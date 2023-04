Massive Bio accelera la sua espansione nell'Unione Europea, guidata dalle nuove normative sulle sperimentazioni cliniche

Massive Bio, che utilizza AI per abbinare i malati di cancro alle sperimentazioni cliniche, continua a crescere al di fuori degli Stati Uniti

ROMA, FLORANCE, ITALY, April 7, 2023/ EINPresswire.com / -- Massive Bio , che utilizza l'intelligenza artificiale e il servizio di portineria per abbinare i malati di cancro alle sperimentazioni cliniche oncologiche indipendentemente dalla loro posizione o situazione finanziaria, continua la sua espansione oltre gli Stati Uniti. L'azienda opera oggi in tre continenti e in 12 paesi, con una presenza particolarmente forte nell'Unione Europea (UE). * Dopo l'approvazione della nuova legislazione farmaceutica nota come Regolamento sulle sperimentazioni cliniche , entrata in vigore il 31 gennaio 2022 , l'UE offre un ambiente attraente e favorevole per lo svolgimento di ricerca clinica su larga scala, con elevati standard di trasparenza pubblica e sicurezza per i partecipanti alla sperimentazione clinica. Pertanto, Massive Bio mira a essere la prima azienda globale di reclutamento di pazienti oncologici a stabilire un'impronta materiale nell'UE. Massive Bio supporta 1.750 siti clinici (650 di questi siti sono al di fuori degli Stati Uniti) e ha collaborazioni con 21 aziende farmaceutiche e cinque organizzazioni di ricerca clinica a livello globale.Dal suo inizio nel 2015, Massive Bio ha ricevuto più di 23 milioni di dollari di finanziamenti da parte degli investitori, che l'azienda ha utilizzato per espandere le operazioni globali, intensificare le attività di marketing e sviluppare nuovi prodotti. Inoltre, l'azienda ha ampliato le sue operazioni in Europa con l'aggiunta di diversi senior manager.L'anno scorso è stato un periodo di notevole crescita per Massive Bio, osserva il CEO e co-fondatore Selin Kurnaz , Ph.D. Un importante traguardo raggiunto dall'azienda è stato l'onboarding del suo 100.000esimo paziente, avvenuto nove mesi prima del previsto. "Abbiamo in programma di continuare a crescere con l'obiettivo di aggiungere nuovi membri al team ed espandere la nostra presenza globale con la missione di aiutare più malati di cancro a raggiungere gli studi clinici", ha affermato Kurnaz. “Entro la fine del 2023 sosterremo più di 100 studi clinici sponsorizzati da farmaci e raggiungeremo 250.000 malati di cancro entro la metà del 2024. La nostra priorità principale nel 2023 è ridimensionare la nostra attività, operazioni e investimenti".La strategia di Massive Bio fornisce servizi localizzati per i malati di cancro e i loro fornitori con una competenza globale completa e una visione innovativa che sfrutta l'architettura tecnologica avanzata, ha affermato Toygun Rauf Onaran , responsabile della strategia per l'azienda al di fuori degli Stati Uniti. "Massive Bio continua a investire in capitale umano, partner e una rete di cliniche nell'UE, Israele, Turchia e Brasile per rendere le sperimentazioni cliniche più accessibili per i malati di cancro che necessitano di cure", ha affermato Onaran . “Stiamo espandendo la nostra rete di fornitori di servizi e i canali di identificazione dei pazienti stabilendo partnership strategiche con le principali istituzioni, medici e altre parti interessate che contribuiscono al percorso terapeutico dei malati di cancro. Le nostre strategie specifiche per paese nel 2023 includono la creazione di partnership strategiche con gruppi ospedalieri in Spagna, Polonia e Israele; reti di laboratori in Polonia, Francia e Spagna; fornitori di dati sanitari in Spagna e Polonia; e catene farmaceutiche nazionali in Italia. Ciò dimostra l'approccio complesso e personalizzato che adottiamo in ogni contea in cui operiamo, in base ai requisiti e alle risorse disponibili sul mercato".A causa della significativa espansione dei volumi di pazienti a livello globale e della necessità di semplificare i tempi di arruolamento dei pazienti per questi volumi, Massive Bio ha sviluppato una strategia clinica basata sulla sperimentazione per aiutare le aziende sponsor a prevedere il numero di pazienti idonei in futuro. Questo è un servizio di prim'ordine nel mondo delle sperimentazioni cliniche e uno strumento utile che consente agli sponsor di stimare le tempistiche per il completamento del reclutamento di ogni studio. Questa strategia clinica offre agli sponsor l'opportunità di selezionare paesi e siti futuri, se necessario. Molti pazienti oncologici e i loro medici sono ansiosi di conoscere le nuove opzioni terapeutiche oggetto di studio negli studi clinici, in particolare per diagnosi impegnative come il cancro del polmone, la mielofibrosi e il mieloma multiplo. Massive Bio continua la sua missione di garantire che tutti i malati di cancro che desiderano partecipare agli studi clinici possano trovarne e iscriversi a uno.A proposito di Massive BioMassive Bio consente ai malati di cancro di trovare le migliori opzioni terapeutiche, utilizzando l'intelligenza artificiale per migliorare l'accesso equo e il targeting di precisione per l'abbinamento di studi clinici, l'abbinamento di farmaci e lo sviluppo di farmaci. Massive Bio combina la sua migliore piattaforma AI con servizi abilitati alla tecnologia per rimuovere le barriere nell'arruolamento di studi clinici, decisioni oncologiche basate sul valore e trattamento del cancro basato sui dati. L'azienda serve più di due dozzine di aziende farmaceutiche, organizzazioni di ricerca a contratto e reti ospedaliere e ha ottenuto un contratto SBIR dal National Cancer Institute. Massive Bio è stata fondata nel 2015 da dirigenti clinici, tecnologici e M&A e ha una presenza globale con quasi 100 persone in 12 paesi.Contatto con i mediaMerve SahinDirigente PRmsahin@massivebio.com