联拓生物宣布晋升钱江为公司首席商务官

/EIN News/ -- 上海和新泽西州普林斯顿, April 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物(纳斯达克:LIAN)，一家致力于为中国和其他亚洲主要市场的患者带来创新药物的生物技术公司，于今日宣布：公司将晋升钱江先生为首席商务官，同时他还将继续担任联拓生物中国区总经理。



联拓生物首席执行官王轶喆博士表示：”钱江将担任公司中国区总经理兼首席商务官，负责带领团队提升公司整体商业化能力，继续为mavacamten可能在2024年的获批和上市做准备。钱江具有丰富的医药行业从业经验，曾参与公司商业战略和业务架构的规划，曾成功上市过多款业内重磅的药物。我们相信在他和团队的努力下，联拓一定可以在中国顺利推进相关候选药物的商业化工作。”

钱江在中国生物制药行业拥有超过25年的深厚经验，曾助力多家企业推动营收增长并打造成功的商业化团队。他在中国领导并参与了包括唯择®、达伯舒®、爱优特®、飞尼妥®、维全特®、索坦®、威凡®和顺尔宁®在内的多款创新药的上市工作。钱江于2021年 7月被联拓任命为中国区总经理。此次晋升为首席商务官后，除了负责公司中国区的日常运营工作外，他还将负责公司商业战略的规划和相关产品的上市准备工作。

在加入联拓之前，钱江曾任礼来中国副总裁兼抗肿瘤事业部负责人，负责领导700多人的抗肿瘤事业部团队并管理事业部损益及组织发展。在加入礼来之前，钱江曾于2012年至2018年在诺华任职，在离开诺华前担任诺华肿瘤执行总监、实体瘤事业部负责人。在诺华之前，从2005年到2012年，他曾在辉瑞担任多个关键职务且工作职责不断扩大，包括业务联络主管、全球临床开发和医学事务以及中国肿瘤及眼科事业部负责人等。

“联拓计划在明年将我们的首款药物推向中国市场，为所有中国患者带来裨益。我为我们目前所组建的团队感到骄傲，我们将继续加强自身的商业化能力建设，积极寻求实现业务长期增长的机会”，钱江表示。



关于联拓生物

联拓生物(联拓)是一家跨国生物技术公司,其使命是为中国和亚洲患者带来颠覆性药物。通过与全球高度创新的生物制药公司合作，联拓生物正在推进其多样化的临床候选药物产品管线,有可能推动心血管、肿瘤、眼科和炎症疾病不同适应症的新治疗标准。联拓生物正在建立国际化的基础设施，从而将公司定位为首选的合作对象，并为合作伙伴提供进入中国和其他亚洲市场的平台。 如需了解更多信息，请访问www.lianbio.com.

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