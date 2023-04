Conversion d’intérêts de débenture en actions, modifications de débentures et prolongation du placement privé de débentures

/EIN News/ -- LAVAL, Québec, 13 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Geekco Technologies – (la « Société » ou « Geekco ») (TSX-V: GKO; OTCQB: GKOTF), a annoncé que conformément aux termes et conditions des unités de débentures convertibles émises le 14 avril 2021 (les « Unités de Débentures »), Geekco a accepté, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »), d'émettre, le 14 avril 2023, 347 222 actions de catégorie A (les « Actions ordinaires ») en règlement du paiement d'intérêts au taux de 10 % par an sur le montant principal total de 250 000 $ de la deuxième tranche des Débentures annoncées le 14 avril 2021, lesquels totalisent 25 000 $ courus entre le 14 avril 2022 et le 13 avril 2023. Les Actions ordinaires seront émises au prix de 0,072 $ par Action ordinaire, soit le cours moyen pondéré en fonction du volume des Actions ordinaires inscrites à la TSXV pour les 20 derniers jours avant la date de paiement applicable. Elles seront de plus assujetties à une période de restriction à la revente de quatre mois à compter de la date d'émission des Actions ordinaires. La transaction est sujette à l'approbation de la TSXV.

Geekco a également annoncé des modifications, effectives au 14 avril 2023, aux Unités de Débentures en circulation à l’égard de 250 000 $ en montant principal. Ces modifications consistent en la prolongation de leur date d’échéance pour une période de 24 mois à compter de la date d’échéance actuelle du 14 avril 2023 (la « Date d’échéance actuelle ») au cours de laquelle (i) le prix conversion minimum du montant principal en Actions ordinaires par la Société sera de 0,25 $ au cours du premier 12 mois suivant la Date d’échéance actuelle et de 0,50 $ par la suite; (ii) le cours moyen pondéré des Actions ordinaires des 20 derniers jours sur la TSXV au-delà duquel la Société peut accélérer la conversion sera de 0,50 $ au cours du premier 12 mois suivant la Date d’échéance actuelle et de 0,75 $ par la suite par la suite; et (iii) le taux de conversion du montant principal en Actions ordinaires par les détenteurs des Unités de Débentures sera de 4 000 Actions ordinaires par 1 000 $ de débenture si converti au cours du premier 12 mois suivant la Date d’échéance actuelle et de 2 000 Actions ordinaires par 1 000 $ de débenture par la suite. Tous les autres termes des Unités de débentures demeurent inchangés, incluant ceux des bons de souscription qui étaient assortis à celles-ci.

Par ailleurs, Geekco annonce la prolongation de la clôture de la balance de son placement privé sans courtier (« l’Offre »), tel qu’annoncé le 2 mars 2023, d’unités de débentures convertibles non garanties (« Unités ») à un prix de souscription de 1 000 $ par Unité pour sur un produit brut maximum de 2 000 000 $. En vertu de la première tranche de l’Offre clôturée le 1er mars 2023, Geekco a placé un produit brut total de $500 000 et l’Offre est établie à un produit brut total maximum de 2 000 000 $ (« Montant principal »). La prolongation de l’Offre est sujette à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Chaque Unité se compose (i) d'un montant principal de 1 000 $ de débentures convertibles non garanties de la Société (« Débentures ») ; et (ii) de 825 bons de souscription détachables (« Bons de souscription ») pour acquérir des Actions ordinaires.

Si le paiement au gré de la Société est effectué en Actions ordinaires, le prix par action émise sera égal au cours moyen pondéré des Actions ordinaires à la TSXV pour les 20 derniers jours avant la date de paiement applicable, sous réserve d'un prix minimum de 0,25 $ au cours la première année et de 0,50 $ au cours de la deuxième année dans le cas du Montant principal et du prix minimum conformément aux politiques de la TSXV et de l'approbation de la TSXV dans le cas des intérêts.

Chaque Bon de souscription donne à son détenteur le droit d'acquérir une Action ordinaire pendant une période de 24 mois à un prix d'exercice égal à (i) 0,50 $ au cours de la première année et (ii) 0,75 $ au cours de la deuxième année, étant entendu que si le cours moyen pondéré des Actions ordinaires au cours des 20 derniers jours à la TSXV est égal ou supérieur au prix d'exercice applicable plus 20 % par Action ordinaire, la Société peut alors forcer le détenteur à exercer les Bons de souscription en Actions ordinaires dans un délai de 30 jours, après quoi les Bons de souscription expireront automatiquement.

Tous les titres émis dans le cadre de l'Offre sont soumis à la période de détention obligatoire applicable de quatre mois et un jour à compter de la clôture. L'Offre est soumise à l'approbation finale de la TSXV. Plus de détails sur les termes de l’Offre sont divulgués au communiqué de presse du 2 mars 2023.

À PROPOS DE GEEKCO

Geekco se positionne à l’avant-scène des solutions technologiques qui stimulent et dynamisent l’économie locale avec son application FlipNpik et son écosystème collaboratif au sein de l’univers numérique et virtuel jumelé à la blockchain. FlipNpik augmente l’achalandage, les ventes et la visibilité des commerces tout en récompensant les utilisateurs qui encouragent l’économie locale. L’écosystème et l’application FlipNpik réunit et fait interagir les principaux acteurs de l’économie : les consommateurs, les commerçants (détaillants, restaurants, services…), nos ambassadeurs ainsi que nos partenaires corporatifs pour stimuler l’achat et dynamiser la visibilité des commerces dans chaque ville et chaque quartier. Nos utilisateurs actifs, qui consomment auprès des commerces locaux inscrits et ceux qui créent et partagent du contenu numérique au sein de la plateforme reçoivent des « Flip Social » qu’ils utilisent pour obtenir des récompenses et/ou des offres exclusives offertes par nos partenaires stratégiques et les commerces locaux.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Corporation Geekco Technologies

Mario Beaulieu, Chef de la direction

Téléphone : (514) 402-6334