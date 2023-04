Du 7 avril au 4 septembre 2023

à découvrir dès ce printemps à la Place des Arts.





MONTRÉAL, 06 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dès ce vendredi 7 avril et jusqu’au 4 septembre 2023, Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, présente Le français, une langue à célébrer !, une expérience inédite dans l’univers du français québécois. Cette exposition souligne le 45e anniversaire de la Charte de la langue française, la loi 101, qui a contribué à ancrer le français dans la société québécoise moderne.

Une exposition festive pour célébrer la langue française

Pointe-à-Callière sort de ses murs pour présenter à la Place des Arts une exposition interactive et haute en couleur sur la langue française d’ici. Au Québec, nombreux sont celles et ceux qui vivent une histoire d’amour avec la langue française. C’est une langue qui résonne et ne cesse de s’enrichir au contact d’une diversité de communautés culturelles. Une exposition qui vaut le détour, sur le chemin vers le métro, avant ou après un spectacle !

« En Amérique, le Québec est la seule société où le quotidien se vit majoritairement en français. Chaque jour, des dizaines de millions de personnes échangent, aiment, cherchent, rêvent et vivent en français. Bien plus qu’un moyen de communication, la langue est un outil de cohésion sociale, de création artistique, d’appartenance et d’identité. Nous sommes extrêmement fiers de cette exposition. »

M. Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

« Ludique, festive et rassembleuse, l’exposition de Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, donne vie à plus de 400 ans d’histoire sur le fait français au Québec. Aujourd’hui, le français est la première langue parlée au Québec avec 6,5 millions de francophones, la 3e en Amérique du Nord et la 5e au monde. Comme le dit si bien Michel Rivard dans Le cœur de ma vie : “C´est une langue de France aux accents d´Amérique. Elle déjoue le silence à grands coups de musique. C´est la langue de mon cœur et le cœur de ma vie”. Nous sommes heureux d’offrir à Montréal une aventure au cœur du fait français en Amérique. Nous avons pris soin que cette exposition soit représentative et accessible en donnant la parole à tous les accents ! »

Mme Anne Élisabeth Thibault, directrice générale

« La Place des Arts est ravie d’accueillir cette exposition de Pointe-à-Callière, qui célèbre notre langue de si belle façon, à travers les œuvres d’artistes d’ici. Des centaines de milliers de citoyens et de visiteurs de tous horizons fréquentent notre grand centre des arts de la scène. Cette expérience interactive dans notre salle d’exposition leur permettra, qu’ils soient francophones, francophiles ou tout simplement curieux, d’en apprendre davantage sur la beauté et la richesse de notre langue. »

Marie-Josée Desrochers, présidente-directrice générale de la Place des Arts

Plusieurs sujets abordés

Remontez le temps et découvrez le rôle central du français dans la culture québécoise. L’exposition vous mène ainsi à la rencontre de celles et ceux qui ont participé à sa protection et à son rayonnement à travers la littérature, l’humour, la chanson, le théâtre et le cinéma d’ici !

Les visiteurs peuvent découvrir l’exposition à travers différentes stations où sont abordés une variété de sujets tels que :

L’histoire et l’évolution de la francophonie en Amérique du Nord

La protection de la langue française au Québec et les impacts des différentes lois et événements

Les caractéristiques de la langue française au Québec, les variétés de prononciations, la diversité des expressions et la richesse du vocabulaire, etc.

Le rayonnement de la langue française au Québec à travers les arts

Une expérience interactive qui fera bouger, jouer et danser

Passant de l’une à l’autre, les visiteurs sont par exemple invités à participer à un grand jeu-questionnaire animé par Katherine Levac et Richardson Zéphir pour mettre au défi leurs connaissances sur la langue française. Un karaoké réinventé leur permet de s’amuser à doubler des scènes cultes du cinéma et de la télévision québécoise, tandis qu’un autre interactif leur propose de jouer avec les mots, les expressions et les multiples sonorités du français au Québec. Casque d’écoute sur les oreilles, ils peuvent également entendre Louise Forestier, Émile Bilodeau ou encore, Jean-Philippe Baril-Guérard leur présenter des œuvres d’artistes et d’auteurs d’ici qui manient la langue française avec talent. Enfin, une installation artistique les fait bouger et danser au rythme de chansons qui font rayonner la langue française partout dans le monde !



Une langue en évolution

Inclusive, la langue française résulte d’un métissage avec d’autres langues et de contacts avec une pluralité de communautés culturelles. Elle ne peut se concevoir et se vivre qu’en l’utilisant au travail, dans l’espace public, en famille, dans l’intimité, à l’écrit, sur les écrans et sur scène… et en la partageant avec les autres, jeunes et moins jeunes, francophones du monde, Québécois francophones, Autochtones, anglophones ou allophones.

Infos pratiques

Quand ? Du 7 avril au 4 septembre 2023 Où ? Place des Arts — Espace culturel Georges-Émile-Lapalme Heures ? 16 h à 20 h du mardi au vendredi 12 h à 20 h les samedis et dimanches Prix ? Gratuit. Entrée libre

En savoir plus sur l’exposition, visitez notre site web, nos réseaux sociaux et celui de la Place des Arts.



Remerciements

L’exposition Le français, une langue à célébrer ! est réalisée par Pointe-à-Callière grâce au soutien financier du ministère de la Langue française.

À propos de Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

Inauguré en 1992 dans le cadre du 350e anniversaire de la métropole, Pointe-à-Callière est aujourd’hui le plus grand musée d’archéologie au Canada et le musée d’histoire le plus fréquenté de Montréal. Érigé sur une concentration de sites historiques et archéologiques d’envergure nationale, dont le lieu de fondation de Montréal, le complexe muséal a pour mission de conserver les collections, d’enrichir les connaissances, de mettre en valeur et faire aimer le patrimoine archéologique et historique de Montréal. Une mission menée à travers des actions de conservation et de recherche, de diffusion, d’éducation, d’inclusion et d’initiatives communautaires dont bénéficient les Montréalaises et les Montréalais ainsi que les touristes. Pointe-à-Callière, fière partenaire de la Ville de Montréal.

