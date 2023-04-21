修訂版：電影《華爾街狼人》(The Wolf of Wall Street) 推出由 Aventus 提供支援的 NFT (非同質化代幣) 產品。

為慶祝電影 10 週年紀念，Aventus 與《華爾街狼人》的版權持有人合作，製作具歷史價值的 NFT 珍藏系列影片

/EIN News/ -- 倫敦, April 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為企業提供 Web3 解決方案的供應商 Aventus，與電影《華爾街狼人》之版權持有人及全球頂尖的電影製片人和剪接師攜手合作，打造出一系列名為 The Wolf of Wall Street Experience (《華爾街狼人製作歷程》) 的 NFT (非同質化代幣) 花絮點滴，作為揭開攝製影片更廣泛經歷的關鍵之匙。



於全球票房收益接近 4 億美元、榮獲包括最佳影片在內的五項奧斯卡金像獎提名，以及健力士世界紀錄中最多粗言穢語電影的入圍作品，《華爾街狼人》在公映近十年後對流行文化所帶來的影響依然深遠，由電影所塑造出的迷因持續獲得無數的廣泛採用。

透過一系列有限的 NFT 花絮點滴，The Wolf of Wall Street Experience (《華爾街狼人製作歷程》) 將為該片擁躉及 Web3 愛好者提供獨家的內容、獎賞和體驗。 NFT 將包含電影中的獨家亮點，包括以全新角度演繹經典場景以及演員在片中所穿的服裝、所用道具和其他紀念品。 此外，眾多現場活動和虛擬體驗即將隆重登場，包括將於今年 12 月舉行的荷里活式週年慶典。

項目將於 2023 年第二季推出，社群的早期參與者可獲享額外優惠。 如欲了解詳情，請瀏覽官方網站： www.wolfofwallstreet.io 。

NFT 花絮點滴將由奉行碳中和，即在 Polkadot 上位於第 1 層 (平行鏈) 的 Aventus Network 創作，意味著該項目將會利用 Polkadot 生態系統的全面優勢，當中包括更強的可擴展性、速度、互用性及安全性。 它同時亦意味著 NFT 的持有人可以利用包括以太坊 (Ethereum) 在內，橫跨超過 50 個區塊鏈互用性的全面優勢。

Aventus 的創辦人兼行政總裁 Alan Vey 評論道：「從更廣泛角度來看，《華爾街狼人》不僅是對流行文化，具體而言也是區塊鏈社群中其中一部最具代表性的電影。 能夠將本片帶到 Web3，並且成為行業歷史性時刻的一部分，我們深感興奮，因為流行大片已成為體現 NFT 社群構建和參與優勢的最新一環。」

Polkadot 及 Ethereum 創辦人 Gavin Wood 補充說：「Polkadot 的平行鏈生態系統，旨在透過提供更強的可擴展性、安全性及互用性來協助區塊鏈達到其目標，看到 Aventus 利用此支援來實現這個創新的項目，實在令人讚嘆不已。」

關於 Aventus

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