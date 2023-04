Massive Bio przyspiesza ekspansję w Unii Europejskiej dzięki nowym przepisom dotyczącym badań klinicznych

VARSOVA, POLAND, April 7, 2023/ EINPresswire.com / -- Firma Massive Bio z siedzibą w Nowym Jorku, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do dopasowywania pacjentów chorych na raka do badań klinicznych, nadal rozwija się poza Stanami Zjednoczonymi.Massive Bio, które wykorzystuje sztuczną inteligencję i usługi concierge do dopasowywania pacjentów onkologicznych do onkologicznych badań klinicznych niezależnie od ich lokalizacji czy sytuacji finansowej, kontynuuje ekspansję poza Stany Zjednoczone. Firma działa obecnie na trzech kontynentach iw 12 krajach, ze szczególnie silną obecnością w Unii Europejskiej (UE). * Po uchwaleniu nowego prawa farmaceutycznego znanego jako Clinical Trials Regulation , które weszło w życie 31 stycznia 2022 r. , UE oferuje atrakcyjne i sprzyjające środowisko do prowadzenia badań klinicznych na dużą skalę, przy zachowaniu wysokich standardów przejrzystości i bezpieczeństwa publicznego dla uczestników badań klinicznych. W ten sposób Massive Bio chce być pierwszą globalną firmą zajmującą się rekrutacją pacjentów onkologicznych, która ustanowi ślad materialny w UE. Massive Bio obsługuje 1750 ośrodków klinicznych (650 z nich znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi) i współpracuje z 21 firmami farmaceutycznymi i pięcioma organizacjami zajmującymi się badaniami klinicznymi na całym świecie.Od momentu powstania w 2015 roku Massive Bio otrzymało ponad 23 miliony dolarów od inwestorów, które firma wykorzystała do rozszerzenia globalnej działalności, zintensyfikowania działań marketingowych i opracowania nowych produktów. Ponadto firma rozszerzyła swoją działalność w Europie, zatrudniając kilku menedżerów wyższego szczebla.Ubiegły rok był dla Massive Bio czasem niezwykłego wzrostu, zauważa dyrektor generalny i współzałożyciel firmy Selin Kurnaz , Ph.D. Jednym z ważnych kamieni milowych osiągniętych przez firmę było przyjęcie 100-tysięcznego pacjenta, co nastąpiło dziewięć miesięcy wcześniej niż przewidywano. „Planujemy dalszy rozwój, mając na celu dodawanie nowych członków zespołu i poszerzanie naszego globalnego zasięgu z misją pomagania większej liczbie pacjentów z rakiem w dotarciu do badań klinicznych” – powiedziała Kurnaz. „Do końca 2023 roku wesprzemy ponad 100 badań klinicznych sponsorowanych przez farmację i do połowy 2024 roku dotrzemy do 250 000 pacjentów z rakiem. Naszym kluczowym priorytetem w 2023 roku jest skalowanie naszej działalności, operacji i inwestycji.”Strategia Massive Bio zapewnia zlokalizowane usługi dla pacjentów onkologicznych i ich dostawców z wszechstronną globalną wiedzą specjalistyczną i innowacyjną wizją, która wykorzystuje zaawansowaną architekturę technologiczną, powiedział Toygun Rauf Onaran , szef strategii firmy poza Stanami Zjednoczonymi. „Massive Bio nadal inwestuje w kapitał ludzki, partnerów i sieć klinik w UE, Izraelu, Turcji i Brazylii, aby badania kliniczne były bardziej dostępne dla pacjentów z rakiem wymagających leczenia” — powiedział Onaran . „Poszerzamy naszą sieć usługodawców i kanały identyfikacji pacjentów, nawiązując strategiczne partnerstwa z wiodącymi instytucjami, lekarzami i innymi zainteresowanymi stronami, które uczestniczą w procesie leczenia pacjentów z rakiem. Nasze strategie dla poszczególnych krajów na 2023 r. obejmują nawiązywanie strategicznych partnerstw z grupami szpitali w Hiszpanii, Polsce i Izraelu; sieci laboratoriów w Polsce, Francji i Hiszpanii; sprzedawcy danych zdrowotnych w Hiszpanii i Polsce; i ogólnokrajowych sieci aptek we Włoszech. Pokazuje to złożone i dostosowane podejście, które stosujemy w każdym hrabstwie, w którym działamy, w oparciu o wymagania i dostępne zasoby na rynku”.Ze względu na znaczny wzrost liczby pacjentów na całym świecie i potrzebę usprawnienia terminów rejestracji pacjentów dla tych ilości, firma Massive Bio opracowała strategię kliniczną opartą na badaniach, aby pomóc firmom sponsorującym przewidzieć liczbę kwalifikujących się pacjentów w przyszłości. Jest to pierwsza w swojej klasie usługa w świecie badań klinicznych i przydatne narzędzie, które pozwala sponsorom oszacować terminy zakończenia rekrutacji do każdego badania. Ta strategia kliniczna daje sponsorom możliwość wyboru przyszłych krajów i lokalizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wielu pacjentów onkologicznych i ich lekarzy chętnie poznają nowe opcje leczenia badane w badaniach klinicznych, zwłaszcza w przypadku trudnych diagnoz, takich jak rak płuc, zwłóknienie szpiku i szpiczak mnogi. Massive Bio kontynuuje swoją misję zapewnienia, że wszyscy pacjenci z rakiem, którzy chcą uczestniczyć w badaniach klinicznych, mogą je znaleźć i zapisać się do nich.O Massive BioMassive Bio umożliwia pacjentom chorym na raka znalezienie najlepszych opcji leczenia, wykorzystując sztuczną inteligencję do poprawy sprawiedliwego dostępu i precyzyjnego celowania w celu dopasowywania badań klinicznych, dopasowywania leków i opracowywania leków. Massive Bio łączy swoją najlepszą w swojej klasie platformę sztucznej inteligencji z usługami opartymi na technologii, aby usuwać bariery w rejestracji do badań klinicznych, podejmowaniu decyzji onkologicznych opartych na wartościach i leczeniu raka opartym na danych. Firma obsługuje ponad dwa tuziny firm farmaceutycznych, kontraktowych organizacji badawczych i sieci szpitali, a National Cancer Institute przyznał jej kontrakt SBIR. Firma Massive Bio została założona w 2015 roku przez kadrę kierowniczą ds. klinicznych, technologicznych oraz fuzji i przejęć i jest obecna na całym świecie, zatrudniając prawie 100 osób w 12 krajach.Kontakt z mediamiMerve SahinDyrektor ds. PRmsahin@massivebio.com