr. João Alfredo dos Anjos Jr e o idealizador do evento o empresário multi-premiado Rafael dos Santos (direita) Embaixadora Global da Mi Moda Indígena, a cantora internacional de jungle jazz Karine Aguiar

A MI Moda Indígena, que organiza o maior desfile de Moda Indígena do Brasil, estará presente no desfile “Brazil World Fashion” em Londres.

Estamos muito felizes da participação do Consulado Geral do Brasil em Londres, no Brazil World Fest.” — Sr. João Alfredo dos Anjos Júnior - Cônsul-Geral do Brasil em Londres

LONDON, UK, UK, April 25, 2023/ EINPresswire.com / -- A “Mostra Intercultural de Moda Indígena”, projeto realizado pela empresa amazonense Seanny Artes Produções, estará em turnê na Europa a convite da revista britânica High Profile Magazine. A MI Moda Indígena apresentará nessa temporada internacional 2023 a temática “BIOJOIAS” com a composição das peças de vestuário de alta costura apresentadas com uma variedade de matérias primas e sementes, pintura em grafismos e detalhes feitos com material reciclado. As coleções serão apresentadas pelos ateliês indígenas que compõe o projeto MI Moda Indigena, com o objetivo de mostrar “A União de Todos os Povos” no palco mundial.Dos dias 14 à 17 de setembro de 2023, a revista High Profile organiza o ‘ Brazil World Fest ’, um festival com a missão de promover a cultura brasileira, fomentar negócios entre o Brasil e a Europa e também promover a gastronomia, a música, a dança, o folclore e a moda brasileira.Segundo o editor-chefe da revista e idealizador do projeto, o empresário multi-premiado Rafael dos Santos “o Brazil World Fest será o maior festival da cultura brasileira na Europa em 2023, e dentre os vários eventos apresentados teremos o “Brazil World Fashion” um desfile de modas com coleções de marcas e designers brasileiros. O desfile acontecerá durante a London Fashion Week, uma das mais famosas semanas da moda do mundo e queremos mostrar a riqueza da nossa cultura indígena e amazônica”.O Cônsul-Geral do Brasil em Londres, o Sr. João Alfredo Júnior comentou: “estamos muito felizes da participação do Consulado Geral do Brasil no Brazil World Fest” e Christiane Bonomo, Cônsul-Geral Adjunta acrescentou “que orgulho ver uma coleção indígena nas passarelas da London Fashion Week”.A coleção da MI Moda Indígena será representada pela sua Embaixadora Global, a cantora internacional de jungle jazz Karine Aguiar, que é natural de Manaus, e é Membro Imortal da Academia Amazonense de Música, radicada na França. Karina diz “me sinto muito honrada de fazer parte desse projeto que mostra as nossas raīzes indígenas e amazonenses diretamente da floresta amazônica numa passarela europeia”.Em Londres, os seguintes ateliês e estilistas serão representados: Ateliê Seanny Artes (Seanne Oliveira), Ateliê Natty Ticuna (Natália Dique), Ateliê Eli Oliver (Elisângela Oliveira), Ateliê Eliete Bindá, Ateliê Vida em Artes Neide Miranha (Rosineide Gonçalves), Tesoura de Ouro Ateliê (Mercedes Brandão), Ateliê Canë Mayoruna (Marina Mayoruna) e Ateliê Carla Tupinambá. Sendo mulheres das etnias Munduruku, Tikuna, Kulina, Miranha, Tukano, Apurinã e Tupinambá.Para mais informações sobre o evento em Londres, visite o site: www.bestofbrazilawards.com/bwf Para conhecer mais sobre a MI MODA INDÍGENA, visite o Instagram: @mi.modaindigena

Video do evento Brazil World Fest