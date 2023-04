SPLC Statement on Latest Death at Stewart Detention Center

ENGLISH AND SPANISH VERSIONS

ATLANTA – The Southern Poverty Law Center (SPLC) issued the following statement about the death of Salvador Vargas, a 61-year-old Mexican man in the custody of U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) at the Stewart Detention Center in Lumpkin, Georgia. His death marks the ninth death at the facility since 2017.

The Stewart Detention Center is a privately operated immigration prison run by CoreCivic. Numerous civil rights and civil liberties complaints, and other reports, have repeatedly denounced inadequate, negligent and abusive medical care at the facility. These reports also address the facility’s forced labor practices, failure to provide COVID-19 protections, physical violence against detained people, punitive use of solitary confinement and lack of protections from sexual assault.

The following statement is from Efrén C. Olivares, deputy legal director of the SPLC’s Immigrant Justice Project:

“We are deeply saddened by the tragic death of Mr. Vargas, yet another preventable loss of life in ICE custody. Our hearts go out to his family and the families of all immigrants in ICE detention.

“Mr. Vargas’ tragic death is a painful reminder of our immigration detention’s systemic failures. We are heartbroken, but not surprised: ICE has repeatedly shown that it cannot keep people in its custody safe. Black and Brown migrants’ lives continue to be extinguished in a discriminatory system that denies or delays urgent medical care. The detention system disregards people’s humanity, breeds abuse and medical neglect, and leads to tragedies like this.

“Immigrant detention furthers no sensible public policy, and it must end. We urge President Biden to keep his administration’s promises to ensure a just, humane and welcoming immigration system and decrease the use of detention before another life is inevitably lost.”

SPANISH

Pronunciamiento del SPLC sobre la muerte de un migrante en el Centro de Detención Stewart

ATLANTA – El Centro Legal para la Pobreza del Sur (Southern Poverty Law Center. SPLC) emitió el siguiente comunicado sobre la muerte de Salvador Vargas, un mexicano de 61 años que falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en el Centro de Detención Stewart en Lumpkin, Georgia. Su muerte marca la novena muerte en la instalación desde 2017.

El Centro de Detención de Stewart es un centro de detención migratoria privado administrado por CoreCivic. Numerosas quejas de derechos civiles y libertades civiles, así como otros informes, han denunciado repetidamente la falta de atención médica adecuada, negligencia y abusos en el centro. Los informes también abordan las prácticas de trabajos forzados en el centro, falta de protección efectiva contra el COVID-19, violencia física contra las personas detenidas, el uso punitivo del confinamiento solitario y la falta de protección contra agresiones sexuales.

Efrén C. Olivares, director jurídico adjunto del Proyecto de Justicia Migrante del SPLC, emitió la siguiente declaración:

“Estamos profundamente entristecidos por la muerte del Sr. Vargas, otra vida perdida trágicamente bajo la custodia de ICE. Nuestros corazones están con su familia y las familias de todos los inmigrantes detenidos por ICE.

"La muerte del Sr. Vargas es un doloroso recordatorio de las fallas sistémicas de nuestro sistema de detención migratoria. Estamos desconsolados, pero no sorprendidos: ICE ha demostrado una y otra vez ser incapaz de mantener con bien a las personas que encarcela. Las vidas de los migrantes de color son extinguidas en un sistema discriminatorio que niega y retrasa la atención médica. La detención migratoria viola la humanidad de las personas, genera abusos y negligencia médica y lleva a tragedias como ésta.

“La detención migratoria no se justifica con ninguna política pública sensata y debe terminar. Instamos al presidente Biden a que cumpla las promesas de su gobierno de crear un sistema de inmigración justo, humano y acogedor y a disminuir el uso de la detención migratoria antes de que, inevitablemente, se pierda otra vida”.

###