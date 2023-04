Une banque américaine majeure choisit Temenos pour moderniser ses opérations bancaires centrales dans le cloud

/EIN News/ -- Regions Bank adopte le Temenos Banking Cloud pour moderniser son système de dépôt et améliorer l'expérience client



GENÈVE, 13 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite au communiqué de presse publié le 29 mars 2023 (lien), Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui que Regions Bank, banque majeure aux États-Unis, a choisi Temenos afin de moderniser ses systèmes existants pour les dépôts et dossiers clients sur le Temenos Banking Cloud. Le passage au logiciel en tant que service (software as a service, SaaS) permettra à Regions Bank d'offrir des expériences client plus fluides et des produits et services bancaires plus personnalisés, afin d'aider les consommateurs et entreprises à atteindre leurs objectifs financiers.

Avec 155 milliards de dollars d'actifs, Regions Bank est l'un des plus grands fournisseurs de service complet des États-Unis dans les domaines des opérations bancaires, de la gestion de patrimoine et des produits et services d'hypothèque pour les consommateurs comme pour les entreprises, s'étant classé à la 27e place en termes d'actifs consolidés au 31 décembre 2022. La société fournit de longue date une expérience client exceptionnelle ainsi que des consignes et conseils permettant aux consommateurs, aux organisations et aux entreprises de réussir sur le plan financier.

Temenos tire parti de son expertise bancaire approfondie pour offrir une plateforme ouverte, cloud-native et ultra-évolutive combinée à un engagement envers la recherche et le développement, une localisation robuste et éprouvée et un investissement continu dans la conformité aux réglementations américaines. Par ailleurs, la plateforme Temenos fournit des capacités pour co-exister au sein d'un environnement informatique complexe, ainsi qu'une adoption éprouvée par le secteur, en particulier la mise en œuvre de la banque modèle américaine porte-étendard (US Model Bank) par Commerce Bank, une adoptante précoce parmi les banques régionales américaines.

Regions Bank, aux côtés de Commerce Bank, une banque régionale au service complet à travers le Midwest, qui a complété sa transformation essentielle sur la plateforme bancaire centrale Temenos début 2022, collaborera avec Temenos pour aider à guider sa feuille de route de produits pour le marché américain.

John Turner, président et PDG de Regions Financial Corporation, a commenté : « Chez Regions, le fondement de nos activités est clair : des banquiers expérimentés, soutenus par la technologie, répondant aux besoins des clients avec des solutions concurrentielles. La modernisation de nos systèmes centraux soutient notre focalisation constante sur l'innovation et l'octroi de valeur à nos clients au moyen d'offres personnalisées et d'expériences intuitives et rationalisées. Au final, cela ouvre la voie à une croissance durable et continue. Nous sommes impatients de collaborer avec Temenos sur l'évolution de la technologie bancaire aux États-Unis. »

Andreas Andreades, président exécutif de Temenos, a déclaré : « Il s'agit d'une victoire très stratégique pour Temenos aux États-Unis, une région importante pour nous, où nous observons une croissance prodigieuse dans le domaine du SaaS. Avec les meilleures références client comme Commerce Bank, Varo Bank et un prestataire mondial de paiements entre autres, ainsi qu'une banque modèle éprouvée aux États-Unis, qui respecte intégralement les réglementations du pays, en offrant une technologie SaaS et cloud avancée et en développant des capacités configurées pour les États-Unis, rejoindre Temenos devient convaincant pour les banques américaines de toutes tailles, même les plus grandes. Nous sommes impatients de collaborer avec Regions sur sa modernisation des opérations bancaires centrales et l'incorporation de ses idées et innovations dans notre plateforme pour poursuivre notre investissement et notre croissance sur le marché américain. »

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe.

