Opportunité d'entrevue et de photo - TELUS et la Mission Old Brewery s'associent pour offrir des soins de santé à la communauté itinérante de Montréal

Alors que les chiffres nationaux de l'itinérance atteignent des niveaux record, TELUS bonifie son engagement au programme Santé pour l'avenir à 13 millions de dollars d'ici 2026

MONTRÉAL, 11 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le mercredi 12 avril 2023, les membres des médias sont invités à un événement communautaire spécial auquel participeront des dignitaires locaux, ainsi que des représentants de TELUS Santé et de la Mission Old Brewery , afin d'annoncer officiellement l'expansion du programme novateur Santé pour l’avenir TELUS™ à Montréal, un retour dans la ville après le lancement initial du programme ici en 2014. On estime qu'environ 6 000 personnes sont en situation d'itinérance chaque nuit au Québec, dont la plupart à Montréal, et qu'elles font face à des obstacles pour accéder à un soutien médical et psychosocial. La clinique mobile de santé de la Mission Old Brewery, propulsée par TELUS Santé, réaffirme l'engagement de TELUS à s'assurer que les Montréalais dans le besoin ont accès à des soins immédiats et de haute qualité. De plus, TELUS bonifie son engagement au programme Santé pour l’avenir avec 13 millions de dollars qui seront consacrés à l’initiative d’ici 2026.



Détails de l'événement ci-dessous

Quoi Annonce sur les soins de santé en faveur des communautés marginalisées de Montréal

Entrevues avec les médias et opportunités de photos

Visite de la nouvelle clinique mobile de la Mission Old Brewery de Montréal, propulsée par TELUS Santé. Quand Mercredi 12 avril 2023 à 9 h 45 10 h 00 : Remarques préliminaires et discours

10 h 30 : Séance de photos avec des dignitaires et des représentants officiels

10 h 35 : Opportunité d’entrevue + visites de la clinique mobile* Où Maison du développement durable (Atrium Hydro-Québec)

50, rue Sainte-Catherine Ouest,

Montréal, QC, H2X 3V4 Qui Opportunités de photos et d’entrevues Martin Bélanger, directeur général en chef, TELUS Santé

directeur général en chef, TELUS Santé James Hughes, président et chef de la direction, Mission Old Brewery

président et chef de la direction, Mission Old Brewery Emilie Fortier, directrice des services d'urgence et de réaffiliation, Mission Old Brewery

* Les médias sont encouragés à demander et à coordonner à l'avance les entrevues et les visites de la clinique mobile.

À propos de Santé pour l’avenir

Depuis 2014, le programme Santé pour l’avenir de TELUS permet aux personnes mal desservies d’accéder aux soins médicaux et de santé mentale dont elles ont besoin en utilisant la puissance de la technologie. Grâce à la technologie des dossiers médicaux électroniques de TELUS et la compassion, nos cliniques mobiles de TELUS Santé offrent des soins médicaux primaires essentiels aux personnes en situation d’itinérance et ont effectué plus de 150 000 consultations depuis la création du programme. Le programme appuie également les femmes marginalisées en leur donnant accès à des séances de consultation gratuites grâce à Mes Soins TELUS Santé, et il aide les aînés à faible revenu à préserver leur autonomie et leur tranquillité d’esprit grâce à l’accès financé au Compagnon Santé connectée de TELUS.