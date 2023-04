NetAlly lance l'analyseur de cybersécurité portable CyberScope™

Cet instrument spécialement conçu intègre la technologie Nmap pour des évaluations de sécurité exhaustives des sites

/EIN News/ -- SAN FRANCISCO, 24 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, à l'occasion de la conférence RSA 2023 à San Francisco, NetAlly a annoncé le lancement de son analyseur de cybersécurité portable CyberScope™, offrant des évaluations, des analyses et des rapports de sécurité exhaustifs des sites grâce à un outil portable puissant.



« À la place d'équipements disparates sur des ordinateurs portables ou tablettes fragiles, CyberScope est un outil de sécurité robuste et spécialement conçu, qui s'appuie sur la technologie Nmap au sein d'une interface utilisateur simplifiée pour des évaluations complètes des sites », a déclaré James Kahkoska, directeur technologique de NetAlly. « Les professionnels de la cybertechnologie et des réseaux bénéficieront de la découverte des endpoints et des réseaux, de l'analyse de la sécurité sans fil, de l'évaluation des vulnérabilité, de la segmentation des réseaux et des capacités de validation du provisionnement de CyberScope. »

Conçu pour une visibilité profonde des réseaux de sites, CyberScope peut être utilisé de manière portative par le personnel local ou opéré à distance par des experts en cybertechnologie centralisés. Ses technologies incluent l'Ethernet filaire (cuivre et fibre, avec un débit de ligne de 10 Gbits/s), le Wi-Fi 6/6E, le Bluetooth/BLE et l'analyse de spectre RF. Son application de découverte peut identifier rapidement chaque hôte sur le réseau (ou dans l'air), signaler où et comment il est connecté et exécuter automatiquement des analyses de vulnérabilité.

CyberScope s'appuie sur la technologie de l'analyseur de réseau nXG EtherScope® de NetAlly, ajoutant et intégrant le scannage Nmap dans son analyse de la connectivité AutoTest ainsi que son algorithme de découverte des réseaux, et peut prendre la forme d'une application indépendante avec une GUI simplifiée.

D'après Mark Derrick, directeur de la sécurité informatique et instructeur en cybersécurité : « Disposer du type de visibilité des menaces en interne qu'apporte CyberScope à l'industrie est essentiel pour sécuriser et réduire le risque dans les réseaux de sites. » Et d'ajouter : « Sa portabilité, son amplitude et la profondeur de ses capacités en font un outil indispensable dans l'arsenal de n'importe quel professionnel de la cybersécurité. »

« Les cyber-risques sont au premier plan de l'agenda des risques des entreprises, et bien que CyberScope constitue une nouveauté pour NetAlly, nos clients utilisent notre technologie puissante de découverte en tant que complément de leurs efforts de cybersécurité depuis plusieurs années », a commenté Mike Parrottino, PDG de NetAlly. « Alors que nos clients d'opérations de réseaux traditionnelles bénéficieront des capacités de CyberScope, ce lancement marque notre entrée déterminée au service des professionnels de la cybersécurité. »

La société a annoncé que CyberScope sera disponible en juillet 2023 auprès de son réseau de partenaires de distribution autorisés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://cyberscope.netally.com

À propos de NetAlly

La gamme de solutions de test de réseau et d'analyse de NetAlly ® aide les ingénieurs et les techniciens de réseau à mieux déployer, gérer et entretenir les réseaux câblés et sans fil complexes d'aujourd'hui depuis des décennies. Depuis la création du premier analyseur de réseau portable de l'industrie en 1993, NetAlly continue de définir la norme en matière d'analyse mobile de réseau avec des outils d'analyse tels qu' EtherScope ® nXG , CyberScope™, AirMagnet ® , LinkRunner ® , LinkSprinter ® , AirCheck™ , et bien d'autres encore. NetAlly simplifie la complexité des tests de réseau et des évaluations de cybersécurité, offre une visibilité instantanée pour une résolution efficace des problèmes et permet une collaboration transparente entre le personnel du site et les experts à distance. Pour en savoir plus et voir comment NetAlly aide les professionnels des réseaux et de la sécurité à accomplir leurs tâches rapidement, rendez-vous sur https://netally.com , ou suivez-nous sur Facebook , Twitter , Linkedin , Instagram ou YouTube

