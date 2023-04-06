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Mohawk Industries, Inc. 邀请您参加 2023 年第一季度财报电话会议

/EIN News/ -- 卡尔霍恩，佐治亚州, April 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.（纽交所代码：MHK）将于 2023 年 4 月 27 日（星期四）发布 2023 年第一季度财报，特邀您收听公司将于美国东部时间 2023 年 4 月 28 日（星期五）上午 11:00 现场直播的电话会议。

主题：   Mohawk Industries, Inc. 2023 年第一季度财报电话会议
         
时间：   美国东部时间 2023 年 4 月 28 日
    上午 11:00
     
网址：   www.mohawkind.com
    选择投资者信息
     
方式：   互联网实时直播——只需登录上述网站，或
    报名参加电话会议：https://dpregister.com/sreg/10177490/f8f85704c6
    实时电话会议：   拨打 1-833-630-1962（美国/加拿大）
        拨打 1-412-317-1843（国际）

Mohawk Industries 是全球领先的地板制造商，致力于创造可改善全球住宅和商业空间的优质产品。Mohawk 采用纵向一体化生产和分销流程，为其地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材和乙烯基地材的生产提供了竞争优势。我们依托行业领先的创新推出多种产品和技术，使我们的品牌在市场上脱颖而出，满足所有改建和新建要求。我们提供业内广受认可的众多品牌，包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Feltex、Godfrey Hirst、IVC、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step 和 Unilin。在过去十年中，Mohawk 已从一家美国地毯制造商成功转型为全球大型地材公司，业务范围遍及澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲、马来西亚、墨西哥、新西兰和美国。

如果在指定时间无法收听，您可在 2023 年 5 月 26 日之前收听电话会议重播，届时请拨打：1-877-344-7529（美国）、1-855-669-9658（加拿大）或1-412-317-0088（国际），并输入会议编号 # 6741654 收听。

联系人：
Mohawk Industries, Inc.
首席财务官 James Brunk
706-624-2239


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Distribution channels: Consumer Goods, Culture, Society & Lifestyle


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