Rapport annuel 2022 : Une année marquée par le changement

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 20 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Réunis en assemblée générale annuelle à Montréal, les membres de Éco Entreprises Québec (ÉEQ) ont pris acte formellement des résultats d’une année marquée par le changement. En effet, suivant des mois d’efforts soutenus, ÉEQ a été nommé – en octobre 2022 – organisme de gestion désigné (OGD) pour l’implantation, d’ici 2025, de la REP (responsabilité élargie des producteurs) collecte sélective.



« En tant que représentant des producteurs, notre rôle de gestionnaire dans la mise en œuvre de la modernisation du système de collecte sélective est désormais confirmé, mais aussi notre vocation de donneur d’ordres auprès de nos partenaires municipaux, des centres de tri et des recycleurs-conditionneurs. »

Maryse Vermette, présidente-directrice générale de Éco Entreprises Québec.



« La confirmation de notre statut d’OGD est tout un accomplissement! Je suis très fier que la vision de notre Plan stratégique 2021-2024 soit devenue une réalité. La mise en place d’une vision tangible et rigoureuse, soutenue par une équipe solide et un conseil d’administration engagé, a favorisé ce dénouement positif pour l’organisation, mais aussi pour l’ensemble de notre chaîne de valeur. »

Denis Brisebois, président du conseil d’administration de Éco Entreprises Québec



Le rapport annuel de Éco Entreprises Québec met en lumière tant les faits saillants survenus au cours du dernier exercice que la santé financière de l’organisme.

Nouvelle composition du conseil d’administration de Éco Entreprises Québec

Les membres de ÉEQ ont élu par acclamation deux nouveaux membres au C.A., tandis que cinq autres ont été reconduits. Il faut savoir que les administrateurs sont nommés pour une période de deux ans; chaque année, en alternance, le mandat de la moitié des 14 postes arrive à échéance. Le conseil d’administration a tenu à remercier Mme Edith Filion et MM. Hugo D’Amours et Bernard Grandmont pour leur engagement au cours de leurs mandats respectifs.

Le conseil d’administration de ÉEQ est composé de dix administrateurs membres et de quatre administrateurs non-membres sélectionnés en fonction de leur profil de compétences et d’expérience en lien avec la chaîne de valeur du système québécois de collecte sélective des contenants, des emballages et des imprimés.

Faits saillants du rapport annuel 2022

En trois mois à peine, les équipes de ÉEQ ont accompli un travail colossal pour recueillir parmi les producteurs visés plus de 2 000 signatures d’appui à la demande de désignation de ÉEQ. Un jalon important de la démarche entreprise qui a donné un élan à la mobilisation et insufflé une bonne dose d’optimisme à l’égard de la mission et de l’expertise de ÉEQ.

Mettant de l’avant une vision stratégique et opérationnelle de cinq ans, le Plan d’élaboration et de mise en œuvre (PÉMO) du système de collecte sélective est venu, lui, prévoir l’ensemble des étapes et des règles menant au déploiement de la REP, une progression significative dans l’histoire de la collecte sélective au Québec.

Plusieurs démarches ont été entreprises pour initier ou maintenir le dialogue avec diverses parties prenantes. Par exemple, en décembre 2022, ÉEQ a présenté aux 198 participants de l’assemblée des MRC le projet de modernisation de la collecte sélective dans le cadre de la nouvelle réglementation québécoise sur la responsabilité élargie des producteurs. Cette rencontre constructive met alors la table à une collaboration sans précédent entre les producteurs et le secteur municipal.

Au cours des dernières semaines, ÉEQ a mené plus de 200 interventions (webinaires, salons, publicités, etc.) pour favoriser le dialogue sur la modernisation de la collecte sélective, tant avec des producteurs que des organismes municipaux. Incidemment, nombre de présentations ont été faites lors de congrès ou de rencontres régionales.

Troisième collaboration entre ÉEQ et l’UQAM (Université du Québec à Montréal), le documentaire Tout déballer expose les idées créatives et les pratiques innovantes en matière de design d’emballages. En 2022, cet ambitieux projet a été au cœur de nos activités de sensibilisation en raison de sa portée et de son rayonnement. Lancé en octobre, l’événement médiatique a profité d’une diffusion multiplateforme, initialement propulsée par une campagne publicitaire et une série d’initiatives en ligne, notamment sur les réseaux sociaux.

À propos

Organisme sans but lucratif privé, Éco Entreprises Québec représente depuis 2005 les producteurs de contenants, d’emballages et d’imprimés dans leur responsabilité financière à l’égard de la collecte sélective. Nommé organisme de gestion désigné en 2022, ÉEQ est le donneur d’ordres de la gestion de la collecte sélective au Québec dans une perspective de développement durable.

En tant que leader de la responsabilité élargie des producteurs, ÉEQ développe, gère et conseille des solutions en économie circulaire à ses membres producteurs en vue de réduire leur empreinte environnementale. Pour y parvenir, ÉEQ place l’écoconception, la recyclabilité et la traçabilité au cœur de ses actions avec ses partenaires. ÉEQ continuera d’exercer son rôle d’organisme agréé durant la transition du régime de compensation vers la REP collecte sélective.

